ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA

Investitionen in frauengeführte Betriebe in Afrika

Beteiligung an einem Private-Equity-Fonds, der Unternehmen von Frauen finanziert, um ihre wirtschaftliche und soziale Wirkung in Afrika zu stärken

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
15/11/2021
Betrag
EUR 21.495.980,43
Länder
Sektor(en)
Dienstleistungen
Unterzeichnung(en)

Betrag
21.495.980,43 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 21.495.980,43 €
Unterzeichnungsdatum
15/11/2021 : 21.495.980,43 €
Datenblätter
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Übersicht
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
05/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Alitheia IDF: EIB-geförderter Fonds mit Genderfokus wirbt 100 Millionen US-Dollar ein
Ein echter Fonds von Frauen für Frauen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Dezember 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2021
20180684
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 25 million (EUR 20 million)
USD 100 million (EUR 82 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation concerns a participation in the Alitheia Women Fund for Africa, a closed-end private equity fund with a target size of USD 75m.The Fund's strategy is to invest in women owned and/or led SMEs in Sub-Saharan Africa and/or businesses that provide goods and services to women in Africa, with a focus on Ghana, Lesotho, Nigeria, South Africa, Zambia and Zimbabwe. The Fund is generalist in terms of sectors.

The Fund will focus on SMEs on a growth path with a proactive approach to back women founders and/or senior managers or cater to women as a customer group (through companies, which address issues specific to women in Africa).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the EIB.

Not applicable.

05/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Übersicht
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Alitheia IDF: EIB-geförderter Fonds mit Genderfokus wirbt 100 Millionen US-Dollar ein

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Datum der Veröffentlichung
5 Apr 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133433243
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180684
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Link zum projekt
05/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Übersicht
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Alitheia IDF: EIB-geförderter Fonds mit Genderfokus wirbt 100 Millionen US-Dollar ein
Ein echter Fonds von Frauen für Frauen

Alitheia IDF: EIB-geförderter Fonds mit Genderfokus wirbt 100 Millionen US-Dollar ein
Ein echter Fonds von Frauen für Frauen
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Übersicht
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
05/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA

Wie und warum

Investitionen in Unternehmen mit Gendervielfalt für soziale Wirkung in Afrika

Warum

  • Solide Erträge und spürbar bessere soziale Verhältnisse in Afrika
  • Förderung von Unternehmen in Frauenhand und mehr Gendervielfalt
  • Investieren in Frauen zahlt sich aus

Wie

  • Über Fonds wie den Alitheia Finanzierung und Wachstum kleiner und mittelgroßer Unternehmen fördern, die zeigen, wie Gendervielfalt geht 
  • Traditionelle Geldgeber aus ihrer Komfortzone herauslocken, um Finanzierungen zu mobilisieren
  • Über multilaterale Initiativen wie die 2X Challenge die Selbstbestimmung und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen verbessern

Sektoren und Länder

Digitalisierung und technologische Innovation

Wirkung

Frauen als Unternehmerinnen

Die EIB beteiligte sich mit 24,6 Millionen US-Dollar am Alitheia-Fonds und verhalf ihm zu seinem Zielvolumen von 100 Millionen US-Dollar.

Als 2X-Flaggschiff-Fonds investiert der Alitheia nach den 2X-Kriterien mit Genderfokus.

"Sie waren Pionierinnen in diesem Segment und wirklich der erste Fonds mit Genderfokus in Subsahara-Afrika."
Déborah Vouche

aus dem Alitheia-Team der Bank der EU

Video abspielen

1:09

custom-preview

Story

Für mehr Gendervielfalt in Afrika

"Ein echter Fonds von Frauen für Frauen"
Déborah Vouche

aus dem Alitheia-Team der Bank der EU

Chika Russell war gerade sechs, als sie von Nigeria nach England zog. 2014 gründete sie nach sieben Jahren in der Finanzbranche ihre eigene Firma CHIKA’S, die nigerianische Snacks aus eigener Herstellung auf dem britischen Markt anbietet. Dazu arbeitet die junge Unternehmerin direkt mit lokalen Gruppen in Nigeria zusammen und kauft ihre Zutaten in ganz Afrika ein. Zu den Investoren, die CHIKA’S mit Kapital unterstützen, zählt der Alitheia IDF – ein afrikanischer Fonds mit Genderfokus, der von den Gründungspartnerinnen Tokunboh Ishmael und Polo Leteka geleitet wird.

