Mini-Grid-Strom für Madagaskars Landbevölkerung

Sauberer, bezahlbarer und zuverlässiger Strom

Öffentliche Gebäude wie Rathäuser, Gesundheitszentren, Schulen oder Polizeistationen schließt WeLight kostenlos an. Ebenso die öffentliche Beleuchtung. Denn das macht abgelegene Dörfer nachts sicherer, und die Bewohner können auch noch nach Einbruch der Dunkelheit draußen unterwegs sein.

Die Solaranlage von WeLight erzeugt tagsüber genügend überschüssigen Strom, um auch die Batterien für den Nachtbetrieb aufzuladen. In den Privathaushalten sind intelligente Zähler installiert, und die Bewohner können ihren Strom vorab direkt über das Mobiltelefon bezahlen.

Innovation für saubere Energien

Die Welt steuert derzeit auf einen Temperaturanstieg von 2,7 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Das liegt weit über dem Zielwert des Pariser Abkommens von 1,5 Grad und würde rund um den Globus zu gravierenden Änderungen der Wettermuster führen.

Was wir daher brauchen, ist ein radikaler Wandel – und zwar schnell.

Anfangen könnten wir, indem wir Energie optimal nutzen oder besser noch einsparen. In einem nächsten Schritt muss die Energie grüner gemacht werden.

Wie schnell und wie viel wir in saubere Energien und Innovationen investieren, wird darüber entscheiden, ob wir den Übergang zu Netto-Null noch schaffen.

Aber welche neuen grünen Technologien bieten die besten Chancen für eine Dekarbonisierung der Wirtschaft? Sehen wir sie uns an.