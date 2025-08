Knappe Nahrungsmittel sind ein globales Problem und jeder Beitrag zu seiner Lösung ist von unschätzbarem Wert. Dank der digitalen Innovationen des BioSense-Instituts in Novi Sad können serbische Landwirtinnen und Landwirte ihre Felder besser bearbeiten, mehr anbauen und ihre Erträge steigern. Das Institut hat mit seinen Innovationen weltweite Anerkennung erlangt und spielt bei der Digitalisierung der Landwirtschaft ganz vorne mit.

Aber es will noch viel mehr. Das zeigt sich in seinem neuen Gebäude, das Ende April offiziell eröffnet wurde. Die hochmodernen Einrichtungen mit einer Fläche von fast 7 000 Quadratmetern sollen Serbien nun in eine neue Ära der digitalen Landwirtschaft führen.

„Mit unseren Labors für Spitzenforschung schlagen wir heute ein neues Kapitel in den Bereichen Mikro- und Nanotechnologie auf“, sagt Institutsleiter Vladimir Crnojević. „Wir haben ein großes Rechenzentrum, das künstliche Intelligenz, Satellitenbilder, Bioinformatik und andere künftige Anforderungen unterstützt.“

Adresse für Top-Talente aus aller Welt

Der neue Komplex gehört zur Universität von Novi Sad und bietet Platz für rund 250 Forschende sowie Start-ups, die an innovativen Lösungen für die Landwirtschaft und die Biotechnologie arbeiten. BioSense bietet wettbewerbsfähige Dienstleistungen und digitale Innovationen und verknüpft Forschung, Unternehmertum, Wissenschaft und marktreife Lösungen.

„Serbien ist heute ein international anerkannter Forschungsstandort“, betont Vesna Bengin, die das Institut mitgegründet hat. „Spitzenforscherinnen und -forscher aus der ganzen Welt bewerben sich auf unsere Stellenanzeigen. Studierende in Serbien wählen ihre Fächer mit Blick auf einen potenziellen Job am BioSense-Institut und bauen ihre wissenschaftlichen Karrieren in ihrem eigenen Land auf. Was wir erreicht haben, ist unglaublich.“

Das Forschungszentrum beschäftigt zwar bereits Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, will aber mit seiner neuen, hochmodernen Ausrüstung sein wissenschaftliches Potenzial noch weiter stärken.

„Das Institut kann künftig mehr Spitzentalente anziehen, nicht nur aus Serbien, sondern aus der ganzen Welt“, sagt Felicitas Riedl, Leiterin der Abteilung Innovation und Wettbewerbsfähigkeit bei der Europäischen Investitionsbank. „In Novi Sad haben wir eine einzigartige Möglichkeit, nachhaltige, digitale Lösungen für die Landwirtschaft zu entwickeln. Und die brauchen wir, um den Klimawandel und die Ressourcen- und Nahrungsmittelknappheit in den Griff zu bekommen.“