Energieförderung für WeLight Madagascar von der EIB, Triodos Investment Management und der von der EU unterstützten Finanzierungsinitiative für Elektrifizierung EDFI ElectriFI

Finanzierung ermöglicht Entwicklung und Bau kleiner Mini-Solarnetze in über 120 Dörfern in ländlichen Gebieten Madagaskars; WeLight versorgt damit künftig 17 statt 8 Regionen

Erstmalige Versorgung von über 45 000 Haushalten und Unternehmen mit sauberer, bezahlbarer und produktiver Energie und Licht soll Strom für rund 250 000 Menschen liefern

Die Europäische Investitionsbank (EIB), Triodos Investment Management und die EDFI ElectriFI haben heute eine neue gemeinsame Investition von 19 Millionen Euro bekannt gegeben, um das 28-Millionen-Euro-Projekt von WeLight Madagascar zu unterstützen. Das Unternehmen kann damit Mini-Solarnetze entwickeln und aufbauen, um über 120 Dörfer ohne Zugang zum Stromnetz in Madagaskar mit Strom zu versorgen.

Die restlichen neun Millionen Euro für das Projekt sind Darlehen der Anteilseigner von WeLight. Die AXIAN Group ist afrikaweit auf fünf Sektoren mit viel Wachstumspotenzial spezialisiert: Immobilien, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Energie und offene Innovation. Sagemcom ist ein französischer Industriekonzern und weltweit führender Anbieter von hochwertigen Kommunikationsendgeräten und Energielösungen, und Norfund ist der norwegische Investitionsfonds für Entwicklungsländer.

Durch die neuen Mininetze werden ländliche Gegenden ohne Stromnetzanschluss mit sauberer und bezahlbarer Energie versorgt. Dies kommt neben Privathaushalten und Unternehmen auch Schulen, Gesundheitszentren und öffentlichen Bereichen zugute und wirkt sich positiv auf Wirtschaft, Gesundheit, Sicherheit und Bildung aus.

Die Mininetze bestehen aus einer Solaranlage, einem Energiespeicher, einer Verteilungsleitung und einem Stromzähler für jede Kundin und jeden Kunden. Damit ist Strom rund um die Uhr verfügbar. Die neu versorgten 120 Dörfer in 17 Regionen wurden zusammen mit dem madagassischen Energieministerium und der Agentur für die Entwicklung der ländlichen Elektrifizierung (ADER) ermittelt.

Gegenwärtig hat rund ein Viertel der Bevölkerung von Madagaskar Zugang zu Strom. Netzunabhängige Solarenergie hat sich als schnelle und effektive Lösung erwiesen, um Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung in Regionen voranzutreiben, in denen ein Netzanschluss noch nicht möglich ist.

Romain de Villeneuve, CEO von WeLight Madagascar: „Dieses neue Projekt wird die Elektrifizierung des ländlichen Raums in Madagaskar erheblich verbessern. Es wird sich außerdem positiv auf Hunderttausende von Menschen auswirken und ihren Lebensstandard und ihr Wohlbefinden sowie die Wirtschaft deutlich stärken. WeLight setzt seine Lösungen bereits in mehr als 40 ländlichen Kommunen ein. Jetzt arbeiten die EIB, ElectriFI und Triodos, und damit Finanzfachleute mit Erfahrung in dieser Branche in Afrika, mit uns daran, weitere 120 Dörfer mit Strom zu versorgen. Dies spricht für das Vertrauen, das man bei der so wichtigen Elektrifizierung benachteiligter Gegenden in WeLight-Lösungen setzt.“

WeLight wird sein Wachstum in Madagaskar und in anderen Ländern Subsahara-Afrikas, die bei der Elektrifizierung noch hinterherhinken, weiter vorantreiben. Dabei vertraut das Unternehmen auf die Unterstützung seiner Partner, seiner Anteilseigner AXIAN Group, Sagemcom und Norfund sowie auf seine operative Exzellenz bei der Kundenbetreuung.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Mit diesem Projekt baut die EIB ihre langjährige Unterstützung für netzunabhängige Solarenergie im ländlichen Afrika aus und knüpft an erfolgreiche Projekte in Benin, den Komoren, Mosambik, Tschad und Uganda an. Ich freue mich sehr, dass wir so ein Projekt nun auch in Madagaskar umsetzen können. Die EIB will mit diesen Projekten im Rahmen ihres Engagements für den Klimaschutz das Modell der netzunabhängigen Solarenergie fördern. Gleichzeitig setzt sie sich für eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung und echte Verbesserungen im Alltag der Menschen ein.“