Mit dem Wachstumskapital des Fonds baute Russell eine Fertigungsstätte in Nigeria auf, die 320 Menschen Arbeit gibt, 70 Prozent davon Frauen. Das Werk soll Snacks für den nigerianischen und westafrikanischen Markt produzieren, die in Nachbarländer exportiert werden und auch dort Jobs schaffen.

Die Europäische Investitionsbank beteiligte sich im November 2021 mit 24,6 Millionen US-Dollar an dem Pionierfonds. 

"Ishmael und Leteka haben schon aus vorherigen Initiativen gute Erfolge mit Private-Equity-Investitionen vorzuweisen. Sie haben den Willen, ihre Ziele zu verwirklichen. Wir konnten ihnen bei der Strukturierung des Fonds helfen und dafür sorgen, dass Governance und Berichterstattung höchsten Standards entsprechen."
Matthieu Ducorroy

Leiter Private Equity, Europäische Investitionsbank

Mehr Investitionen in frauengeführte Unternehmen

Der Alitheia IDF ist ein Joint Venture zwischen Alitheia Capital in Nigeria und IDF Capital in Südafrika. Ishmael und Leteka gründeten ihn 2008, um Unternehmen in Frauenhand zu stärken. Sie waren überzeugt: Mit dem nötigen Kapital könnten viele Frauen in Afrika ein erfolgreiches Geschäft aufbauen.

Ishmael rät Geschäftsfrauen: „Stecken Sie Ihre Ziele höher. Es ist nicht leicht, Investoren zu gewinnen, aber hoffentlich klopfen Sie bei uns an. Und wenn Sie woanders anklopfen, lassen Sie sich von einem ,Nein‘ nicht abschrecken. Überlegen Sie, was Sie verändern müssen. Seien Sie offen dafür und flexibel. Wenn Sie feststellen, dass Sie nur an unbewussten Vorurteilen scheitern, dann sollten Sie wirklich zum Alitheia IDF kommen.“

Unser Podcast zu Kreditvergabe und Gleichstellung:

Smart Money hat Frauen im Visier

Dass sich Investitionen in Frauen auszahlen, wissen wir bereits. Unternehmen, in denen mindestens die Hälfte der Führungskräfte Frauen sind, wachsen schneller und erwirtschaften mehr Gewinn und eine höhere Rendite. Rund 80 Prozent der Kaufentscheidungen für Konsumgüter werden von Frauen getroffen. Deshalb produzieren Unternehmen, in denen Frauen auf allen Ebenen vertreten sind, oft die verkaufsstärkeren Produkte. Aber Investitionen in Frauen zahlen sich nicht nur finanziell aus. Sie lohnen sich auch fürs Klima:

Bei Unternehmen, die den Frauenanteil in Führungsgremien über fünf Jahre erhöhten, war die Wahrscheinlichkeit, die Intensität des Energieverbrauchs zu verringern, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Wasserverbrauch zu senken, 60 Prozent, 39 Prozent bzw. 46 Prozent höher.

Medien zum Thema

14 Dezember 2021

Ein echter Fonds von Frauen für Frauen

Ein afrikanischer Eigenkapitalfonds mit Genderfokus zeigt: In Frauen investieren zahlt sich aus
KMU Diversität und Geschlechterfragen Sambia Nigeria Ghana Südafrika Simbabwe Lesotho Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
15 November 2021

Klima und Gender

Investitionen in Frauen können dem Klima helfen, denn als Landwirtinnen, Verbraucherinnen, Community-Leaderinnen, Arbeitnehmerinnen und Unternehmerinnen haben sie großen Einfluss. Oft werden Frauen aber übergangen.
4 Januar 2022

Globales Handeln, lokale Wirkung

Globale Investmentfonds finanzieren Projekte für saubere Energien, nachhaltige Landwirtschaft und wirtschaftliche Gleichberechtigung von Frauen in Asien und Lateinamerika; die EU investiert in erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft und Gendergerechtigkeit
Diversität und Geschlechterfragen Peru Singapur Philippinen Kolumbien Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Klima und Umwelt
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Übersicht
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
05/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Alitheia IDF: EIB-geförderter Fonds mit Genderfokus wirbt 100 Millionen US-Dollar ein
Ein echter Fonds von Frauen für Frauen

7 Oktober 2025

VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities

European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers. 

Agroindustry Agriculture and bioeconomy
3 Oktober 2025

Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future

The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States -  EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.

Diversity and gender
2 Oktober 2025

EIB-Gruppe ernennt erste Ombudsperson – weitere Stärkung von Verantwortlichkeit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Als unabhängiger, neutraler Ansprechpartner wird Bálint Balassa Beschäftigte bei der vertraulichen Lösung von Konflikten unterstützen.

