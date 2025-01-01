Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
DCFTA-Initiative Ost

Unterstützung kleiner Unternehmen in Georgien, Moldau und der Ukraine

Die DCFTA-Initiative Ost bietet gezielte finanzielle und technische Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen. DCFTA steht für Deep and Comprehensive Free Trade Area (vertiefte und umfassende Freihandelszone). Die Initiative soll:

  • die Wettbewerbsfähigkeit stärken
  • die lokale Wirtschaft modernisieren
  • Arbeitsplätze sichern

Die DCFTA-Initiative Ost richtet sich an folgende Länder, die ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet haben:

So funktioniert es

Die DCFTA-Initiative Ost fördert in den teilnehmenden Ländern Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Dazu erleichtert sie den Zugang zu günstigen Finanzierungen. Vor allem stellt sie Erstverlustgarantien für Portfolios von KMU-Krediten. Dadurch können lokale Partnerbanken mehr Risiken übernehmen und Kredite auch an unterversorgte Segmente vergeben.

Die DCFTA-Initiative Ost bietet:

  • Garantien für KMU-Kredite einheimischer Banken und anderer Finanzpartner; die Garantien stellt der Europäische Investitionsfonds (EIF).
      Liste der Finanzpartner, die derzeit mit einer Garantie unter der DCFTA-Initiative Ost unterstützt werden
  • Technische Hilfe für Partnerbanken (einschließlich Mikrofinanzinstitute) beim Kapazitätsaufbau sowie Beratung für ländliche KMU; Schwerpunkt ist die Wertschöpfungskette des Agrar- und Lebensmittelsektors
  • Finanzierungen für einheimische Mikrofinanzinstitute, die Kleinstunternehmen unterstützen
European Union

EU4Business

Die DCFTA-Initiative Ost gehört zur EU4Business-Initiative der Europäischen Kommission. Unter diesem Dach bündelt die Kommission EU-finanzierte Programme, die in der Region der Östlichen Partnerschaft den KMU-Sektor fördern und das Geschäftsumfeld verbessern.

EU4Business  

Sie haben Interesse?

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

EIB Global

Seit über 50 Jahren ist die EIB die internationale Entwicklungsbank der Europäischen Union. Mit unseren Investitionen fördern wir weltweit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz.

