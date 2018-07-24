Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
JENNEWEIN (EGFF)

Gesunder Zucker für Babys

Jennewein ist eine hochinnovative Biotech-Firma mit einer bahnbrechenden Technologie für die Herstellung humaner Milch-Oligosaccharide (HMO) – ein wichtiger Bestandteil der Muttermilch und erwiesenermaßen gut für die Gesundheit

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
20/07/2018
Betrag
EUR 15.000.000
Länder
Deutschland
Sektor(en)
Dienstleistungen
Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 15.000.000 €
Dienstleistungen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/07/2018 : 7.500.000 €
20/07/2018 : 7.500.000 €
Übersicht
JENNEWEIN (EGFF)
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JENNEWEIN (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Deutschland: EIB stellt Jennewein frische Mittel bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/07/2018
20180330
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JENNEWEIN (EGFF)
JENNEWEIN BIOTECHNOLOGIE GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

Jennewein is a highly innovative German biotechnology food company focused on novel production processes for the synthesis of human milk oligosaccharides (functional nutritive sugars) for a wide range of applications, including nutritional, pharmaceutical and cosmetic products.

The project will cover research and development (R&D) costs, both operational expenditure (OPEX) and capital expenditure (CAPEX) related to the up-scaling of the production of the human milk oligosaccharides, clinical trials for the new products and related R&D activities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not subject to the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JENNEWEIN (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datenblätter
JENNEWEIN (EGFF)
Deutschland: EIB stellt Jennewein frische Mittel bereit

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JENNEWEIN (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
15 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84778160
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180330
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Übersicht
JENNEWEIN (EGFF)
Datenblätter
JENNEWEIN (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB stellt Jennewein frische Mittel bereit

Aktuelles und Storys

Über das Projekt

Wie und warum

Eine bahnbrechende Technologie

Warum

  • Weltkonzerne haben bereits versucht, Oligosaccharide zu einem für den Massenmarkt verträglichen Preis herzustellen. Aber nur Jennewein ist es gelungen
  • Bau eines FuE-Zentrums zur Erweiterung des HMO-Produktportfolios und Steigerung der Produktionskapazitäten
  • Schließung einer Marktlücke, weil Geschäftsbanken das Risiko von Frühphasen-Unternehmen in neuen Märkten scheuen

Wie

  • Venture-Debt-Finanzierung, ähnlich vergütet wie Quasi-Eigenkapital 
  • Weil es sich um kein Eigenkapital im eigentlichen Sinne handelt, werden die Anteile von Jenneweins Gründern und frühen Investoren nicht verwässert

Sektoren und Länder

Deutschland Digitalisierung und technologische Innovation

Wirkung

Schutz vor Infektionskrankheiten

  • Wichtigste Gesundheitsvorteile:  weniger bakterielle und virale Infektionen, bessere Verdauung, keine Kalorien
  • HMO können sich auch positiv auf Entwicklung des Gehirns, Hautalterung und Allergien auswirken. Das eröffnet große potenzielle Märkte, von Babynahrung über funktionelle Lebens- und Arzneimittel bis hin zu Kosmetik
  • Jennewein erreichte die nächste Stufe drei Jahre früher als mit einer klassischen Finanzierung für Unternehmen in einer ähnlichen Phase
"Die Europäische Investitionsbank trägt dazu bei, dass Unternehmen wie Jennewein in Europa wachsen können und mit ihren Innovationen nicht in die USA gehen müssen."
Werner Hoyer

Präsident der Europäischen Investitionsbank

2015

10 Mio. €

aus der InnovFin-Initiative für Wachstumsfinanzierung für Jenneweins erste Anlage

Shutterstock

Story

Der nächste Schritt: die industrielle Massenproduktion

2018

15 Mio. €

unter dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen, der EIB-Gelder mit einer EU-Haushaltsgarantie kombiniert

Muttermilch ist wichtig für Babys, weil sie komplexe Zuckerstoffe enthält – sogenannte humane Milch-Oligosaccharide. Diese Stoffe senken das Risiko von Infektionskrankheiten bei Kindern um bis zu 50 Prozent und fördern die Entwicklung der Organe, auch des Gehirns. Was Muttermilch so einzigartig macht, ist ihr hoher Anteil an Oligosacchariden.

Jennewein

Jennewein ist bereit für die nächste Stufe: Das Unternehmen verspricht sich von einer Partnerschaft mit der Chr. Hansen, die über große industrielle Fertigungskapazitäten verfügt, Zugang zum ostasiatischen Markt. Hansen, eine weltweit tätige Bioscience-Firma aus Dänemark, hat alle Jennewein-Anteile erworben und plant, bis 2025 200 Millionen Euro in neue Produktionsanlagen zu investieren.

Jennewein erhielt als eines der ersten Unternehmen eine Venture-Debt-Finanzierung der Europäischen Investitionsbank. Diese Produkte helfen Unternehmen beim Wachstum, ohne ihren Cashflow zu belasten.

Mit Venture Debt, auch Quasi-Eigenkapital genannt, konnte die Bank der EU das Risiko eingehen und vergab 2015 und 2018 Darlehen für die junge Technologie von Jennewein. Mit Erfolg: Nach der Übernahme durch das größere dänische Unternehmen geht Jennewein jetzt in die industrielle Massenproduktion.

"Dies ist ein exzellentes Beispiel für die eArt von Unternehmen, die wir in Europa fördern können. Es kommt nur auf das richtige finanzielle Ökosystem an."
President Werner Hoyer

Europäische Investitionsbank

Kredite für Gesundheit und Innovation

"Die Europäische Investitionsbank trägt dazu bei, dass Unternehmen wie Jennewein in Europa wachsen können und mit ihren Innovationen nicht in die USA gehen müssen."

Das Gesundheitswesen spielt eine wichtige Rolle für die EU-Wirtschaft: Es steht für acht Prozent der Arbeitsplätze und für zehn Prozent des BIP. Als Bank der EU fördern wir Projekte, die den Zugang zu einer hochwertigen, sicheren und bezahlbaren Gesundheitsversorgung verbessern.

In den Biowissenschaften dreht sich alles um Innovation. Die Branche darf nie stillstehen: Sie muss Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen in Europa sichern und gleichzeitig Forschung und Entwicklung betreiben und zur Wettbewerbsfähigkeit der EU in der Welt beitragen.

Getty Images

Ob Betreuung von Kranken, Kindern oder Älteren – in Zukunft sind innovative Modelle gefragt. Manche gibt es schon.

Medien zum Thema

24 Juli 2018

Gesunder Zucker für Babys

Jennewein Biotechnologie stellt humane Milchzucker für Babymilch her.
Biotechnologie Umwelt Nahrungsmittelindustrie Produktion Deutschland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
3 April 2018

Venture Debt schützt vor Heuschrecken

Die EIB präsentiert auf ihrem Venture Debt Summit eine innovative Finanzierung für Start-ups. Das Besondere: Die Unternehmensgründer behalten die Kontrolle.
Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Venture Debt
Projekte und Storys zum Thema

7 Oktober 2025

VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities

European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers. 

Agroindustry Agriculture and bioeconomy
3 Oktober 2025

Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future

The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States -  EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.

Diversity and gender
2 Oktober 2025

EIB-Gruppe ernennt erste Ombudsperson – weitere Stärkung von Verantwortlichkeit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Als unabhängiger, neutraler Ansprechpartner wird Bálint Balassa Beschäftigte bei der vertraulichen Lösung von Konflikten unterstützen.

