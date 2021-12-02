Oft heißt es: Kleine Unternehmen sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Kein Wunder. Schließlich zählen 99 Prozent aller Firmen in der Europäischen Union zu den kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) und geben mehr als 100 Millionen Menschen Arbeit. Aber viele von ihnen haben in der Pandemie schwer gelitten. 70–80 Prozent mussten 2020 hohe Umsatzeinbußen verkraften.

„Über Nacht fiel der Umsatz praktisch auf null, weil die wenigen Kunden, wie wir noch hatten, ihre Reisen verschoben oder stornierten“, sagt Travis Pittmann, Mitgründer und Chief Executive von TourRadar. Die Reisetech-Firma betreibt eine Onlineplattform, über die Kunden mehrtägige Trips in mehr als 190 Ländern buchen können. Auf der Plattform kommen über 2 500 Anbieter zusammen, darunter viele kleine Veranstalter, die ihre Reisen sonst nur schwer an internationale Kunden vermarkten können. Aber die weltweiten Reisebeschränkungen legten die meisten dieser Anbieter praktisch lahm, sagt Pittman. „Sie mussten sich von einem erheblichen Teil ihrer Leute trennen, auch von vielen einheimischen Guides.“