Ein Rettungsanker für Nordspanien

"Die Bank unterstützt kleine spanische Unternehmen mehr denn je."
Unterzeichnung(en)
Über das Projekt
Wie und warum
Dringend benötigte Hilfe
Warum
- Katalonien trägt 19 Prozent zum spanischen BIP bei
- Die Region verzeichnet die meisten kleinen Unternehmen: mehr als 625 000, das sind 18,4 Prozent der spanischen KMU
- Kleine katalanische Unternehmen kämpften im pandemiebedingten Abschwung ums Überleben
Wie
- Der EIB-Kredit hilft der ICF, mehr kleine Unternehmen rascher mit günstigen Mitteln zu versorgen
"Mit diesem Kredit können wir Löhne zahlen und unseren Verpflichtungen nachkommen – trotz der Auftragsflaute."
Kleinen helfen, um selbst groß zu werden
EFSI und kleine Unternehmen: Wie der Rhein seine Nebenflüsse speist
