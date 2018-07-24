Gesunder Zucker für Babys

"Die Europäische Investitionsbank trägt dazu bei, dass Unternehmen wie Jennewein in Europa wachsen können und mit ihren Innovationen nicht in die USA gehen müssen."
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Jennewein is a highly innovative German biotechnology food company focused on novel production processes for the synthesis of human milk oligosaccharides (functional nutritive sugars) for a wide range of applications, including nutritional, pharmaceutical and cosmetic products.
The project will cover research and development (R&D) costs, both operational expenditure (OPEX) and capital expenditure (CAPEX) related to the up-scaling of the production of the human milk oligosaccharides, clinical trials for the new products and related R&D activities.
The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.
The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not subject to the EU directives on procurement.
Eine bahnbrechende Technologie
- Weltkonzerne haben bereits versucht, Oligosaccharide zu einem für den Massenmarkt verträglichen Preis herzustellen. Aber nur Jennewein ist es gelungen
- Bau eines FuE-Zentrums zur Erweiterung des HMO-Produktportfolios und Steigerung der Produktionskapazitäten
- Schließung einer Marktlücke, weil Geschäftsbanken das Risiko von Frühphasen-Unternehmen in neuen Märkten scheuen
- Venture-Debt-Finanzierung, ähnlich vergütet wie Quasi-Eigenkapital
- Weil es sich um kein Eigenkapital im eigentlichen Sinne handelt, werden die Anteile von Jenneweins Gründern und frühen Investoren nicht verwässert
"Dies ist ein exzellentes Beispiel für die eArt von Unternehmen, die wir in Europa fördern können. Es kommt nur auf das richtige finanzielle Ökosystem an."
