Vor fünf Jahren stieß der indische Journalist Sanket Jain auf WhatsApp auf die Posts einiger Gesundheitsaktivistinnen (sogenannter ASHAs), die ihn sofort in ihren Bann zogen. Im Status standen Dinge wie „Sag uns, dass Du schwanger bist“ oder „Wende Dich an medizinisches Personal“. Bald erkannte er, dass die ASHAs mit ihren Posts Frauen helfen und gegen Mythen kämpfen wollten, die im ländlichen Indien noch sehr verbreitet sind.

Und diese tief verwurzelten Mythen richten einigen Schaden an. So denken Frauen in den Dörfern etwa, dass sie in den ersten drei bis vier Monaten niemandem von ihrer Schwangerschaft erzählen dürfen. Oder dass sie ein dunkelhäutiges Kind bekommen, wenn sie dunkle Nahrung essen. Einige glauben, Schwangere sollten neun Monate zu Hause bleiben, was sie davon abhält, zum Arzt zu gehen.

Nachdem Sanket das Vertrauen von einigen Frauen gewonnen hatte, denen die ASHAs geholfen hatten, veröffentlichte er eine Story über sie in der MIT Technology Review: How Indian health-care workers use WhatsApp to save pregnant women . Das führte den ASHAs erstmals vor Augen, wie wichtig ihr Job ist und spornte sie noch mehr an. Und diesen Ansporn braucht es auch. Auf 1 000 Menschen kommt nur eine einzige ASHA, die über 70 Aufgaben zu erledigen hat – oft ohne Bezahlung.

Sankets Geschichte wurde von 20 Medienagenturen abgelehnt, ehe der Technology Review einer Veröffentlichung zustimmte. Doch seine Beharrlichkeit inspirierte andere Initiativen, so etwa auch eine Chatbox, mit der Gesundheitskräfte auf dem Land gegen Falschinformationen ankämpfen. Der frühere Kommunikationsdirektor von WhatsApp India bot Sanket sogar an, einen Workshop mit ASHAs zur besseren Nutzung von WhatsApp zu veranstalten.

Sanket Jain ist der Gewinner des Women’s Solutions Reporting Award, der im Rahmen der One World Media Awards vergeben wird, die die Berichterstattung über den globalen Süden auszeichnen. Gesponsert wird der Women’s Solutions Reporting Award von der Europäischen Investitionsbank und Plan International. Mit dem Preis werden Beiträge über Frauen und Mädchen prämiert, die erfolgreich Hürden überwinden – beim Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung oder auch im Umgang mit Klimafolgen und Umweltschutz.