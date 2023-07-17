EIB hat zwischen April und Juni 2023 zehn Millionen Euro ausgezahlt

WeLight baut mit dem Geld in 120 Dörfern Madagaskars Mini-Solarnetze

Über 45 000 Haushalte und Unternehmen erhalten erstmals Zugang zu nachhaltiger, bezahlbarer Energie

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute die Auszahlung von zehn Millionen Euro an WeLight Madagascar bekannt gegeben. Mit dem Kredit will das Unternehmen in Dörfern, die bisher ohne Strom sind, Mini-Solarnetze bauen.

Der Vertrag wurde im Rahmen eines Besuchs von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle unterzeichnet, der die Aufsicht über Finanzierungen der Bank für Privatunternehmen in Madagaskar hat. Dabei waren auch die Botschafterin der Europäischen Union (EU) in Madagaskar und der madagassische Minister für Energie und Kohlenwasserstoffe anwesend. Die Finanzierung zeigt, wie wichtig das Projekt für die EU ist.

Durch die neuen Mini-Netze erhalten die Menschen in Dörfern ohne Stromanschluss Zugang zu sauberer, bezahlbarer Energie. Neben Privathaushalten und Unternehmen kommt das Projekt auch Schulen, Gesundheitszentren und dem öffentlichen Raum zugute. Es stärkt die lokale Wirtschaft und verbessert Gesundheit, Sicherheit und Bildung.

Die Mini-Netze bestehen aus einem Solarkraftwerk, einem Energiespeichersystem, einer Verteilungsleitung und einem Zähler für jeden Kunden und können rund um die Uhr Strom liefern. Die betreffenden 120 Dörfer in 17 Regionen wurden zusammen mit dem madagassischen Energieministerium und der Agentur zur Förderung der ländlichen Elektrifizierung (ADER) ermittelt.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Wir sind stolz darauf, ein Projekt zu finanzieren, das in Madagaskar den Lebensstandard von Hunderttausenden Menschen in ländlichen Gebieten verbessert und schon gut vorangekommen ist. Als Klimabank der EU fördert die EIB Projekte für saubere, nachhaltige Energie, die der lokalen Wirtschaft, den Menschen und der Gemeinschaft zugutekommen.“

Romain de Villeneuve, CEO von WeLight Madagascar: „WeLight ist 2018 an den Start gegangen und hat seither außerordentliche Fortschritte erzielt. Das verdanken wir unseren zahlreichen Partnern, die uns ihr Vertrauen schenken. Für das Projekt, das weiteren 120 Dörfern in Madagaskar Strom bringt, haben neben den ursprünglichen Anteilseignern Axian, Norfund und Sagemcom kürzlich weitere renommierte Geldgeber – die Europäische Investitionsbank (EIB), Triodos Investment Management und EDFI ElectriFI – 19 Millionen Euro ausgezahlt. Und das große Abenteuer der ländlichen Elektrifizierung hat gerade erst begonnen.“

Isabelle Delattre Burger, EU-Botschafterin in Madagaskar: „Ich freue mich, dass die Europäische Union sowohl privaten Betreibern wie WeLight als auch der madagassischen Regierung dabei hilft, die Stromversorgung zu verbessern und zwar auch in benachteiligten Gebieten, in denen das Einkommen nach wie vor niedrig ist. Die EIB und die EU-Länder sind wichtige Partner bei der Umsetzung der Global-Gateway-Strategie, mit der wir Investitionen in hochwertige Infrastruktur fördern und dabei in Einklang mit den Werten und Standards der EU die höchsten Umwelt- und Sozialstandards einhalten.“

Der im Januar bekannt gegebene EIB-Kredit ist Teil eines 19 Millionen Euro schweren Finanzierungspakets, das die Bank mit Triodos Investment Management und der EU-finanzierten Elektrifizierungsinitiative EDFI ElectriFI geschnürt hat.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die weltweit größte multilaterale Finanzierungsinstitution und einer der größten Geldgeber im Kampf gegen den Klimawandel. Seit 1970 hat sie insgesamt 904 Millionen Euro für langfristige Investitionen in die Schlüsselinfrastruktur und den Privatsektor in Madagaskar bereitgestellt.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie ist zentraler Partner der Global-Gateway-Strategie der EU. Die EIB Global will bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro anschieben; das ist gut ein Drittel des Gesamtziels von Global Gateway. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Global Gateway

Global Gateway ist die europäische Strategie, die intelligente, saubere und sichere Verbindungen für Digitales, Energie und Verkehr fördern und weltweit die Gesundheits-, Bildungs- und Forschungssysteme stärken soll. Über Team Europa bringt Global Gateway die EU, ihre Mitgliedstaaten und ihre Finanzierungs- und Entwicklungsinstitutionen zusammen, um Investitionen des Privatsektors mit transformativer Wirkung zu mobilisieren. Global Gateway soll bis zu 300 Milliarden Euro an Investitionen anstoßen. Die Strategie steht in Einklang mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung sowie mit dem Pariser Klimaabkommen.

WeLight

WeLight wurde 2018 gegründet und versorgt Menschen in abgelegenen Gebieten in Madagaskar und Subsahara-Afrika zuverlässig mit sauberer, bezahlbarer Energie. Damit trägt das Unternehmen wesentlich zur sozioökonomischen Entwicklung der Dörfer bei. Gestützt auf sein praktisches und technologisches Know-how kombiniert WeLight Mini-Netze und erneuerbare Energien, um die Teilhabe der Dörfer in Sachen Energieversorgung zu fördern. WeLight ist das erste Unternehmen Madagaskars mit B Corp-Zertifizierung, einem renommierten internationalen Siegel für Unternehmen, die die höchsten Sozial- und Umweltstandards einhalten.