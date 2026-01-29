Online-Lerninhalte

Mit nur einem Klick haben Sie Zugriff auf Online-Kurse, Podcasts, Veröffentlichungen und das Know-how der Bank der EU.
E-Learning
Erfahren Sie mehr über:
Online-Kurse zum Thema Umwelt
Online-Kurse zum Thema finanzielle Inklusion
Online-Kurse zum Thema Regional- und Stadtentwicklung
Aktuelle Podcasts
„Love Money“ – wenn Freunde und Familie helfen
Warum gehen manche Unternehmen nicht an die Börse? Und wer gibt ihnen dann Geld? In „A Dictionary of Finance“ erfahren Sie es.
Was bezwecken eigentlich Zweckgesellschaften?
Ob Krankenhäuser, Schulen oder Mautstraßen – eine Projektfinanzierung kann vor Risiken schützen. Wir erklären, wie das geht.
Tatort Bank
Wie Banken Betrug bekämpfen. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen.
Modellbau für Fortgeschrittene
Ein Doktortitel ist kein Muss, aber er hilft bei der Risikomodellierung. Deshalb kommen bei „A Dictionary of Finance“ zwei promovierte Risikoexperten zu Wort.
Makroökonomie einfach erklärt
Wirtschaftstheorien im Schnelldurchlauf, von Adam Smith und der unsichtbaren Hand über den Keynesianismus bis zur Chicagoer Schule
Social Finance – Banker mit Herz
Unser Podcast „A Dictionary of Finance“ zeigt heute, wie Banken mit Social Finance soziale Themen angehen.
Verstehen Sie Ihren Kreditvertrag?
In unserem Podcast „A Dictionary of Finance“ geht es heute um kryptische Begriffe im Kleingedruckten Ihres Kreditvertrags.
Wirfst du noch weg oder recycelst du schon?
Im Podcast „A Dictionary of Finance“ geht es diesmal um die Kreislaufwirtschaft – Recycling schont die Umwelt und kann ein einträgliches Geschäft sein.
Wie viel PS hat die Bank?
In dieser Folge von „A Dictionary of Finance“ erklären wir Bankenregulierung und Best Practice im Bankensektor. Es geht um Wissen, das uns bei der Wahl der passenden Bank hilft.
Dreifach hält besser
Heute geht es in unserem Podcast „A Dictionary of Finance“ um Compliance und wie Finanzinstitute damit umgehen.
Derivate – ein Spiel mit Unbekannten
Heute bei „A Dictionary of Finance“: wie derivative Finanzinstrumente funktionieren – von Sicherungs- und Zinsswaps bis hin zu forderungsbesicherten Schuldverschreibungen
Kreditrisiken und Haircuts
In dieser Podcast-Folge von „A Dictionary of Finance“ geht es um Kreditrisiken, wie Banken damit umgehen und was ein „Haircut“ von 80 Prozent ist.
Publikationen
Überblick 2025
Jedes Jahr finanzieren wir Hunderte neuer Projekte – von Klimaschutz über Digitalisierung, Sicherheit und Verteidigung bis hin zu nachhaltigem Wohnen, Landwirtschaft und sauberem Wasser.
The EIB Group Operational Plan 2026-2028
Under the new Group Operational Plan, the EIB Group will pursue an ambitious signature volume of €100 billion in 2026. This financing will target transformative investments in areas such as innovation, competitiveness, and security and defence.
Three foundations: A competitive, sustainable, inclusive Europe
An analysis of key challenges facing Europe and the need for collaboration and investment to build a society that is productive, sustainable and inclusive, by design.
Sie möchten mehr über Finanzierungen, Umfragen, Projekte und Beteiligungsfonds erfahren?