Ein Rettungsanker für Nordspanien

Die Coronakrise traft die Tourismus- und Reisebranche besonders schwer. Für viele Betriebe war die Finanzierung durch die Europäische Investitionsbank ein Rettungsanker.

Einer davon ist der Industriezulieferer Barcelona Technical Center aus Martorell nordwestlich von Barcelona. Mit seinen 148 Beschäftigten entwirft BTech Produkte für den Automobil-, Raumfahrt- und Schienensektor. Rafael Ruiz, Chief Financial Officer: „Wir müssen in den nächsten Jahren hart arbeiten und die Kosten im Auge behalten.“

Das Unternehmen erhielt einen Kredit von 950 000 Euro vom Institut Català de Finances (ICF), der katalanischen Förderbank für kleine Betriebe.