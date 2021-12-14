Investitionen in frauengeführte Betriebe in Afrika

Chika Russell war gerade sechs, als sie von Nigeria nach England zog. 2014 gründete sie nach sieben Jahren in der Finanzbranche ihre eigene Firma CHIKA’S, die nigerianische Snacks aus eigener Herstellung auf dem britischen Markt anbietet. Dazu arbeitet die junge Unternehmerin direkt mit lokalen Gruppen in Nigeria zusammen und kauft ihre Zutaten in ganz Afrika ein. Zu den Investoren, die CHIKA’S mit Kapital unterstützen, zählt der Alitheia IDF – ein afrikanischer Fonds mit Genderfokus, der von den Gründungspartnerinnen Tokunboh Ishmael und Polo Leteka geleitet wird.

Mit dem Wachstumskapital des Fonds baute Russell eine Fertigungsstätte in Nigeria auf, die 320 Menschen Arbeit gibt, 70 Prozent davon Frauen. Das Werk soll Snacks für den nigerianischen und westafrikanischen Markt produzieren, die in Nachbarländer exportiert werden und auch dort Jobs schaffen.

Die Europäische Investitionsbank beteiligte sich im November 2021 mit 24,6 Millionen US-Dollar an dem Pionierfonds.