Kenia und die EIB

Die EIB ist seit 1976 in Kenia tätig.

2005 eröffneten wir in Nairobi unsere Regionalvertretung für Ostafrika.

Wir haben Projekte wie die Erdwärmekraftwerke Olkaria und den Lake-Turkana-Windpark gefördert, um Tausende kenianische Haushalte mit sauberem Strom zu versorgen.

Die EIB modernisiert aber nicht nur wichtige Infrastruktur: Wir helfen auch, das Land für Investitionen attraktiver zu machen. Von unseren Finanzierungen für einheimische Banken und Private-Equity-Fonds profitieren Tausende von kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen – das Rückgrat der kenianischen Wirtschaft.

Nach wie vor leben in Kenia sehr viele Menschen von der Landwirtschaft. Um die Finanzierungslücke in diesem Wirtschaftszweig zu überbrücken und seine Modernisierung voranzutreiben, haben wir 2019 die Kenya Agriculture Value Chain Facility auf den Weg gebracht. Die neue Initiative kombiniert EIB-Darlehen und Zuschüsse der Europäischen Union. Sie ist Teil unserer kontinuierlichen Unterstützung für den Privatsektor, um nachhaltiges Wachstum, soziale Teilhabe und Beschäftigung, vor allem junger Menschen, zu fördern.