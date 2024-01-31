Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN

Neue S-Bahn-Züge für München

90 XXL-Züge ersetzen alte S-Bahnen und bringen Ausbau der Öffentlichen voran

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
30/06/2023
Betrag
EUR 1.159.236.051,93
Länder
Deutschland
Sektor(en)
Verkehr
Mehr

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.159.236.051,93 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 1.159.236.051,93 €
Verkehr : 1.159.236.051,93 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2023 : 153.538.484,62 €
30/06/2023 : 155.385.484,41 €
30/06/2023 : 156.779.680,68 €
30/06/2023 : 157.941.219,19 €
30/06/2023 : 159.263.567,15 €
30/06/2023 : 165.457.618,25 €
30/06/2023 : 210.869.997,63 €
Link zum projekt
Datenblätter
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Andere Links
Übersicht
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Related public register
06/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB und UniCredit finanzieren neue S-Bahn-Züge für München mit mehr als zwei Milliarden Euro über Struktur der LHI Leasing
Story zum Projekt
Die EU liefert: Neue S-Bahn-Züge für Deutschland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2023
20200105
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
BAYERISCHE EISENBAHNGESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1159 million
EUR 2800 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Acquisition of about 110 new high capacity electric multiple units (EMUs) for S-Bahn Muenchen to replace life-expired vehicles, in support of an ongoing public transport capacity extension programme.

The project consists of the financing of the acquisition of new rolling stock (electric multiple units, or EMUs) estimated at about 110 vehicles and associated equipment for a public service contract to operate the rail passenger services on the S-Bahn network of Munich, Bavaria. The new fleet will complement the service improvements enabled by significant infrastructure works, in particular the enhancement of the tunnel through the city centre and the refurbishment of five sizeable stations. Together, these will allow increasing the service frequency and train length.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment proposed under the project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need for an environmental impact assessment (EIA) and/or assessment according to the Habitats Directive 92/43/EEC for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots), not included in the investment proposed but needed for the correct operation of the new rolling stock, will be analysed during the appraisal. Arrangements for the replacement or decommissioning of old rolling stock will be reviewed during appraisal. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by contributing to modal shift from road to railways.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Link zum projekt
Übersicht
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Andere Links
Datenblätter
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB und UniCredit finanzieren neue S-Bahn-Züge für München mit mehr als zwei Milliarden Euro über Struktur der LHI Leasing

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Datum der Veröffentlichung
6 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130889407
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200105
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Andere Links
Übersicht
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Datenblätter
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB und UniCredit finanzieren neue S-Bahn-Züge für München mit mehr als zwei Milliarden Euro über Struktur der LHI Leasing
Story zum Projekt
Die EU liefert: Neue S-Bahn-Züge für Deutschland

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB und UniCredit finanzieren neue S-Bahn-Züge für München mit mehr als zwei Milliarden Euro über Struktur der LHI Leasing
Story zum Projekt
Die EU liefert: Neue S-Bahn-Züge für Deutschland
Andere Links
Datenblätter
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Übersicht
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Related public register
06/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN

Über das Projekt

Wie und warum

System entlasten, Emissionen senken

Warum

  • Münchens S-Bahnen kommen wegen Überlastung chronisch zu spät
  • E-Züge senken die CO2-Emissionen und bringen mehr Menschen vom Auto in die Bahn

Wie

  • Extrabreite Türen beschleunigen das Ein- und Aussteigen
  • Neue, 200 Meter lange Züge machen die S-Bahn zuverlässiger und komfortabler

Sektoren und Länder

Deutschland Deutschland Entwicklung weltweit

Wirkung

Pendeln wird bequemer, zuverlässiger und grüner

  • 90 neue, energieeffiziente E-Züge sind komfortabler und zuverlässiger

2

Mrd. €

Innovative Leasingstruktur, finanziert von EIB und UniCredit mit einer Garantie des Freistaates Bayern.

