Für eine schnellere Entwicklung und Vermarktung von In-vitro-Diagnoselösungen für Infektionskrankheiten

Zweites EIB-Darlehen an Mobidiag seit 2016

Das Unternehmen Mobidiag hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Wachstumskapital-Darlehen über 25 Millionen Euro unterzeichnet. Mobidiag entwickelt und vermarktet Lösungen für die Molekulardiagnostik, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen einzudämmen. Das EIB-Darlehen wird – über die Europäische Fazilität für Wachstumsfinanzierungen (EGFF) – durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan). Das neue Darlehen hat eine Laufzeit von vier Jahren. Damit kann Mobidiag seine Forschung und Entwicklung vorantreiben und Molekulardiagnosetests für seine Plattformen Amplidiag® und Novodiag® leichter validieren und auf den Markt bringen.

Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag: „Das Darlehen der EIB ist ein weiterer Beleg für unsere führende Position auf dem Molekulardiagnosemarkt. Mobidiag bietet innovative und differenzierte Lösungen, die von führenden Labors in ganz Europa eingesetzt werden. Nach intensiver Forschung und Entwicklung und der klinischen Validierung ist unsere hochmoderne Technologie jetzt weltweit auf dem Markt verfügbar. Durch das Darlehen können wir die Mobidiag-Plattforminhalte schneller weiterentwickeln und so in den kommenden Jahren ein umfangreiches Portfolio von Diagnosetests für unsere Geräte aufbauen sowie eine deutliche Wertschöpfung erzielen. Wir freuen uns über die Unterstützung der EIB und auf die weitere Zusammenarbeit.“

EIB-Vizepräsident Alexander Stubb: „Gerade jetzt ist es besonders wichtig, die Innovationskraft eines europäischen Life-Science-Unternehmens zu stärken und darauf hinzuwirken, dass wichtiges Know-how in diesem Bereich in Europa bleibt. Die EIB hat früher vor allem Infrastrukturprojekte finanziert. Seit einigen Jahren unterstützt sie jedoch verstärkt innovative Unternehmen und ist dabei auch in Finnland sehr aktiv. Mit unserer Hilfe ist Mobidiag bereits weiter gewachsen. Wir freuen uns, dass wir das Unternehmen nun erneut unterstützen können.“

Der für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission Jyrki Katainen: „Forschung und Entwicklung sind unerlässlich, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten einzudämmen, aber auch sehr teuer. Mit dem EFSI-besicherten Darlehen der EIB kann Mobidiag seine ehrgeizigen Pläne weiter umsetzen, die Gesundheit der Menschen besser zu schützen und ihr Leben sicherer zu machen.“

Die EIB hatte maßgeblichen Anteil am Wachstum von Mobidiag: 2016 vergab sie ein Darlehen über 15 Millionen Euro, dessen letzte Tranche im November 2018 ausbezahlt wurde. Mobidiag konnte dank dieser Unterstützung seine innovative und proprietäre voll automatisierte Diagnoselösungsplattform Novodiag® erfolgreich entwickeln, validieren und auf den Markt bringen. Mit dem neuen Darlehen über 25 Millionen EUR wird Mobidiag seine Produktpipeline ausbauen und sein Wachstum fortsetzen