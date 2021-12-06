Diagnosetools für Covid-19

"Das Coronavirus stellt eine ernste Gefahr dar. Die gesamte Branche muss sofort handeln. Gebraucht werden Möglichkeiten der Schnelldiagnostik, und daran arbeiten wir mit Hochdruck."
The project consists of the financing of Mobidiag, an innovative medtech company based in Finland. This financing will help Mobidiag to develop new diagnostic tests for infectious diseases.
The proposed transaction will support research and development (R&D) investments that are required in order to further advance the promoter's product pipeline and bring the products to market.
The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Über das Projekt
Wie und warum
Testen und Screenen
Warum
- In der Coronapandemie werden schnelle, zuverlässige und massentaugliche Tests gebraucht, die auch ungeschulte Personen durchführen können
- Die Diagnostik spielt im Kampf gegen Pandemien wie Corona eine Schlüsselrolle
Wie
- Mobidiag bietet schnelle, verlässliche und kostengünstige molekulardiagnostische Lösungen für den Nachweis der meisten klinisch relevanten Bakterien, Parasiten, Viren und Antibiotikaresistenzen
- Die EIB finanzierte die Entwicklung zweier Testgeräte für die schnelle Molekulardiagnostik von Coronainfektionen: Novodiag und Amplidiag
- Auf der Grundlage etablierter qPCR- und Microarray-Technologien kombinieren diese Geräte hohe Qualität und Kosteneffizienz und bieten eine Komplettlösung für die schnelle Molekulardiagnostik von Coronainfektionen
"Wir haben die Entwicklung von In-vitro-Testplattformen und -geräten unterstützt und Europa damit in diesen schwierigen Zeiten einen wichtigen Dienst erwiesen."
