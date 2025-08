Seit jeher kommen Menschen zu gemeinsamen Mahlzeiten zusammen. So lernt man auch neue Freunde kennen ... und Geschäftspartner. Romain de Villeneuve und Antonin Calzarossa trafen sich in der Lagune von Lagos. An Villeneuves Esstisch – zwischen ihnen ein leckerer Barrakuda mit Zitrone vom Grill – diskutierten sie über Geschäftsmöglichkeiten in Nigeria.

Ein paar Jahre später wurde Villeneuve CEO des neu gegründeten Mini-Grid-Unternehmens WeLight. Das Start-up mit Sitz in Madagaskar hatte ein ehrgeiziges Ziel: sauberen, günstigen Strom für die abgelegenen Dörfer des Landes. So ein Projekt braucht Zeit, Energie und Geld. Und da erinnerte sich Villeneuve an Calzarossa, den „netten Experten“ von der Europäischen Investitionsbank (EIB).

Mini-Solarnetze könnten die kostengünstigste Lösung für die Stromversorgung vieler Dörfer in Madagaskar sein. „WeLight war von Anfang an proaktiv und pragmatisch“, erinnert sich Calzarossa von der EIB Global, dem Geschäftsbereich der Bank für Projekte außerhalb der EU. „Sie setzten Projekte in abgelegenen Gebieten in Gang, wo viele andere gescheitert waren.“

2022 bekam WeLight von der EIB einen Kredit über zehn Millionen Euro für sein 28 Millionen Euro teures Projekt zum Bau von Mini-Solarnetzen in mehr als 120 Dörfern Madagaskars. Zusammen mit der EU-Bank mobilisierten die von der EU finanzierte Investitionsfazilität ElectriFI und Triodos, ein auf Energieprojekte in Afrika spezialisierter Geldgeber, 19 Millionen Euro.

Der Zugang zu bezahlbarem, sauberem Strom für alle ist ein wichtiges UN-Entwicklungsziel und trägt zur grünen Wende bei, die die EU mit ihrer Global-Gateway-Strategie unterstützt.

Alternativen zum herkömmlichen Stromnetz

Madagaskar ist eine große Insel mit vielen natürlichen Ressourcen. Trotzdem gehört sie zu den ärmsten Ländern der Welt. Nur 15 Prozent der Landbevölkerung haben Strom. Der Netzausbau rechnet sich nicht und dürfte mittelfristig nicht stattfinden.

Die meisten Menschen auf dem Land kochen und heizen mit Kerosin, Holz oder Holzkohle. Dabei entstehen Luftschadstoffe, die vor allem für Frauen gefährlich sind. Denn sie verbringen viel Zeit im Haus.

Außerdem schaden das Holzsammeln und die Herstellung von Holzkohle den Wäldern, und die Treibhausgase beschleunigen den Klimawandel.

Manche Leute leisten sich Dieselgeneratoren, um elektrische Geräte, Werkzeuge und Bewässerungspumpen zu betreiben. Andere Solar-Home-Systeme liefern Strom für Licht und Ladegeräte.

Das System von WeLight kann mehr. Die Mininetze des Unternehmens versorgen die Menschen in Dörfern bei der Arbeit und zu Hause mit sauberem, bezahlbarem und zuverlässigem Strom aus erneuerbaren Energien. Und das funktioniert auch noch nach Einbruch der Dunkelheit, denn das System von WeLight hat auch eine Batterie, die sich bei Tag auflädt.