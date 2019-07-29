Klimaforschung an der Küste und im Meer

Das Observatorium bringt uns bei der Messung atmosphärischer Parameter und beim Entwurf von Klimamodellen für das südöstliche Mittelmeer einen großen Schritt weiter.
Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
The project concerns investments that will improve our understanding of the sources and impact of climate change and is expected to identify ways to mitigate and adapt to it, including economically, which is a priority on the European political and research agenda.
The new vessel will complement vessels of other countries in terms of coverage of the East Mediterranean Sea, the Black Sea and the Red Sea, which are quickly reachable from Greece. The geophysical observatory PANGEA will provide harmonized, reliable, and documented open access observational data of climate, energy and geophysical parameters. The project has two components: a) the marine component concerns the replacement of the existing oceanographic vessel R/V AEGAEO by a new, ocean-going, multi-purpose, state-of-the-art equipped research vessel b) the atmospheric component refers to the establishment of the Panhellenic Geographical Observatory of Antikythera (PANGEA), a national research infrastructure for climate change.
The project covers research facilities of a kind that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The EIB ank's services will verify during appraisal whether an EIA is required by the competent authority. In addition, the proposed location for the new atmospheric research infrastructure is the island of Antikythera and is located within two Natura 2000 sites. One site is a Special Conservation Area (SAC) and the other is a Special Protection Area (SPA) for birds species. The Bank's services will verify during the appraisal the project's compliance with the Habitats and Birds Directive (92/43/EEC and 2009/147/EC) and the obtaining of other relevant environmental authorisations for both project components as required. The project will contain new construction of public buildings; therefore, compliance with directive 2010/32/EU on the energy performance in buildings will be verified during the appraisal.
The Promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Über das Projekt
Wie und warum
Abwanderung von Talenten stoppen
Warum
- Südeuropa braucht eine voll ausgestattete atmosphärische und geophysikalische Forschungsstation, die genaue Daten für Klimamodelle liefert
- Die Finanzierungslücke für Wissenschaftsprojekte in Griechenland muss geschlossen werden
- Die Abwanderung qualifizierter Forscherinnen und Forscher in Griechenland muss gestoppt werden
Wie
- Das geophysikalische und atmosphärische Observatorium liefert harmonisierte, verlässliche und frei zugängliche Daten über Klima, Energie und geophysikalische Parameter
- Zwei Projekte helfen, durch wissenschaftliche Beobachtungen weltweite Klimaveränderungen vorauszusagen und seismische Aktivitäten zu überwachen
- Ein innovativ gebautes Forschungsschiff ist auf einer Länge von 70 Metern und einer Breite von 16 Metern mit großen Mehrzwecklaboren und offenen Decks ausgestattet
- Erhebung von Daten zur Temperatur und zum Salzgehalt des Meerwassers, Probenahme von Meeresbodensedimenten
- Überwachung der Verschmutzung der Wasseroberfläche, der Wassersäule und des Meeresbodens sowie der Gesundheit von Ökosystemen an der Küste und auf See
- Erforschung der Tiefen des Mittelmeers, etwa von aktiven Unterwasservulkanen, die zu biotechnologischen Entdeckungen und Innovationen führen könnte
Wir haben in Europa noch kein vergleichbares Projekt finanziert. Hier entsteht hochmoderne Infrastruktur. Dass die Investition auch noch den Braindrain stoppt, ist ein zusätzliches Plus.
Medien zum Thema
Athen – grüne Oasen im Beton
Klimaforschung auf einer abgelegenen griechischen Insel
Projekte und Storys zum Thema
New green financing model launched in Serbia
In partnership with Serbia’s Ministry of Environmental Protection and the European Investment Bank’s EIB Global arm, the United Nations Development Programme (UNDP) has launched a new green financing model under the EU for Green Agenda in Serbia initiative.
Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support
Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people
Small businesses on the front lines of security
How EIB Group financing, funds and bank partnerships unlock growth for Europe’s defence SMEs, boosting innovation, resilience and security across the EU
Videos
Photogallery
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.