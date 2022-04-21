Gründergeschichten von Geflüchteten in Bidibidi

In einer der weltweit größten Flüchtlingssiedlungen gelang einigen Geflüchteten, ausgestattet mit neu erworbenem Finanzwissen und unternehmerischen Kompetenzen, der Sprung in ein neues Leben. Möglich wurde das durch ein Training, das die Centenary Bank 2019 mit Unterstützung der EIB organisierte. Fast drei Jahre später fragen wir bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von damals nach, was sie heute machen. Die Initiative wurde vom Projekt für Kompetenzaufbau in Ostafrika unterstützt, mit dem die EIB Banken vor Ort und deren Kundschaft mit Schulungen unter die Arme greift.

Erfahren Sie mehr über die Geschichten der Geflüchteten und darüber, wie die EIB Global mit Finanzierungen außerhalb der EU mehr bewirken will.