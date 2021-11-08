Neben der Arktis und der Antarktis gehört der Mittelmeerraum zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen. In dem Gebiet schreitet die Erwärmung um 20 Prozent schneller voran als im globalen Durchschnitt.

Bislang gab es in Südosteuropa jedoch keine voll ausgestattete Station für Atmosphärenforschung, um die Daten zu sammeln, die für den Entwurf von Klimamodellen und die Anpassung der Region an die Klimakrise erforderlich sind.

Für Dr. Manolis Plionis, den Direktor des Nationalen Observatoriums Athen, muss sich dies schnellstens ändern. Der vergangene Sommer mit seinen extremen Hitzewellen und massiven Waldbränden in Griechenland zeigte nur zu deutlich, dass dringend gehandelt werden muss.

„Uns fehlen schlichtweg die Daten, um Klimamodelle zu erstellen“, sagt Plionis. „Wir brauchen detaillierte Daten zu einer Vielzahl von Themen, etwa zu Treibhausgasen, Aerosolen in der Atmosphäre, sogar zum Staub aus der Sahara und zur Wechselwirkung mit der Sonnenenergie, um genau zu sehen, was passiert.“

EU-Gelder für Klimaforschungsstation im Mittelmeerraum

Mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Investitionsbank und der griechischen Regierung baut das Observatorium auf der abgelegenen Insel Antikythera vor der Westküste Kretas eine „Super-Forschungsstation“, wie Plionis sie nennt. Alle drei Institute des Observatoriums – Umweltwissenschaften, Geophysik sowie Astronomie und Astrophysik – werden in dem neuen panhellenischen geophysikalischen Observatorium von Antikythera (PANGEA) vertreten sein.

Bekannt ist Antikythera für den Antikythera-Mechanismus, einen antiken astronomischen Rechner, der um 1900 in den Gewässern vor der Insel entdeckt wurde. Für das Observatorium erfüllt dieser Standort mehrere Kriterien: