SMART REPORTING (IEU LS)

Deutsche Software verbessert Patientenversorgung

Ärzte verwenden ein Drittel ihrer Arbeitszeit auf die Dokumentation. Das deutsche Healthtech-Start-up Smart Reporting entlastet sie dabei mit KI

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
04/04/2023
Betrag
EUR 15.000.000
Länder
Deutschland
Sektor(en)
Dienstleistungen
Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 15.000.000 €
Dienstleistungen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/04/2023 : 15.000.000 €
Datenblätter
SMART REPORTING (IEU LS)
Übersicht
SMART REPORTING (IEU LS)
Related public register
20/04/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART REPORTING (IEU LS)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB finanziert Wachstum von Smart Reporting mit 15 Millionen Euro
Story zum Projekt
Das Unsichtbare sichtbar machen
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 April 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/04/2023
20210254
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SMART REPORTING (IEU LS)
SMART REPORTING GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 31 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The promoter develops artificial intelligence (AI) enabled medical documentation technology to efficiently capture, structure and process clinical data at the source. The investment plan will mostly cover the development of the next generation reporting software.

The project will contribute to the digitalisation of healthcare, thereby improving efficiency and quality level, thus creating new possibilities for the use of healthcare data in clinical trials and drug development.

Additionality and Impact

        

The purpose of the loan is to provide direct equity-type financing under the Research, Innovation and Digitalization window of InvestEU, benefiting from the EC guarantee, to finance research and development activities of an innovative synoptic and data-driven reporting solution Company that speeds up reporting time, enhances reporting quality and improves the communication in radiology and beyond. The financing of this project addresses the failure in financial markets for RDI-driven European SMEs suffering from systemic shortages of large, non-dilutive financing options for growth investments. Creation of knowledge and support of skilled jobs in Germany will further contribute positively towards the EU's 3% RDI intensity target. Currently, the Company does not have access either to non-dilutive or to long-term debt funding sources in the necessary amount. Due to volatility of European markets which has significantly increased in 2022, access to both equity markets and commercial debt providers has been highly limited for innovative but risky companies such as Smart Reporting.

Structuring the financing as venture debt caters to the investment needs of the Company, with a long tenor and deferred interest minimising cash outflows during the investment period, while most of the EIB remuneration will be driven by the equity kicker.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development activities carried out by the promoter and its partners in existing facilities without changing their already authorised scope. The research and development activities of the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by Directive 2014/52/EU.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. The Bank will require that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
27 März 2023
4 April 2023
20/04/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART REPORTING (IEU LS)
Übergeordnetes Projekt
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL
Übersicht
SMART REPORTING (IEU LS)
Datenblätter
SMART REPORTING (IEU LS)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB finanziert Wachstum von Smart Reporting mit 15 Millionen Euro

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART REPORTING (IEU LS)
Datum der Veröffentlichung
20 Apr 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164611148
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210254
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Related public register
20/04/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART REPORTING (IEU LS)
Übersicht
SMART REPORTING (IEU LS)
Datenblätter
SMART REPORTING (IEU LS)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB finanziert Wachstum von Smart Reporting mit 15 Millionen Euro
Story zum Projekt
Das Unsichtbare sichtbar machen
Übergeordnetes Projekt
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB finanziert Wachstum von Smart Reporting mit 15 Millionen Euro
Story zum Projekt
Das Unsichtbare sichtbar machen
Datenblätter
SMART REPORTING (IEU LS)
Übersicht
SMART REPORTING (IEU LS)
Related public register
20/04/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART REPORTING (IEU LS)
Übergeordnetes Projekt
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

Wie und warum

Den Zeitaufwand für die Dokumentation minimieren

Warum

  • Durchschnittlich verwenden Ärzte über ein Drittel ihrer Arbeitszeit auf die Dokumentation
  • 40 Prozent der Ärzte in Europa gehen bald in Rente – es droht Versorgungsmangel
  • In der Radiologie ist die Lage besonders angespannt. In über 80 Prozent der Gesundheitssysteme mangelt es an Radiologen

Wie

  • Smart Reporting standardisiert Berichte und minimiert den Zeitaufwand für Dokumentation
  • Software-Ingenieure und Klinikärzte entwickeln aktualisierbare Befundvorlagen
  • Die Vorlagen enthalten vorgegebene Felder für relevante Angaben, klinische Hintergrundinformationen und aktuelle Forschungsergebnisse
  • Die Software arbeitet sprachgesteuert – ohne einen einzigen Klick

Deutschland Deutschland Entwicklung weltweit

Wirkung

Digitalisierung der Medizin

  • Die Software spart bis zu 90 Prozent Zeit bei der Dokumentation
  • Sie verkürzt die Lesezeit von Berichten für überweisende Ärzte um 30 Prozent
  • Weniger Zeitaufwand für Dokumentation ist eine Frage von Leben und Tod. Standardisierte Berichte bewirken einen Rückgang der Patientensterblichkeit um 4,3 Prozent
Smart Reporting hat über 80 Beschäftigte, darunter zahlreiche Klinikärzte. Mehr als 15 000 Nutzer in über 90 Ländern arbeiten mit seiner Software.

