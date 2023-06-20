Im August 2018 erhielt der marokkanische Textilhersteller Tintcolor eine Verwarnung von Amendis, dem Wasserversorger Tangers. Demnach waren Wasserverunreinigungen an einem Strand unweit der berühmten Herkulesgrotte zu Tintcolor zurückverfolgt worden. Das Unternehmen leitete täglich bis zu 700 Kubikmeter Abwasser weitgehend unbehandelt ein.

„Die alte Chemiefabrik war nur ein Becken“, sagt Abderrahman Meziati, Wartungsdirektor beim spanischen Unternehmen Hallotex, das Tintcolor kürzlich übernommen hat. „Das Wasser wurde mit Chlorbleiche entfärbt, visuell mit Salzsäure kontrolliert und dann in die kommunale Kanalisation eingeleitet.“

Die in Amendis Kläranlage eingesetzten Bakterien konnten gegen die Chlorbleiche nichts ausrichten, und so gelangte das verunreinigte Wasser ins Meer. Tintcolor musste nun schnell handeln oder seine Fabrik schließen.

Binnen drei Monaten installierte der Textilhersteller eine moderne biologische Kläranlage für 500 000 Euro. Die Europäische Investitionsbank und die Agence française de développement steuerten über das Programm Ligne Bleue der Bank of Africa (ehemals BMCE) 300 000 Euro zur Finanzierung bei. Das Programm unterstützt in Marokko Abwasserprojekte von Branchen mit hohem Wasserverbrauch.

Ein weiterer Schritt hin zu sauberem Wasser

Der neue aus Spanien importierte 250-Kubikmeter-Kühltank verfügt über einen Sauerstoffzugang, moderne Pumpen und hochwertige Edelstahlkomponenten.

Dort werden per Druckentspannungsflotation Feststoffe und Wasser getrennt und anschließend Nassschlamm aus festen biologischen Rückständen herausgefiltert. Der nasse Schlamm wird mit Kalk gehärtet und dann durch eine Filterpresse geleitet, um das Fest-Flüssig-Gemisch zu trennen. Die Feststoffe werden entsorgt, die Flüssigkeit in die Kanalisation eingeleitet.

In der Zwischenzeit werden die biologischen Rückstände mit Bakterien versetzt, um das Wasser von Rückständen und Schmutz zu befreien. Die festen Rückstände bestehen aus harmlosen, toten Bakterien.