Maud Watelet, Senior Investment Officer der Verwaltungsgesellschaft EDFI Management Company: „Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für WeLight, da das Unternehmen damit über hundert Mininetze in Madagaskar aufbauen kann, einem Markt, der bisher kaum elektrifiziert und logistisch herausfordernd ist. Aufgrund der frühen Unterstützung für WeLight durch EDFI ElectriFI konnte das Unternehmen in der aktuellen Finanzierungsrunde weitere Investoren gewinnen. EDFI ElectriFI ist besonders stolz auf die fruchtbare Zusammenarbeit mit der EIB und Triodos als Ko-Investoren sowie mit Norfund, AXIAN Group und Sagemcom als Sponsoren des Unternehmens. Gemeinsam wollen wir eine netzunabhängige Stromversorgung für benachteiligte Gebiete aufbauen und das sozioökonomische Wachstum in Subsahara-Afrika stärken.“

Fadoua Boudiba, Regional Manager Afrika und Nahost bei Triodos Investment Management: „Mini-Grid-Lösungen haben vielschichtige Auswirkungen. Sie versorgen ärmere Haushalte zuverlässig mit sauberem und bezahlbarem Strom, und sie fördern die sozioökonomische Entwicklung ländlicher Gebiete. Die enge Zusammenarbeit zwischen WeLight, seinen engagierten Anteilseignern und gleich gesinnten Impact-Investoren ist entscheidend für einen besseren Zugang ländlicher Gegenden zu Energie. Wir freuen uns daher sehr, über unsere Fonds Triodos Groenfonds, Hivos-Triodos Fund und Triodos Emerging Markets Renewables Energy Fund Teil dieser wirkungsstarken Initiative von WeLight Madagascar zu sein.“

Isabelle Delattre Burger, EU-Botschafterin in Madagaskar: „Dieses Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, welch positive Wirkung Team Europa auf das tägliche Leben der Menschen in Madagaskar hat. Zugang zu bezahlbarer, sauberer Energie für alle ist ein wichtiges UN-Entwicklungsziel und trägt zu einem grünen und gerechten Übergang bei, den die EU mit ihrer Global-Gateway-Strategie unterstützt.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die größte multilaterale Finanzierungsinstitution der Welt und einer der wichtigsten Geldgeber für Klimafinanzierungen. Seit 1970 hat sie 893 Millionen Euro für langfristige Investitionen in Madagaskar bereitgestellt.

Die EIB hat seit 2002 weltweit 6,6 Milliarden Euro für die Finanzierung von Solarprojekten vergeben, davon 50 Prozent an Schwellen- und Entwicklungsländer. Mit dem aktuellen Projekt baut die EIB ihre Unterstützung für netzunabhängige Solarenergie im ländlichen Afrika aus und knüpft an ähnliche Vorhaben in ganz Afrika an. Ein Beispiel für ein Projekt in Uganda zeigt dieses Video.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

WeLight Madagascar

WeLight Madagascar bietet saubere, bezahlbare, zuverlässige und produktive Energie für Menschen in abgelegenen Gebieten in Madagaskar und Subsahara-Afrika. Hinter der Gründung des Unternehmens stand der Wunsch dreier führender Akteure mit großer Erfahrung in Afrika – AXIAN Group, Sagemcom und Norfund –, Erneuerbare-Energien-Lösungen auf dem gesamten Kontinent zu entwickeln und aufzubauen. Ziel von WeLight ist es, abgelegene Ortschaften mit Strom zu versorgen und damit ihre wirtschaftliche Entwicklung zu stärken. Derzeit versorgt WeLight über 40 Mininetze 9 000 Haushalte.

EDFI ElectriFI

EDFI ElectriFI ist eine von der EU finanzierte Investitionsfazilität, die Privatunternehmen und Projekte in der Frühphase fördert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf neuen oder verbesserten Stromanschlüssen sowie auf erneuerbarer Erzeugungsleistung in Schwellenländern. EDFI ElectriFI wird von der Verwaltungsgesellschaft EDFI Management Company verwaltet. Das Unternehmen wurde von 15 europäischen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen gegründet. https://www.electrifi.eu

Triodos Investment Management

Triodos Investment Management (Triodos IM) führt Anleger zusammen, die ihr Geld mithilfe von gleich gesinnten innovativen Unternehmern und nachhaltigen Unternehmen für dauerhafte, positive Veränderungen arbeiten lassen wollen. Dabei fungiert Triodos IM als Katalysator in Sektoren, die eine Schlüsselrolle beim Übergang zu einer faireren, nachhaltigeren und menschlicheren Welt spielen. In seiner 25-jährigen Tätigkeit als Impact Investor in Sektoren wie Energie und Klima, finanzielle Inklusion, nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft hat sich das Unternehmen ein umfassendes Know-how aufgebaut. Zudem investiert es in börsennotierte Firmen, die wesentlich zum Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen. Triodos IM ist ein weltweit aktiver Impact Investor, der mehr als 750 Investitionen in über 50 Ländern getätigt hat. Sein verwaltetes Vermögen belief sich Ende Juni 2022 auf 5,7 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der 1980 gegründeten Triodos Bank NV, die führend in Sachen nachhaltige Bankgeschäfte ist.