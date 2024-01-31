Neue S-Bahn-Züge für München

Die komfortableren und zuverlässigeren Züge werden mehr Leute dazu bringen, das Auto stehen zu lassen und mit der Bahn zu fahren.
Acquisition of about 110 new high capacity electric multiple units (EMUs) for S-Bahn Muenchen to replace life-expired vehicles, in support of an ongoing public transport capacity extension programme.
The project consists of the financing of the acquisition of new rolling stock (electric multiple units, or EMUs) estimated at about 110 vehicles and associated equipment for a public service contract to operate the rail passenger services on the S-Bahn network of Munich, Bavaria. The new fleet will complement the service improvements enabled by significant infrastructure works, in particular the enhancement of the tunnel through the city centre and the refurbishment of five sizeable stations. Together, these will allow increasing the service frequency and train length.
The investment proposed under the project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need for an environmental impact assessment (EIA) and/or assessment according to the Habitats Directive 92/43/EEC for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots), not included in the investment proposed but needed for the correct operation of the new rolling stock, will be analysed during the appraisal. Arrangements for the replacement or decommissioning of old rolling stock will be reviewed during appraisal. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by contributing to modal shift from road to railways.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
System entlasten, Emissionen senken
Warum
- Münchens S-Bahnen kommen wegen Überlastung chronisch zu spät
- E-Züge senken die CO2-Emissionen und bringen mehr Menschen vom Auto in die Bahn
Wie
- Extrabreite Türen beschleunigen das Ein- und Aussteigen
- Neue, 200 Meter lange Züge machen die S-Bahn zuverlässiger und komfortabler
Nordmazedonien koppelt an
Besser zweigleisig
Auf Kurs in eine grünere Zukunft
