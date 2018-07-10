Banken und sozial ...? Zugegeben, Banken sind nicht gerade beliebt, aber auch sie haben eine soziale Ader.

In „A Dictionary of Finance“ dreht sich heute alles um das Thema Social Finance – Finanzierungen, bei denen soziale Aspekte im Mittelpunkt stehen, wie etwa Migration oder die Resozialisierung ehemaliger Häftlinge. Tun auch Sie etwas Gutes und hören Sie sich die Folge an.

Sie erfahren unter anderem, wie der Europäische Investitionsfonds (EIF) Ihnen helfen kann, den Kapitalbedarf für Ihr Geschäft zu decken.

Brauchen Sie vielleicht einen Mikrokredit? Sam Clause, Spezialist beim Europäischen Investitionsfonds für Inclusive Finance, sagt Ihnen ab Minute 23:10, was Sie tun müssen.

Und von Yvette Go, die beim EIF für Finanzierungen mit sozialem und ökologischem Schwerpunkt zuständig ist, erfahren Sie, welche Eigenkapitalfinanzierungen Sie für Ihre sozialen Investitionen nutzen können (27:20).

„A Dictionary of Finance“ erklärt natürlich auch andere wichtige Begriffe, oder wissen Sie etwa, was eine ethische Bank tut?

Eine ethische Bank investiert das Geld ihrer Kunden ausschließlich in sozial verantwortungsbewusste Unternehmen. Sam sagt Ihnen im Podcast, wo Sie Informationen über ethische Banken in Ihrem Land finden (30:20).

Twittern Sie an @EIBMatt oder @AllarTankler, wenn Sie Fragen zu anderen Begriffen oder Themen haben.

