Klimaforschung an der Küste und im Meer

Antikythera westlich von Kreta ist ein guter Standort für das neue atmosphärische und geophysikalische Forschungszentrum: Das kleine Eiland kam schon mit der Wissenschaft der Antike in Berührung.

Bislang kannte man die Insel nur, weil vor ihrer Küste der „Mechanismus von Antikythera“ aus einem uralten Wrack geborgen wurde. Das ausgeklügelte, mehr als 2 100 Jahre alte Gerät war so etwas wie ein analoger Computer, der die Bewegungen von Planeten und Sternen, künftige Sonnen- und Mondfinsternisse und die Daten der nächsten Olympischen Spiele berechnen konnte.

Ausschlaggebend für die Wahl von Antikythera als Standort für eine moderne atmosphärische und geophysikalische Forschungsstation waren jedoch wissenschaftliche Kriterien:

Durch ihre abgeschiedene Lage und die geringe Bevölkerung gibt es auf der Insel sehr wenig menschliche Eingriffe und Luftverschmutzung.

Durch die Region strömen Wüstenstaub aus der Sahara, Schadstoffe aus Großstädten und Vulkanasche des Ätna.

Die atmosphärischen Bedingungen lassen eine zuverlässige und repräsentative Messung der atmosphärischen Aerosole und der natürlichen Grundbelastung durch Treibhausgase zu.

Das Observatorium wird nachhaltig gebaut und bezieht seine Energie aus Solarmodulen. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die empfindliche Ausrüstung.

Die Station schließt auch eine Lücke im Mittelmeerraum. Denn dieser ist zwar stark vom Klimawandel betroffen, hat aber kaum wissenschaftliche Infrastruktur zum Sammeln von Daten.