Story

Vorlagen, die Leben retten

Jeder Arzt und jede Ärztin macht es ein bisschen anders – wenig bis gar nichts ist standardisiert.

Es war Anfang der 2010er-Jahre. Wieland Sommer hatte als junger, engagierter Radiologe gerade in einer der größten Kliniken Europas angefangen, dem LMU Klinikum in München. Aber schon bald musste er erkennen, dass er mehr Zeit mit der Dokumentation verbrachte als mit seinen Patienten. „Selbst in der Radiologie, wo der Berichtsbedarf traditionell hoch ist, spürte ich, dass meine Zeit anders besser genutzt wäre“, erzählt Sommer.

©Elnur/Shutterstock

Dann hatte er eine Idee: Mit digitalen Technologien Berichte standardisieren und so den Zeitaufwand für die Dokumentation minimieren. Zusammen mit Software-Ingenieuren entwickelte er Befundvorlagen, die sich regelmäßig aktualisieren lassen. So haben die Ärzte in der Klinik immer Zugriff auf die aktuellen Informationen.

Beispiel Thorax-CT. Fast 40 Prozent aller Aufnahmen des Brustkorbs betreffen Lungenkrebs. Dazu gibt es eine passende Vorlage, die für die Untersuchung ausgewählt wird. Sie enthält vorgegebene Felder für relevante Angaben sowie klinische Hintergrundinformationen und aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema. So muss man nicht für jeden Befund bei null anfangen.

Das System des Unternehmens könnte sehr hilfreich sein für weniger spezialisierte Ärzte in kleineren Krankenhäusern. Mit den passenden Vorlagen können sie fundiertere Diagnosen stellen und Entscheidungen fällen.
Gergely Krajcsi

Kreditreferent, EIB

Story

Arzt und KI arbeiten Hand in Hand

Smart Reporting nutzt für seine Software auch künstliche Intelligenz. KI misst die Größe der Anomalien auf einem Bild. So können die Ärzte bei Folgebildern leicht vergleichen und sehen, ob sich etwas erheblich verändert hat. „Die Software bindet die KI-Ergebnisse automatisch in den Bericht ein, ohne den Arzt zu ersetzen“, erklärt Co-CEO Peter Vanovertveld von Smart Reporting.

©Thitisan/Shutterstock

Das Unsichtbare sichtbar machen

Berichte von Smart Reporting beinhalten Daten, die für die medizinische Forschung genutzt werden können. Gegenwärtig lassen sich nur etwa drei Prozent der in Krankenhäusern erfassten Daten für andere Zwecke auswerten.

Es ist ein bisschen wie in der Radiologie, die das Unsichtbare sichtbar macht: Die Software erkennt, was unter der Oberfläche liegt. Gesundheitliche Trends in der Bevölkerung beispielsweise. „Stellen Sie sich vor, wir hätten das Tool schon 2019 in der Breite genutzt, als die ersten Coronafälle auftraten“, sagt Vanovertveld. „Die Klinikleitungen mit Zugang zu der Plattform hätten dann erkennen können, dass da etwas Ungewöhnliches passiert.“

Ich möchte betonen: Die Entscheidung treffen die Kliniker. Die KI soll sie dabei unterstützen.
Peter Vanovertveld

Co-CEO, Smart Reporting

Vielleicht können wir die nächste Pandemie verhindern.
Peter Vanovertveld

Co-CEO, Smart Reporting

Medien zum Thema

21 Dezember 2023

Das Unsichtbare sichtbar machen

Ein deutsches Healthtech-Start-up setzt auf künstliche Intelligenz für Zeitersparnis bei Arztberichten, digitale Medizin und eine bessere Versorgung
Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Gesundheit und Life Sciences Digitales und Telekommunikation Venture Debt Covid-19 InvestEU Künstliche Intelligenz Deutschland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
6 Dezember 2021

Gesundheitslösungen: Die nächste Pandemie kommt bestimmt

Regierungen, Wissenschaft, Gesundheitssektor, Finanz- und Entwicklungsinstitutionen sollten schon jetzt Lehren aus Corona ziehen und neue Standards für die Pandemievorsorge festlegen
Gesundheit und Life Sciences Covid-19 Deutschland Europäische Union Soziale Infrastruktur
2 Dezember 2021

Gesundheitslösungen: Von der Pandemie kalt erwischt

In einer Pandemie kommt es auf eine schnelle Diagnostik an. Erste Grundlagen dafür haben wir in der Coronakrise geschaffen – jetzt heißt es dranbleiben und in Innovationen investieren, die uns für das nächste Mal rüsten
KMU Gesundheit und Life Sciences Covid-19 Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
Datenblätter
SMART REPORTING (IEU LS)
Übersicht
SMART REPORTING (IEU LS)
Related public register
20/04/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART REPORTING (IEU LS)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB finanziert Wachstum von Smart Reporting mit 15 Millionen Euro
Story zum Projekt
Das Unsichtbare sichtbar machen

Weitere Veröffentlichungen