Stahl aus Bioethanol

Energieintensive Branchen verursachen rund 15 Prozent der globalen CO 2 -Emissionen. Der weltgrößte Stahlhersteller will seine Produktion mithilfe einer neuen Technologie umweltfreundlicher und kreislauftauglicher machen.

Stahl wird in einem kohlebefeuerten Hochofen durch die chemische Reduktion von Eisenerz gewonnen. Dabei entstehen große Mengen der Treibhausgase CO und CO 2 . In Europa wandeln die Stahlhersteller die Abgase in Strom und Nutzwärme um. Dabei gelangt jedoch CO 2 in die Atmosphäre.

Deshalb sind integrierte Stahlwerke der Schlüssel für die Dekarbonisierung. ArcelorMittal Belgien setzt dafür auf eine neue Technologie in einer weltweit einmaligen Größenordnung und Komplexität. Das Projekt steht in Einklang mit dem Kurs von ArcelorMittal Europe, seine CO 2 -Emissionen bis 2030 um 30 Prozent zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden.

Im Projekt Carbalyst® werden die kohlenmonoxid- und kohlendioxidhaltigen Abgase aus dem Hochofen eingefangen und durch Bakterien zu Ethanol umgewandelt. Dieses Gasfermentierungsverfahren wurde vom US-Unternehmen LanzaTech entwickelt, mit dem ArcelorMittal seit einem Jahrzehnt zusammenarbeitet.

Doch ArcelorMittal geht noch weiter. Mit einem zweiten Projekt (Torero) will es einen Teil der in den Hochöfen eingesetzten fossilen Kohle durch Biokohle aus speziell behandeltem Altholz ersetzen. An die Stelle der Kohle tritt also eine kreislauftaugliche Alternative – ein erster Schritt in eine grüne Zukunft.