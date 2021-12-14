Investitionen in frauengeführte Betriebe in Afrika

"Sie waren Pionierinnen in diesem Segment und wirklich der erste Fonds mit Genderfokus in Subsahara-Afrika."
The proposed operation concerns a participation in the Alitheia Women Fund for Africa, a closed-end private equity fund with a target size of USD 75m.The Fund's strategy is to invest in women owned and/or led SMEs in Sub-Saharan Africa and/or businesses that provide goods and services to women in Africa, with a focus on Ghana, Lesotho, Nigeria, South Africa, Zambia and Zimbabwe. The Fund is generalist in terms of sectors.
The Fund will focus on SMEs on a growth path with a proactive approach to back women founders and/or senior managers or cater to women as a customer group (through companies, which address issues specific to women in Africa).
The Fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the EIB.
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Investitionen in Unternehmen mit Gendervielfalt für soziale Wirkung in Afrika
Warum
- Solide Erträge und spürbar bessere soziale Verhältnisse in Afrika
- Förderung von Unternehmen in Frauenhand und mehr Gendervielfalt
- Investieren in Frauen zahlt sich aus
Wie
- Über Fonds wie den Alitheia Finanzierung und Wachstum kleiner und mittelgroßer Unternehmen fördern, die zeigen, wie Gendervielfalt geht
- Traditionelle Geldgeber aus ihrer Komfortzone herauslocken, um Finanzierungen zu mobilisieren
- Über multilaterale Initiativen wie die 2X Challenge die Selbstbestimmung und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen verbessern
"Ishmael und Leteka haben schon aus vorherigen Initiativen gute Erfolge mit Private-Equity-Investitionen vorzuweisen. Sie haben den Willen, ihre Ziele zu verwirklichen. Wir konnten ihnen bei der Strukturierung des Fonds helfen und dafür sorgen, dass Governance und Berichterstattung höchsten Standards entsprechen."
Ein echter Fonds von Frauen für Frauen
Klima und Gender
Globales Handeln, lokale Wirkung
VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities
European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers.
Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future
The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States - EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.
EIB-Gruppe ernennt erste Ombudsperson – weitere Stärkung von Verantwortlichkeit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz
Als unabhängiger, neutraler Ansprechpartner wird Bálint Balassa Beschäftigte bei der vertraulichen Lösung von Konflikten unterstützen.
