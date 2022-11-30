Das Dorf Potos: Die Geschichte von Felicia und Pedro

Felicia und Pedro gehört ein kleiner Hof in den bolivianischen Anden, zwei Stunden Fußweg vom nächsten größeren Ort entfernt. Bis 2018 musste sich Felicia tagein tagaus auf die mühsame Suche nach sauberem Wasser machen. Dann wurde ein Sammeltank für Regenwasser auf dem Hof installiert. Seit 2022 ein Solarmodul dazukam, haben die beiden im Haus auch zuverlässig Strom aus einer sauberen Quelle. Über 1 500 Haushalte, Schulen und Gesundheitsposten in der Region haben sauberen Strom und Trinkwasser bekommen – zu verdanken ist das dem „Harvesting Water, Sowing Light“-Projekt der bolivianischen Regierung, hinter dem die Entwicklungsbank FONPLATA und die Europäische Investitionsbank mit finanzieller Unterstützung aus der Investitionsfazilität für Lateinamerika der EU stehen.

