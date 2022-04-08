Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME

Mini-Grid-Strom für Madagaskars Landbevölkerung

In Madagaskar haben nur 15 Prozent der Landbevölkerung Zugang zu Strom. Nun bringt WeLight mit seinen Mini-Grid-Netzen sauberen, bezahlbaren Strom in die Dörfer

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
14/03/2025
Betrag
EUR 14.850.000
Länder
Madagaskar
Sektor(en)
Energie
Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
14.850.000 €
Länder
Sektor(en)
Madagaskar : 14.850.000 €
Energie : 14.850.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2022 : 4.657.894,74 €
14/03/2025 : 4.850.000 €
22/12/2022 : 5.342.105,26 €
(*) Einschließlich 4.850.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch COMMISSION EUROPEENNE
Datenblätter
MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
Übersicht
MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
Madagaskar: WeLight erhält 19 Millionen Euro von EIB, EDFI ElectriFI und Triodos Investment Management für saubere, erschwingliche und zuverlässige Energie in 120 Dörfern
Madagaskar: EIB hilft WeLight bei der Elektrifizierung des ländlichen Raums
Es werde Licht
DESIREE INVESTMENT ENVELOPE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Januar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2022
20210095
20210095
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
WE LIGHT MADAGASCAR SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 28 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele
Ziele

The project will finance minigrids in Madagascar to households, business and other infrastructure facilities without access to reliable electricity supply

The electrification programme will generate a significant social, development and environmental impact, while providing a sustainable and reliable supply to un-served or under-served local communities that are currently relying on polluting and expensive fossil fuels.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Although the mini off-grids to be financed are likely to be small, the promoter is required to implement them ensuring that the Environmental and Social Impact Assessment is carried out, in conformity with national law and the EIB environmental and social standards. To that end, the EIB has also assessed the promoter's capacity, approach and procedures to implement the project in line with the EIB's environmental and social standards.

The promoter has to ensure that implementation of the project is done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
8 April 2022
22 Dezember 2022
Weitere Unterlagen
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143706296
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanetibe Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177998555
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Miarinarivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178011262
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Sahasoa Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177992889
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ampahana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178022566
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anamboafo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178012851
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Malakialina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177999173
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambohimiarina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178007916
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antsakoabe Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177999174
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Bobakindro Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178018754
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambatoafo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178011366
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antsambalahy Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178024970
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ankofabe Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177968105
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Bekobay Centre Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178020395
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambohimitsinjo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178010568
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Manotro Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177995498
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Marogaona Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178017339
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Mahafidina II Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177968108
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanananivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177952104
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambilo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177951024
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andilanatoby Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177970187
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Firaisantsoa Imanga Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177951025
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Kiranomena Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178017032
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Soalazaina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178011365
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anivorano Est Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178023158
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Analamaho Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178010778
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ampasimanjeva Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178011261
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Bemanevika Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177951023
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anosibe Ifanja Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178010793
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Tanambao Besakay Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
17 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178022955
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanimenabaka Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178012850
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andomboka Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178003448
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambatojoby Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178020290
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ofaina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178017341
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambodinonoka Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178007915
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambinanifaho Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177995499
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Manambato Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177942269
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Lanjarivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177984863
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Belo Sur Mer Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178012847
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Daraina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177999172
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andratamarina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178010569
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambodiadabo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177953243
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Manakana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177984862
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanandava Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178007917
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Fidirana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178004539
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Tsinjoarivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178010779
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ankiliabo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178017120
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Vodivohitra Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177970185
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Marotaolana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178012849
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andolofotsy Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178000737
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambodibonara Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177951026
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anjinjaomby Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177968106
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ankiliabo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177998554
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambohitralanana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178010777
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Befotaka Nord Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178018753
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Maromandia Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177968107
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Nosiarina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177995497
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Morafeno Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178012848
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anjialava Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178017340
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Benara-Ankazomirafy Mazava Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
182215617
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anjombalava - Ambavala Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
182217282
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambalafaminty
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237552778
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambalahibe
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237527850
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambatosoratra
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237542141
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambodimanga Rantabe
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237544242
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambakirano
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237526554
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambinanin Andravory
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237550947
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambodibonara
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237537042
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambinanitelo
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237544243
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Maroangezoka
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237529276
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ampampamena
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237550789
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Doany
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237542533
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovantaza
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237530882
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranomamy
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237538649
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohitrova
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237554197
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Morafeno
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237526930
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Belalona
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237526929
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsirasira
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237540182
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befamatra
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237538042
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjiabory
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237541636
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Mahadera
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237549965
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Bevonotra
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237541641
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsarahasina
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237543134
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andapabe
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237541637
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Didy
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237548471
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Manerinerina
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237535170
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antanambao Andranolava
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237526555
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Rangodona
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237536433
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjiajia
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237540376
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ampasimazava
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237554375
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovatolena
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237538039
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andrembona
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237542882
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Rantabe
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237530696
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Madirovalo
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237528347
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ankijabe
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237555780
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antanambao Analatsaka
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237529280
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Fampotabe
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237543561
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohibary
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237554198
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Morafeno Andrefana
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237543137
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjahamarina
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237556872
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Vinanivao
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237521613
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befiana
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237538336
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsikory
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237548876
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovovonana
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237529666
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antonibe
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237532624
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Besakoa
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237543562
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsakabary
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237529279
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranofasika
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237556876
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Maromitety
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237547950
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsaramandroso
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237536586
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befamelona
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237542534
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohibe
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237529687
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranomavo
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237556874
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andrahanjo
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237532847
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsiningia
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237543133
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Melokanarana
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237529667
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Mariarano
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237538332
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ankazotokana
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237558976
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marojala
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237535336
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210095
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Related public register
30/11/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanetibe Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Miarinarivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Sahasoa Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ampahana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anamboafo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Malakialina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambohimiarina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antsakoabe Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Bobakindro Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambatoafo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antsambalahy Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ankofabe Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Bekobay Centre Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambohimitsinjo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Manotro Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Marogaona Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Mahafidina II Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanananivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambilo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andilanatoby Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Firaisantsoa Imanga Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Kiranomena Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Soalazaina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anivorano Est Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Analamaho Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ampasimanjeva Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Bemanevika Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anosibe Ifanja Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Tanambao Besakay Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanimenabaka Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andomboka Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambatojoby Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ofaina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambodinonoka Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambinanifaho Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Manambato Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Lanjarivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Belo Sur Mer Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Daraina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andratamarina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambodiadabo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Manakana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanandava Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Fidirana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Tsinjoarivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ankiliabo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Vodivohitra Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Marotaolana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andolofotsy Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambodibonara Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anjinjaomby Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ankiliabo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambohitralanana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Befotaka Nord Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Maromandia Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Nosiarina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Morafeno Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anjialava Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Benara-Ankazomirafy Mazava Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anjombalava - Ambavala Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambalafaminty
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambalahibe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambatosoratra
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambodimanga Rantabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambakirano
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambinanin Andravory
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambodibonara
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambinanitelo
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Maroangezoka
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ampampamena
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Doany
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovantaza
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranomamy
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohitrova
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Morafeno
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Belalona
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsirasira
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befamatra
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjiabory
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Mahadera
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Bevonotra
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsarahasina
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andapabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Didy
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Manerinerina
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antanambao Andranolava
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Rangodona
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjiajia
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ampasimazava
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovatolena
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andrembona
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Rantabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Madirovalo
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ankijabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antanambao Analatsaka
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Fampotabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohibary
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Morafeno Andrefana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjahamarina
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Vinanivao
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befiana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsikory
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovovonana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antonibe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Besakoa
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsakabary
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranofasika
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Maromitety
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsaramandroso
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befamelona
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohibe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranomavo
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andrahanjo
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsiningia
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Melokanarana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Mariarano
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ankazotokana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marojala
Zugehörige Pressemitteilungen
Madagaskar: WeLight erhält 19 Millionen Euro von EIB, EDFI ElectriFI und Triodos Investment Management für saubere, erschwingliche und zuverlässige Energie in 120 Dörfern
Zugehörige Pressemitteilungen
Madagaskar: EIB hilft WeLight bei der Elektrifizierung des ländlichen Raums
Story zum Projekt
Es werde Licht
Related public register
30/11/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanetibe Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Miarinarivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Sahasoa Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ampahana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anamboafo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Malakialina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambohimiarina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antsakoabe Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Bobakindro Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambatoafo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antsambalahy Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ankofabe Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Bekobay Centre Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambohimitsinjo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Manotro Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Marogaona Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Mahafidina II Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanananivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambilo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andilanatoby Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Firaisantsoa Imanga Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Kiranomena Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Soalazaina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anivorano Est Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Analamaho Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ampasimanjeva Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Bemanevika Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anosibe Ifanja Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Tanambao Besakay Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanimenabaka Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andomboka Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambatojoby Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ofaina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambodinonoka Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambinanifaho Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Manambato Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Lanjarivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Belo Sur Mer Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Daraina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andratamarina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambodiadabo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Manakana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanandava Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Fidirana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Tsinjoarivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ankiliabo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Vodivohitra Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Marotaolana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andolofotsy Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambodibonara Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anjinjaomby Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ankiliabo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambohitralanana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Befotaka Nord Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Maromandia Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Nosiarina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Morafeno Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anjialava Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Benara-Ankazomirafy Mazava Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anjombalava - Ambavala Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambalafaminty
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambalahibe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambatosoratra
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambodimanga Rantabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambakirano
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambinanin Andravory
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambodibonara
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambinanitelo
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Maroangezoka
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ampampamena
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Doany
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovantaza
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranomamy
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohitrova
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Morafeno
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Belalona
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsirasira
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befamatra
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjiabory
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Mahadera
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Bevonotra
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsarahasina
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andapabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Didy
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Manerinerina
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antanambao Andranolava
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Rangodona
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjiajia
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ampasimazava
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovatolena
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andrembona
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Rantabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Madirovalo
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ankijabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antanambao Analatsaka
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Fampotabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohibary
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Morafeno Andrefana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjahamarina
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Vinanivao
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befiana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsikory
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovovonana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antonibe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Besakoa
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsakabary
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranofasika
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Maromitety
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsaramandroso
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befamelona
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohibe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranomavo
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andrahanjo
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsiningia
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Melokanarana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Mariarano
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ankazotokana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marojala
Übergeordnetes Projekt
DESIREE INVESTMENT ENVELOPE

Über das Projekt

Wie und warum

Eine Lösung für die ländlichen Gegenden Afrikas

Warum

  • Madagaskar gehört zu den wasserärmsten Ländern der Welt
  • Eine schnellere Energie-Teilhabe im ländlichen Afrika verbessert das Leben von Hunderttausenden
  • Investitionen unter schwierigen Rahmenbedingungen und in risikoreicheren Märkten
  • Der nationale Netzausbau rechnet sich nicht und dürfte mittelfristig nicht stattfinden

Wie

  • Mini-Solarnetze sind die kostengünstigste Lösung für die Stromversorgung in ländlichen Gegenden Madagaskars
  • Die Mini-Netze haben eine Fotovoltaikanlage, einen Batteriespeicher, ein Stromverteilnetz und einen Zähler für jeden Verbraucher
  • Strom ist in den Dörfern rund um die Uhr verfügbar – bei der Arbeit und zu Hause

Sektoren und Länder

Madagaskar Klima und Umwelt Entwicklung weltweit Energie

Wirkung

Sauberer, bezahlbarer und zuverlässiger Strom

WeLight schließt auch öffentliche Gebäude und Straßenbeleuchtung an. Das kommt allen zugute. WeLights Vision:

  • 120 Dörfer an die Stromversorgung anschließen
  • 250 000 Menschen versorgen
  • 1 200 Straßenlampen installieren
  • 600 öffentliche Gebäude anschließen
  • Licht für 3 000 Nachtgeburten
  • Strom für 6 000 kleine Unternehmen
"WeLight war von Anfang an proaktiv und pragmatisch."
Antonin Calzarossa

EIB Global senior investment officer

Story

Alternativen zum herkömmlichen Netz

"Wir sind sehr glücklich, denn wir leben jetzt gesünder. Wir brauchen nun keine Petroleumlampen mehr."
Marionette Oclave

vierfache Mutter aus Antanambaobe

Die meisten Menschen auf dem Land kochen und heizen mit Kerosin, Holz oder Holzkohle. Das Holzsammeln und die Herstellung von Holzkohle schaden den Wäldern, und die Treibhausgase beschleunigen den Klimawandel.

Manche Leute leisten sich Dieselgeneratoren, um elektrische Geräte, Werkzeuge und Bewässerungspumpen zu betreiben. Andere Solar-Home-Systeme liefern Strom für Licht und Ladegeräte.

WeLight
"Mein Leben wird einfacher und besser."
Albertine Rasoamaharitra

eine junge Verkäuferin aus dem Dorf Ambohitoaka

Sauberer, bezahlbarer und zuverlässiger Strom

Die Solaranlage von WeLight erzeugt tagsüber genügend überschüssigen Strom, um auch die Batterien für den Nachtbetrieb aufzuladen. In den Privathaushalten sind intelligente Zähler installiert, und die Bewohner können ihren Strom vorab direkt über das Mobiltelefon bezahlen.

Öffentliche Gebäude wie Rathäuser, Gesundheitszentren, Schulen oder Polizeistationen schließt WeLight kostenlos an. Ebenso die öffentliche Beleuchtung. Denn das macht abgelegene Dörfer nachts sicherer, und die Bewohner können auch noch nach Einbruch der Dunkelheit draußen unterwegs sein.

WeLight

Innovation für saubere Energien

Die Welt steuert derzeit auf einen Temperaturanstieg von 2,7 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts zu.  Das liegt weit über dem Zielwert des Pariser Abkommens von 1,5 Grad und würde rund um den Globus zu gravierenden Änderungen der Wettermuster führen.

Was wir daher brauchen, ist ein radikaler Wandel – und zwar schnell.

Anfangen könnten wir, indem wir Energie optimal nutzen oder besser noch einsparen. In einem nächsten Schritt muss die Energie grüner gemacht werden.

Wie schnell und wie viel wir in saubere Energien und Innovationen investieren, wird darüber entscheiden, ob wir den Übergang zu Netto-Null noch schaffen.

Aber welche neuen grünen Technologien bieten die besten Chancen für eine Dekarbonisierung der Wirtschaft? Sehen wir sie uns an.

"Wir haben Vertrauen in WeLight, und der Ökostrom ist gut für die Umwelt."
Jeanne Rasoarivony

Lehrerin aus Mangidrano

Related media

30 März 2023

Faire Chancen für die Favelas

Brasilianischer Stromversorger fördert soziale Teilhabe und Geschlechterinklusion in den Favelas von São Paulo
Infrastruktur Klima Klimaschutz Diversität und Geschlechterfragen Brasilien Lateinamerika und Karibik Klima und Umwelt Energie
11 April 2023

Die Straßen von Madagaskar

Madagaskar überholt seine Straßen, um den Handel anzukurbeln und Extremwetter zu trotzen. Die EU hilft dabei.
Infrastruktur Verkehr Klima Klimaschutz Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
14 November 2022

Solarstrom für afrikanische Dörfer

Mit mehr netzunabhängigen Solaranlagen erschließt ENGIE im ländlichen Afrika neue Wege der Energieversorgung
Benin Subsahara-Afrika Klima und Umwelt Energie
Links
Datenblätter
MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
Übersicht
MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
Related public register
30/11/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanetibe Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Miarinarivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Sahasoa Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ampahana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anamboafo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Malakialina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambohimiarina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antsakoabe Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Bobakindro Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambatoafo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antsambalahy Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ankofabe Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Bekobay Centre Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambohimitsinjo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Manotro Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Marogaona Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Mahafidina II Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanananivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambilo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andilanatoby Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Firaisantsoa Imanga Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Kiranomena Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Soalazaina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anivorano Est Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Analamaho Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ampasimanjeva Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Bemanevika Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anosibe Ifanja Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Tanambao Besakay Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanimenabaka Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andomboka Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambatojoby Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ofaina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambodinonoka Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambinanifaho Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Manambato Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Lanjarivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Belo Sur Mer Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Daraina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andratamarina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambodiadabo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Manakana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Antanandava Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Fidirana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Tsinjoarivo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ankiliabo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Vodivohitra Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Marotaolana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Andolofotsy Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambodibonara Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anjinjaomby Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ankiliabo Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Ambohitralanana Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Befotaka Nord Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Maromandia Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Nosiarina Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Morafeno Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anjialava Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Benara-Ankazomirafy Mazava Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Mini-grid solaire Anjombalava - Ambavala Programme d’engagement Environnemental (PREE)
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambalafaminty
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambalahibe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambatosoratra
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambodimanga Rantabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambakirano
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambinanin Andravory
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambodibonara
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambinanitelo
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Maroangezoka
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ampampamena
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Doany
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovantaza
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranomamy
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohitrova
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Morafeno
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Belalona
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsirasira
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befamatra
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjiabory
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Mahadera
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Bevonotra
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsarahasina
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andapabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Didy
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Manerinerina
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antanambao Andranolava
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Rangodona
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjiajia
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ampasimazava
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovatolena
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andrembona
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Rantabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Madirovalo
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ankijabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antanambao Analatsaka
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Fampotabe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohibary
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Morafeno Andrefana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjahamarina
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Vinanivao
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befiana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsikory
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovovonana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antonibe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Besakoa
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsakabary
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranofasika
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Maromitety
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsaramandroso
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befamelona
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohibe
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranomavo
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andrahanjo
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsiningia
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Melokanarana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Mariarano
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ankazotokana
Related public register
30/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marojala
Zugehörige Pressemitteilungen
Madagaskar: WeLight erhält 19 Millionen Euro von EIB, EDFI ElectriFI und Triodos Investment Management für saubere, erschwingliche und zuverlässige Energie in 120 Dörfern
Zugehörige Pressemitteilungen
Madagaskar: EIB hilft WeLight bei der Elektrifizierung des ländlichen Raums
Story zum Projekt
Es werde Licht

7 Oktober 2025

VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities

European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers. 

Agroindustry Agriculture and bioeconomy
3 Oktober 2025

Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future

The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States -  EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.

Diversity and gender
2 Oktober 2025

EIB-Gruppe ernennt erste Ombudsperson – weitere Stärkung von Verantwortlichkeit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Als unabhängiger, neutraler Ansprechpartner wird Bálint Balassa Beschäftigte bei der vertraulichen Lösung von Konflikten unterstützen.

WeLight photo exhibition - PART3: L'étincelle
WeLight photo exhibition
©WeLight
WeLight photo exhibition - PART3: L'étincelle
WeLight photo exhibition
©WeLight
WeLight photo exhibition - PART4: Au quotidien
WeLight photo exhibition
©WeLight
WeLight photo exhibition - PART4: Au quotidien
WeLight photo exhibition
©WeLight

