Gesunder Zucker für Babys

Muttermilch ist wichtig für Babys, weil sie komplexe Zuckerstoffe enthält – sogenannte humane Milch-Oligosaccharide. Diese Stoffe senken das Risiko von Infektionskrankheiten bei Kindern um bis zu 50 Prozent und fördern die Entwicklung der Organe, auch des Gehirns. Was Muttermilch so einzigartig macht, ist ihr hoher Anteil an Oligosacchariden.

Jennewein ist bereit für die nächste Stufe: Das Unternehmen verspricht sich von einer Partnerschaft mit der Chr. Hansen , die über große industrielle Fertigungskapazitäten verfügt, Zugang zum ostasiatischen Markt. Hansen, eine weltweit tätige Bioscience-Firma aus Dänemark, hat alle Jennewein-Anteile erworben und plant, bis 2025 200 Millionen Euro in neue Produktionsanlagen zu investieren.

Jennewein erhielt als eines der ersten Unternehmen eine Venture-Debt-Finanzierung der Europäischen Investitionsbank. Diese Produkte helfen Unternehmen beim Wachstum, ohne ihren Cashflow zu belasten.

Mit Venture Debt, auch Quasi-Eigenkapital genannt, konnte die Bank der EU das Risiko eingehen und vergab 2015 und 2018 Darlehen für die junge Technologie von Jennewein. Mit Erfolg: Nach der Übernahme durch das größere dänische Unternehmen geht Jennewein jetzt in die industrielle Massenproduktion.