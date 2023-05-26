Vor Ort | Sauberes Wasser für Dörfer in Ecuador

Begleiten Sie Enrico Possenti nach Ecuador, in die Provinz Manabi, wo er eines der größten Wasserprojekte des Landes besucht, das die EIB mit weiteren Partnern fördert. Auf der Reise durch die Region lernen Sie einen engagierten Ingenieur kennen. Er erzählt eindrücklich, was das Projekt für die Leute vor Ort bedeutet. Immerhin soll es den Wasserbedarf von 90 000 Menschen decken – das sind 82 Prozent der Bevölkerung in den entlegenen Gebieten rund um Portoviejo. Gleichzeitig stärkt das Projekt auch Frauen, die auf dem Land Räte für Wasser und Abwasser leiten. Freuen Sie sich auf eine spannende Reise!