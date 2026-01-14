Microfinance

Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten, Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer sind die Motoren der Wirtschaftsentwicklung.

Weltweit haben mehr als 1,7 Milliarden Erwachsene kein Bankkonto. Sie können kaum einen Kredit bekommen, einen eigenen Betrieb gründen oder ausbauen. Das hat Folgen für die Wirtschaft. Die Mikrofinanz greift diesen Menschen unter die Arme.

Die Aufmerksamkeit der EIB-Gruppe gilt vor allem denen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht (wieder) Fuß fassen können, von sozialer Ausgrenzung bedroht oder im traditionellen Kreditmarkt benachteiligt sind.