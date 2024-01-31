Neue S-Bahn-Züge für München

Wie zwei Drittel aller Pendlerinnen und Pendler in Bayern nimmt Christine in München oft die S-Bahn. Die zehn Kilometer kurze Fahrt von ihrem Wohnort Pasing bis zum Marienplatz im Stadtzentrum verläuft jedoch nicht immer nach Plan. „Die Züge sind überfüllt und oft verspätet“, erzählt sie. „Normalerweise braucht die Bahn nur 20 bis 25 Minuten, aber manchmal auch eine Stunde.“

Und so geht es nicht nur ihr. Deutschlandweit kam 2022 fast jeder dritte Bahnreisende mit mehr als 15 Minuten Verspätung am Ziel an. Die Münchner S-Bahn ist besonders anfällig für Verspätungen. Denn jeder Zug, der in die Stadt einfährt oder sie verlässt, muss die bislang einzige Stammstrecke passieren, eine der verkehrsreichsten in Europa. Dadurch kommt es oft zu Staus und Verzögerungen. Eine zweite Stammstrecke ist bereits im Bau. Bis sie fertig ist, wird es aber noch ein paar Jahre dauern. So lange versprechen die kürzlich bestellten Züge der neuen Generation Abhilfe.