MOBIDIAG (EGFF)

Diagnosetools für Covid-19

Das innovative Medtech-Unternehmen Mobidiag entwickelt und produziert Tests und Diagnosegeräte für Infektionskrankheiten wie Covid-19

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
14/05/2019
Betrag
EUR 25.000.000
Länder
Finnland
Sektor(en)
Dienstleistungen
Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 25.000.000 €
Dienstleistungen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/05/2019 : 12.500.000 €
14/05/2019 : 12.500.000 €
Datenblätter
MOBIDIAG (EGFF)
Übersicht
MOBIDIAG (EGFF)
05/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOBIDIAG (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Finnland: Investitionsoffensive für Europa - Mobidiag erhält 25 Millionen Euro von EIB
Testen, behandeln, impfen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 März 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/05/2019
20190062
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MOBIDIAG (EGFF)
MOBIDIAG OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 66 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of Mobidiag, an innovative medtech company based in Finland. This financing will help Mobidiag to develop new diagnostic tests for infectious diseases.

The proposed transaction will support research and development (R&D) investments that are required in order to further advance the promoter's product pipeline and bring the products to market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

05/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOBIDIAG (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Übersicht
MOBIDIAG (EGFF)
Datenblätter
MOBIDIAG (EGFF)
Finnland: Investitionsoffensive für Europa - Mobidiag erhält 25 Millionen Euro von EIB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOBIDIAG (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
5 Apr 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92360056
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190062
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
05/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOBIDIAG (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Übersicht
MOBIDIAG (EGFF)
Datenblätter
MOBIDIAG (EGFF)
Finnland: Investitionsoffensive für Europa - Mobidiag erhält 25 Millionen Euro von EIB
Testen, behandeln, impfen

Finnland: Investitionsoffensive für Europa - Mobidiag erhält 25 Millionen Euro von EIB
Testen, behandeln, impfen
Datenblätter
MOBIDIAG (EGFF)
Übersicht
MOBIDIAG (EGFF)
05/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOBIDIAG (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Über das Projekt

Wie und warum

Testen und Screenen

Warum

  • In der Coronapandemie werden schnelle, zuverlässige und massentaugliche Tests gebraucht, die auch ungeschulte Personen durchführen können
  • Die Diagnostik spielt im Kampf gegen Pandemien wie Corona eine Schlüsselrolle

Wie

  • Mobidiag bietet schnelle, verlässliche und kostengünstige molekulardiagnostische Lösungen für den Nachweis der meisten klinisch relevanten Bakterien, Parasiten, Viren und Antibiotikaresistenzen
  • Die EIB finanzierte die Entwicklung zweier Testgeräte für die schnelle Molekulardiagnostik von Coronainfektionen: Novodiag und Amplidiag
  • Auf der Grundlage etablierter qPCR- und Microarray-Technologien kombinieren diese Geräte hohe Qualität und Kosteneffizienz und bieten eine Komplettlösung für die schnelle Molekulardiagnostik von Coronainfektionen

Sektoren und Länder

Finnland Digitalisierung und technologische Innovation

Wirkung

Eine Komplettlösung für Coronainfektionen

  • Mit einer schnellen, genauen und zugänglichen In-vitro-Diagnostik verbessert Mobidiag die Qualität und Effizienz von Gesundheitssystemen und begegnet Antibiotikaresistenzen 
  • Novodiag, ermöglicht es auch ungeschulten Personen, eine Probe in eine Kartusche zu pipettieren. Ein Knopfdruck und der Test läuft
  • Amplidiag, ein größeres Gerät, wird für Hochdurchsatz-Screenings im Labor genutzt
"Das Coronavirus stellt eine ernste Gefahr dar. Die gesamte Branche muss sofort handeln. Gebraucht werden Möglichkeiten der Schnelldiagnostik, und daran arbeiten wir mit Hochdruck."
Tuomas Tenkanen

CEO von Mobidiag

"Der erste EIB-Kredit von 15 Mio. € wurde 2016 aus dem Programm „InnovFin – Infektionskrankheiten“ unterzeichnet"

Video abspielen

1:06

custom-preview

Story

Ganz vorne dabei im Kampf gegen Corona

"Das zweite Quasi-Eigenkapital-Geschäft der EIB über 25 Mio. € wurde 2019 unter dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen unterzeichnet"

Als das neuartige Coronavirus auf den Plan trat, erkannte Mobidiag sofort, was jetzt weltweit am dringendsten gebraucht wurde: Diagnosetools.

Das in Finnland und Frankreich tätige Unternehmen vermarktet in Europa einen Test zum Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2. Das Verfahren hat sein chinesischer Partner Autobio Diagnostics entwickelt. Antikörpertests sind wichtig, weil sie nicht nur abklären, ob jemand aktuell infiziert ist, sondern auch, ob jemand früher schon einmal infiziert war. Weil viele Menschen eine Infektion symptomlos durchmachen, brauchen wir solche Tests um zu verstehen, wie sich das Virus ausbreitet und wie wir uns schützen können. Also setzte Mobidiag alles daran, um mit seinen Testgeräten Novodiag und Amplidiag eine Komplettlösung zum Nachweis des Virus anbieten zu können.

„Bald geht es weniger um die Erkennung akut Infizierter, dafür wird es wichtiger, diejenigen zu finden, die die Krankheit schon hatten und nun immun sind. Solche Informationen braucht man um zu entscheiden, wann Ausgangsbeschränkungen und Quarantäneregeln gelockert werden können“, so Auvo Kaikkonen, Life-Science-Experte bei der Europäischen Investitionsbank, der die Entwicklungen bei Mobidiag verfolgt hat.    

Die Diagnostik ist nur einer von vielen Bereichen im Gesundheitswesen, die die Bank fördert. Ob für die Entwicklung von Impfstoffen oder von Medikamenten – die EIB hat die aussichtsreichsten Firmen in kürzester Zeit mit Geld versorgt.
"Wir haben die Entwicklung von In-vitro-Testplattformen und -geräten unterstützt und Europa damit in diesen schwierigen Zeiten einen wichtigen Dienst erwiesen."
Auvo Kaikkonen

Life-Science-Experte, Europäische Investitionsbank

Medien zum Thema

6 Dezember 2021

Gesundheitslösungen: Die nächste Pandemie kommt bestimmt

Regierungen, Wissenschaft, Gesundheitssektor, Finanz- und Entwicklungsinstitutionen sollten schon jetzt Lehren aus Corona ziehen und neue Standards für die Pandemievorsorge festlegen
Gesundheit und Life Sciences Covid-19 Deutschland Europäische Union Soziale Infrastruktur
2 Dezember 2021

Gesundheitslösungen: Von der Pandemie kalt erwischt

In einer Pandemie kommt es auf eine schnelle Diagnostik an. Erste Grundlagen dafür haben wir in der Coronakrise geschaffen – jetzt heißt es dranbleiben und in Innovationen investieren, die uns für das nächste Mal rüsten
KMU Gesundheit und Life Sciences Covid-19 Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
Datenblätter
MOBIDIAG (EGFF)
Übersicht
MOBIDIAG (EGFF)
05/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOBIDIAG (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Finnland: Investitionsoffensive für Europa - Mobidiag erhält 25 Millionen Euro von EIB
Testen, behandeln, impfen

7 Oktober 2025

VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities

European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers. 

Agroindustry Agriculture and bioeconomy
3 Oktober 2025

Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future

The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States -  EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.

Diversity and gender
2 Oktober 2025

EIB-Gruppe ernennt erste Ombudsperson – weitere Stärkung von Verantwortlichkeit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Als unabhängiger, neutraler Ansprechpartner wird Bálint Balassa Beschäftigte bei der vertraulichen Lösung von Konflikten unterstützen.

Thumbnail: Neue Testwerkzeuge für Covid-19: eine Priorität für die EU und ihre Bank
Neue Testwerkzeuge für Covid-19: eine Priorität für die EU und ihre Bank
Learn more
Thumbnail: Partnerschaft für die weltweite Antwort auf Covid-19
Partnerschaft für die weltweite Antwort auf Covid-19
Learn more
Thumbnail: Das Potenzial der Molekulardiagnostik
Das Potenzial der Molekulardiagnostik
Learn more

Investment Plan for Europe: Mobidiag secures EUR 25 million from EIB
MOBIDIAG (EGFF)
©EIB

