Etwas außerhalb des kleinen Marktorts Kunyao im County West Pokot hütet Alex Losur Angura Ziegen vor seiner Lehmhütte. Sein farbenfrohes Gewand verfängt sich immer wieder in den dornigen Sträuchern, die typisch für dieses trockene Gebiet im Nordwesten Kenias sind.

„Wenn es regnet, regnet es nicht richtig“, erzählt Angura. „Das Gras wächst nicht. Dann müssen wir weg und hinüber nach Uganda. Das ist das größte Problem.“

In der Trockenzeit ziehen Viehhirten wie Angura umher auf der Suche nach Gras. Wegen des Klimawandels gibt es immer häufiger Dürren in der Region. Unterwegs gehen Tiere an Hunger oder Krankheiten ein, oder sie werden von Viehdieben gestohlen. Zwischen den Hirtengemeinschaften brechen Konflikte aus, vor allem, wenn kenianische Hirten auf der Suche nach Wasser und Futter die Grenze ins grünere Uganda überqueren.

„Wenn die Tiere sterben, können wir uns nicht mehr ernähren“, sagt Angura. „Sterben die Tiere, müssen wir hungern, weil wir nur etwas zu essen haben, wenn wir die Tiere verkaufen.“

In Kunyao direkt an Kenias Grenze zu Uganda hat ein neuer Agrarladen eröffnet – für Angura eine große Erleichterung. Der Laden ist die jüngste Filiale des Agrounternehmens Paves Vetagro, das einen Kredit der EIB erhalten hat und Landwirten in abgelegenen Regionen Nordwestkenias Trainings und Agrarprodukte anbietet. In dem Laden finden Bauern und Hirten alles, was sie brauchen: von Tierfutter bis zu Tiermedikamenten inklusive Impfstoffen über Agrarbedarf wie Düngemittel, klimasmartes Saatgut und landwirtschaftliche Geräte.