Video abspielen

2:53

custom-preview

Story

Neue Gleise, neue Züge, neue Technik

90

neue E-Züge

Wie zwei Drittel aller Pendlerinnen und Pendler in Bayern nimmt Christine in München oft die S-Bahn. Die zehn Kilometer kurze Fahrt von ihrem Wohnort Pasing bis zum Marienplatz im Stadtzentrum verläuft jedoch nicht immer nach Plan. „Die Züge sind überfüllt und oft verspätet“, erzählt sie. „Normalerweise braucht die Bahn nur 20 bis 25 Minuten, aber manchmal auch eine Stunde.“

Und so geht es nicht nur ihr. Deutschlandweit kam 2022 fast jeder dritte Bahnreisende mit mehr als 15 Minuten Verspätung am Ziel an. Die Münchner S-Bahn ist besonders anfällig für Verspätungen. Denn jeder Zug, der in die Stadt einfährt oder sie verlässt, muss die bislang einzige Stammstrecke passieren, eine der verkehrsreichsten in Europa. Dadurch kommt es oft zu Staus und Verzögerungen. Eine zweite Stammstrecke ist bereits im Bau. Bis sie fertig ist, wird es aber noch ein paar Jahre dauern. So lange versprechen die kürzlich bestellten Züge der neuen Generation Abhilfe.

Die neuen 200-Meter-Züge in InterCity-Länge werden die längsten Regionalzüge Deutschlands sein. Zu ihrer Finanzierung stellen die Europäische Investitionsbank und die UniCredit mit einer Garantie des Freistaates Bayern zwei Milliarden Euro für ein innovatives Leasing-Konstrukt bereit. Geliefert werden die besonders energieeffizienten 90 Elektrozüge von Siemens Mobility. Sie verfügen über extrabreite Türen für einen einfachen und schnellen Ein- und Ausstieg sowie außen über ein LED-Informationsband in Zuglänge. Displays informieren die Fahrgäste über die Auslastung der einzelnen Waggons und freie Plätze im Zug. Die innovativen Züge wurden speziell für den Münchner Personennahverkehr entwickelt.

Das Projekt in Bayern ist Teil der Bemühungen der deutschen Bundesregierung, mit einem effizienteren und CO2-ärmeren Bahnangebot mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Bis 2027 sollen bis zu 40 Milliarden Euro in die Modernisierung des Schienenverkehrs fließen.

Die komfortableren und zuverlässigeren Züge werden mehr Leute dazu bringen, das Auto stehen zu lassen und mit der Bahn zu fahren.
Alexander Gerum

Projektmanager S-Bahn München, Bayerische Eisenbahngesellschaft

Medien zum Thema

31 Januar 2024

Nordmazedonien koppelt an

Bahnverbindung an die bulgarische Grenze stärkt die Wirtschaft Nordmazedoniens und hält das Land auf EU-Kurs
Infrastruktur Eisenbahn Verkehr Westbalkan Bulgarien Nordmazedonien Europäische Union Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
29 Januar 2024

Besser zweigleisig

Slowenien baut neue 27 Kilometer lange Bahnverbindung zum Hafen Koper – für weniger Emissionen und Engpässe
Infrastruktur Mobilität Verkehr Seeverkehr Slowenien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
10 August 2022

Auf Kurs in eine grünere Zukunft

Neue Züge für den Güterverkehr in Tschechien sollen Jobs schaffen, abgelegene Regionen besser anbinden und Emissionen senken
Verkehr Tschechien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
Links
Datenblätter
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Übersicht
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Related public register
06/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB und UniCredit finanzieren neue S-Bahn-Züge für München mit mehr als zwei Milliarden Euro über Struktur der LHI Leasing
Story zum Projekt
Die EU liefert: Neue S-Bahn-Züge für Deutschland

Projekte und Storys zum Thema
19 Dezember 2025

New green financing model launched in Serbia

In partnership with Serbia’s Ministry of Environmental Protection and the European Investment Bank’s EIB Global arm, the United Nations Development Programme (UNDP) has launched a new green financing model under the EU for Green Agenda in Serbia initiative.

Biotechnology TechEU Institutional European Commission Health and life sciences Partners Serbia EU enlargement countries Western Balkans Digitalisation and technological innovation Capital Markets Union Social infrastructure
18 Dezember 2025

Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support

Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people

Employment Water Institutional Wastewater Climate Advisory services Energy savings EIB policies Water, wastewater management Climate action Sustainability Spain European Union Climate and environment Social infrastructure Energy
17 Dezember 2025

Small businesses on the front lines of security

How EIB Group financing, funds and bank partnerships unlock growth for Europe’s defence SMEs, boosting innovation, resilience and security across the EU

Cybersecurity SMEs Technology European Union Digitalisation and technological innovation Security and defence

Photogallery

EIB upgrading regional transport in Bavaria
German Rolling Stock - S-Bahn Muenchen
©Deutsche Bahn AG, 2020

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen