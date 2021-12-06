Diagnosetools für Covid-19

Als das neuartige Coronavirus auf den Plan trat, erkannte Mobidiag sofort, was jetzt weltweit am dringendsten gebraucht wurde: Diagnosetools.

Das in Finnland und Frankreich tätige Unternehmen vermarktet in Europa einen Test zum Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2. Das Verfahren hat sein chinesischer Partner Autobio Diagnostics entwickelt. Antikörpertests sind wichtig, weil sie nicht nur abklären, ob jemand aktuell infiziert ist, sondern auch, ob jemand früher schon einmal infiziert war. Weil viele Menschen eine Infektion symptomlos durchmachen, brauchen wir solche Tests um zu verstehen, wie sich das Virus ausbreitet und wie wir uns schützen können. Also setzte Mobidiag alles daran, um mit seinen Testgeräten Novodiag und Amplidiag eine Komplettlösung zum Nachweis des Virus anbieten zu können.

„Bald geht es weniger um die Erkennung akut Infizierter, dafür wird es wichtiger, diejenigen zu finden, die die Krankheit schon hatten und nun immun sind. Solche Informationen braucht man um zu entscheiden, wann Ausgangsbeschränkungen und Quarantäneregeln gelockert werden können“, so Auvo Kaikkonen, Life-Science-Experte bei der Europäischen Investitionsbank, der die Entwicklungen bei Mobidiag verfolgt hat.

Die Diagnostik ist nur einer von vielen Bereichen im Gesundheitswesen, die die Bank fördert. Ob für die Entwicklung von Impfstoffen oder von Medikamenten – die EIB hat die aussichtsreichsten Firmen in kürzester Zeit mit Geld versorgt.