STEELANOL (EDP)

Stahl aus Bioethanol

ArcelorMittal fängt mit neuer Technologie CO2 ein und macht daraus Biokraftstoff

Mehr

Datenblätter
STEELANOL (EDP)
Übersicht
STEELANOL (EDP)
18/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STEELANOL (EDP)
Belgien: EU unterstützt ArcelorMittal mit EIB-Darlehen von 75 Millionen Euro zur Weiterentwicklung bahnbrechender Dekarbonisierungstechnologien

Übersicht

  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

First of its kind demonstration plant for the production of advanced bio-ethanol through an innovative gas-fermentation process using exhaust gases emitted by a steel mill.

The project aims to demonstrate the commercial viability of such bio-ethanol production to improve the sustainability of the European steel manufacturing industry and its profitability, by valorising steel process off-gases.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will be implemented within the perimeter of fully authorised existing facilities. According to the competent authority, an Environmental Impact Assessment (EIA) is not required. The project has been screened out according to Annex II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The Bank's services will assess the environmental and climate relevant details during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
18/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STEELANOL (EDP)
Übersicht
STEELANOL (EDP)
Datenblätter
STEELANOL (EDP)
Belgien: EU unterstützt ArcelorMittal mit EIB-Darlehen von 75 Millionen Euro zur Weiterentwicklung bahnbrechender Dekarbonisierungstechnologien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STEELANOL (EDP)
Link zum projekt
18/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STEELANOL (EDP)
Übersicht
STEELANOL (EDP)
Datenblätter
STEELANOL (EDP)
Belgien: EU unterstützt ArcelorMittal mit EIB-Darlehen von 75 Millionen Euro zur Weiterentwicklung bahnbrechender Dekarbonisierungstechnologien

Belgien: EU unterstützt ArcelorMittal mit EIB-Darlehen von 75 Millionen Euro zur Weiterentwicklung bahnbrechender Dekarbonisierungstechnologien
Datenblätter
STEELANOL (EDP)
Übersicht
STEELANOL (EDP)
18/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STEELANOL (EDP)

Über das Projekt

Wie und warum

CO2-Emissionen senken, Kreislaufwirtschaft stärken

Warum

  • Bei der Stahlherstellung werden viele Emissionen freigesetzt. Auf Emissionen würden wir gerne verzichten, auf Stahl aber nicht. Die Lösung: nachhaltiger Stahl
  • Energieeffiziente industrielle Prozesse können globale Emissionen deutlich verringern
  • Innovative Technologie aus Europa mit globalen Effekten. Wir unterstützen europäische Innovatoren

Wie

  • Bahnbrechendes Demonstrationsprojekt in industriellem Maßstab verringert CO2-Emissionen in der Stahlherstellung und fördert die Kreislaufwirtschaft
  • Technologie reduziert die CO2-Emissionen des Herstellers in Belgien und später an anderen Standorten in Europa und weltweit
  • Aus Holzabfällen entsteht ein Kohleersatz, mit dem im Stahlwerk mit CO2-Abgasen Bioethanol produziert wird

Sektoren und Länder

Belgien Digitalisierung und technologische Innovation

Wirkung

Geringere Emissionen und umweltfreundlicherer Kraftstoff

  • Stahlwerk vermeidet so viel CO2 wie 250 000 Autos in einem Jahr ausstoßen
  • Pro Jahr bis zu 80 Millionen Liter Ethanol aus recyceltem Kohlenstoff
  • In der zweijährigen Bauzeit bis zu 500 Jobs, danach 20–30 Dauerarbeitsplätze

250 000

Autos in einem Jahr

entsprechen dem eingesparten CO2

Video abspielen

0:52

custom-preview

Story

Der Stahlriese ArcelorMittal fängt mit einem neuen Verfahren CO2 ein – und macht daraus Biokraftstoffe

30%

geplante Verringerung

von CO2-Emissionen bis 2030, Klimaneutralität bis 2050

"Das Projekt stärkt die Kreislaufwirtschaft und produziert Bioethanol, das vielen chemischen Verfahren als Brennstoff oder Ausgangsstoff dient."
Senso Figaredo Pire

Kreditreferent, Europäische Investitionsbank

Energieintensive Branchen verursachen rund 15 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Der weltgrößte Stahlhersteller will seine Produktion mithilfe einer neuen Technologie umweltfreundlicher und kreislauftauglicher machen.

Stahl wird in einem kohlebefeuerten Hochofen durch die chemische Reduktion von Eisenerz gewonnen. Dabei entstehen große Mengen der Treibhausgase CO und CO2. In Europa wandeln die Stahlhersteller die Abgase in Strom und Nutzwärme um. Dabei gelangt jedoch CO2 in die Atmosphäre.

Deshalb sind integrierte Stahlwerke der Schlüssel für die DekarbonisierungArcelorMittal Belgien setzt dafür auf eine neue Technologie in einer weltweit einmaligen Größenordnung und Komplexität. Das Projekt steht in Einklang mit dem Kurs von ArcelorMittal Europe, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 30 Prozent zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden.

