INSTITUT CATALA DE FINANCES PG II

Ein Rettungsanker für Nordspanien

Hilfe für pandemiebetroffene kleine und mittlere Unternehmen und Midcaps, hauptsächlich in der spanischen Region Katalonien. Das Institut Català de Finances (ICF) ist die katalanische Förderbank für kleine Betriebe

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
22/07/1998
Betrag
EUR 17.867.565,6
Länder
Spanien
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Unterzeichnung(en)

Betrag
17.867.565,6 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 17.867.565,6 €
Durchleitungsdarlehen : 17.867.565,6 €
Unterzeichnungsdatum
22/07/1998 : 17.867.565,6 €
INSTITUT CATALA DE FINANCES PG II

Über das Projekt

Wie und warum

Dringend benötigte Hilfe

Warum

  • Katalonien trägt 19 Prozent zum spanischen BIP bei 
  • Die Region verzeichnet die meisten kleinen Unternehmen: mehr als 625 000, das sind 18,4 Prozent der spanischen KMU
  • Kleine katalanische Unternehmen kämpften im pandemiebedingten Abschwung ums Überleben

Wie

  • Der EIB-Kredit hilft der ICF, mehr kleine Unternehmen rascher mit günstigen Mitteln zu versorgen

Sektoren und Länder

Spanien

Wirkung

Investitionen in den Aufschwung

  • Eine Milliarde Euro helfen kleinen Unternehmen durch die Krise
  • 2 000 Firmen kommen für Kredite infrage
  • 50 000 Menschen behalten ihre Jobs und halten sich in der Coronakrise über Wasser
"Die Bank unterstützt kleine spanische Unternehmen mehr denn je."
Alex Saz-Carranza

Kreditreferent, Europäische Investitionsbank

50 000

Menschen

behalten ihre Jobs und halten sich in der Coronakrise über Wasser

Story

Antwort auf den Abschwung

"250 Millionen Euro EIB-Kredit an ICF"
 
"Hilfe für 48 000 Menschen"

Die Coronakrise traft die Tourismus- und Reisebranche besonders schwer. Für viele Betriebe war die Finanzierung durch die Europäische Investitionsbank ein Rettungsanker.

Einer davon ist der Industriezulieferer Barcelona Technical Center aus Martorell nordwestlich von Barcelona. Mit seinen 148 Beschäftigten entwirft BTech Produkte für den Automobil-, Raumfahrt- und Schienensektor. Rafael Ruiz, Chief Financial Officer: „Wir müssen in den nächsten Jahren hart arbeiten und die Kosten im Auge behalten.“

Das Unternehmen erhielt einen Kredit von 950 000 Euro vom Institut Català de Finances (ICF), der katalanischen Förderbank für kleine Betriebe.

"Mit diesem Kredit können wir Löhne zahlen und unseren Verpflichtungen nachkommen – trotz der Auftragsflaute."
Rafael Ruiz

CFO, Barcelona Technical Centre

Stärkung der Geschäftsplattform

"Die Zukunft ist ungewiss. Aber mit diesem Kredit sind wir gewappnet und können den Einbruch während der Pandemie auffangen."
Luis Alonso

CFO, Atrápalo

Wir vergeben Darlehen an Finanzinstitute, die diese Mittel an Endkreditnehmer weiterleiten. So kommen KMU und Midcaps leichter an günstige Kredite.

Mit dem ICF als Partner kann die EIB Firmen fördern, die sie normalerweise nicht erreichen würde, weil sie zu klein oder zu risikoreich sind.

Was unsere Durchleitungsdarlehen für kleine Unternehmen auszeichnet:

  • Attraktive Zinssätze: Wir geben die günstigen Zinsen, zu denen wir Mittel am Markt aufnehmen, an unsere Kunden weiter
  • Lange Laufzeiten: Unsere Konditionen berücksichtigen die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Projekte
  • Signalwirkung: Die Finanzierung durch die EIB gilt oft als Gütesiegel; das hilft, weitere Investoren zu gewinnen
Atrápalo

Für einige Firmen kamen die Kredite gerade zur rechten Zeit, etwa für das Online-Reisebüro Atrápalo in Barcelona mit seinen 220 Beschäftigten. Atrápalo beantragte 500 000 Euro bei der katalanischen Förderbank, um die Gehälter zu zahlen und sich für die ungewisse Zukunft zu wappnen.

Sie benötigen als KMU oder Midcap-Unternehmen einen Kredit?

Wir profitieren vom Know-how, von der Expertise und von der Nähe unserer Partner zu den Projekten.

Unsere Partnerinstitute in Ihrem Land

