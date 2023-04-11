Der Inselstaat vor der Südwestküste Afrikas leidet zunehmend unter dem Klimawandel. Extremwetter führt dort zu häufigen Dürren und Überschwemmungen. Die Folge sind Ernteausfälle und damit Ernährungsunsicherheit und interne Migration. Für die ohnehin schon gebeutelte Bevölkerung ist dies eine schwere Belastung.

Jedes Jahr verwüsten Wirbelstürme die Insel – im Februar dieses Jahres war es Tropensturm Freddy. Sie zerstören große Teile des Straßennetzes und machen die bereits desolaten Straßen vollends unpassierbar. Laut Weltbank leben 17 Millionen der ländlichen Bevölkerung Madagaskars mehr als zwei Kilometer von einer ganzjährig befahrbaren Straße entfernt. Bessere Verkehrswege sind also unerlässlich für die Insel, wo nur elf Prozent der Landbevölkerung Zugang zu Strom haben.

Für die Reparatur der beschädigten oder zerstörten Straßen braucht das Land, in dem 81 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben, jedes Jahr besondere finanzielle Unterstützung.

„Das Hauptproblem in Madagaskar ist die Straßeninfrastruktur“, erklärt Christophe Rakotomavo, Generaldirektor der madagassischen Straßenverkehrsbehörde. „Madagaskar ist eine sehr große Insel mit weiten Entfernungen. Aber das Land ist arm und die Instandhaltung des Straßennetzes deshalb schwierig. Das Steueraufkommen reicht einfach nicht.“

Der Klimawandel verschärft diese Probleme noch.

Rakotomavo: „Die Wirbelstürme beschädigen die Straßen jedes Jahr aufs Neue. Deshalb sinken die Kosten für die Instandhaltung nicht, wie es eigentlich der Fall sein sollte, sondern steigen immer weiter.“

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat im Dezember 2022 73,6 Millionen Euro an die Straßenverkehrsbehörde von Madagaskar ausgezahlt. 50,4 Millionen davon waren ein Kredit, 23,2 Millionen kamen als Zuschuss von der EU. Mit dem Geld werden die Nationalstraße RN6 zwischen Ambjana und Diego Suarez (madagassisch: Antsiranana) ganz im Norden der Insel und die RN13 zwischen Ambovombe und Fort-Dauphin (Taolagnaro) im Süden Madagaskars saniert.

Die Regierung will die Häfen von Antsiranana im Norden und Taolagnaro im Süden ausbauen und durch ein besseres Straßennetz verbinden. Das ist wichtig, weil Madagaskar viele lebensnotwendige Güter importiert und zugleich auf Einnahmen aus dem Export angewiesen ist, etwa von Luxusnahrungsmitteln wie Vanille und Schalentieren.

„Wir exportieren tiefgefrorene Langusten, die wir hier sammeln und verarbeiten“, erklärt Ivan Staub. Er ist COO beim Fisch- und Meeresfrüchtehändler Martin Pêcheur, der in Port Dauphin einen Verarbeitungsbetrieb unterhält. „Wir sammeln die Tiere mit etwa zehn Kleinlastern ein. Die Instandsetzung der Straße ist gut für unser Geschäft, denn je schneller der Transport, desto weniger Tiere sterben auf dem Weg.“