Im Projekt Carbalyst® werden die kohlenmonoxid- und kohlendioxidhaltigen Abgase aus dem Hochofen eingefangen und durch Bakterien zu Ethanol umgewandelt. Dieses Gasfermentierungsverfahren wurde vom US-Unternehmen LanzaTech entwickelt, mit dem ArcelorMittal seit einem Jahrzehnt zusammenarbeitet.

Doch ArcelorMittal geht noch weiter. Mit einem zweiten Projekt (Torero) will es einen Teil der in den Hochöfen eingesetzten fossilen Kohle durch Biokohle aus speziell behandeltem Altholz ersetzen. An die Stelle der Kohle tritt also eine kreislauftaugliche Alternative – ein erster Schritt in eine grüne Zukunft.

Warum die Industrie grün werden muss, erfahren Sie in unserem preisgekrönten Klimapodcast.

Unser Fahrplan für den europäischen Grünen Deal

In ihrem Klimabank-Fahrplan 2021–2025 beschreibt die EIB-Gruppe, wie sie den europäischen Grünen Deal und den Übergang in die CO2-Neutralität bis 2050 unterstützt. Wir stecken die nächsten Etappen des Weges in eine nachhaltige Welt ab.

Lesen Sie den vollständigen Klimabank-Fahrplan oder einen Blog-Artikel dazu.

"Als Stahlproduzent setzen wir auf die Kreislaufwirtschaft und entwickeln möglichst abfallfreie „Cradle-to-Cradle“-Prozesse, die weniger Primärrohstoffe verbrauchen und weniger CO2 ausstoßen."
Carl De Maré

Leiter Technologiestrategie, ArcelorMittal-Gruppe

Was ist besser als recycelter Kohlenstoff? Grüner recycelter Kohlenstoff!

"Die Investition sichert Arbeitsplätze, weil sie die Stahlindustrie in Europa hält"
Marc Tonteling

Ingenieur, Europäische Investitionsbank

Das Projekt ist wirtschaftlich tragfähig, denn Ethanol ist sehr begehrt. Außerdem lässt es sich leichter speichern und transportieren als Strom. Ethanol ist vielseitig einsetzbar: Als Benzinzusatz treibt es Autos an, und zu Ethen umgewandelt dient es als Grundstoff in der Kunststoffverarbeitung. So trägt es zur Kreislaufwirtschaft bei.

„Diese Investition sichert Jobs, weil die Stahlindustrie in Europa bleibt. Wir brauchen hier qualifizierte Fachkräfte, die Anlagen planen und bedienen“, erklärt Marc Tonteling, Ingenieur bei der Europäischen Investitionsbank.

Mit den beiden neuen Verfahren will ArcelorMittal 80 Millionen Liter Bioethanol produzieren – etwa so viel, wie 600 Flüge zwischen New York und London verbrauchen. Und das eingesparte CO2 entspricht etwa den jährlichen Emissionen von 250 000 Autos.

„Die Leute in dem Werk in Gent brennen richtig für dieses Projekt, das hat mich beeindruckt“, so Tonteling. „Wir gehen ein Technologierisiko ein, aber wir wollen der Branche helfen. Wenn wir Erfolg haben, können wir damit eine breitere Produktion von kreislauftauglichen Kohlenstoffprodukten anregen, etwa Biokohle, wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe, Bioethanol und viele andere.“

Medien zum Thema

30 November 2020

Grüner Stahl aus heißer Luft

Der Stahlriese ArcelorMittal fängt mit einem neuen Verfahren CO2 ein – und macht daraus Biokraftstoffe
Risikokapital und Eigenkapital Infrastruktur Risikokapital Klima Venture Debt Dekarbonisierung Kreislaufwirtschaft Belgien Europäische Union Klima und Umwelt
12 November 2020

Ein Plan für die Zukunft unserer Erde

Unser Klimabank-Fahrplan zeigt, wie wir mit unseren Klimafinanzierungen den europäischen Grünen Deal unterstützen und die Erderwärmung bekämpfen wollen
Energieeffizienz Klima Klima und Umwelt Energie
Datenblätter
STEELANOL (EDP)
Übersicht
STEELANOL (EDP)
18/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STEELANOL (EDP)
Belgien: EU unterstützt ArcelorMittal mit EIB-Darlehen von 75 Millionen Euro zur Weiterentwicklung bahnbrechender Dekarbonisierungstechnologien

23 September 2025

The missing link in Europe’s energy transition

Electricity grids need significant investment if Europe wants to meet climate goals and offer affordable green power to everyone

Electricity Spain Belgium Poland France European Union Energy
18 September 2025

Zurück auf die Schiene

Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.

Verkehr Klima Albanien Erweiterungsländer Westbalkan Infrastruktur Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
11 September 2025

Zypern fängt die Sonne ein

Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

Umwelt Gesundheit und Life Sciences Klima Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie

