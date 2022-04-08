Mini-Grid-Strom für Madagaskars Landbevölkerung

"WeLight war von Anfang an proaktiv und pragmatisch."
The project will finance minigrids in Madagascar to households, business and other infrastructure facilities without access to reliable electricity supply
The electrification programme will generate a significant social, development and environmental impact, while providing a sustainable and reliable supply to un-served or under-served local communities that are currently relying on polluting and expensive fossil fuels.
Although the mini off-grids to be financed are likely to be small, the promoter is required to implement them ensuring that the Environmental and Social Impact Assessment is carried out, in conformity with national law and the EIB environmental and social standards. To that end, the EIB has also assessed the promoter's capacity, approach and procedures to implement the project in line with the EIB's environmental and social standards.
The promoter has to ensure that implementation of the project is done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Eine Lösung für die ländlichen Gegenden Afrikas
Warum
- Madagaskar gehört zu den wasserärmsten Ländern der Welt
- Eine schnellere Energie-Teilhabe im ländlichen Afrika verbessert das Leben von Hunderttausenden
- Investitionen unter schwierigen Rahmenbedingungen und in risikoreicheren Märkten
- Der nationale Netzausbau rechnet sich nicht und dürfte mittelfristig nicht stattfinden
Wie
- Mini-Solarnetze sind die kostengünstigste Lösung für die Stromversorgung in ländlichen Gegenden Madagaskars
- Die Mini-Netze haben eine Fotovoltaikanlage, einen Batteriespeicher, ein Stromverteilnetz und einen Zähler für jeden Verbraucher
- Strom ist in den Dörfern rund um die Uhr verfügbar – bei der Arbeit und zu Hause
"Mein Leben wird einfacher und besser."
