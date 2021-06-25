Beschreibung

Dies ist die dritte Evaluierung des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) durch die Evaluierungsfunktion der EIB-Gruppe. Sie zeigt auf, dass sich der EFSI inzwischen zu einem Mechanismus entwickelt hat, der allgemein als effektiv und wertvoll gewürdigt wird. Der EFSI hat bewiesen, wie öffentliche Mittel mit der Expertise und Risikotragfähigkeit der EIB-Gruppe kombiniert werden können, um umfangreiche – hauptsächlich privatwirtschaftliche – Investitionen in der Europäischen Union zu mobilisieren.

Die Evaluierung ergab, dass der Erfolg von Risikoteilungsmandaten wie dem EFSI eng damit verbunden ist, wie flexibel sie auf veränderte Marktgegebenheiten reagieren können. Die Erfahrung mit dem EFSI zeigt auch, dass für eine effiziente Zusammenarbeit mit nationalen Förderbanken und -instituten (NFBI) die Heterogenität der „NFBI-Familie“ berücksichtigt werden muss. Und schließlich hat der EFSI durch die Ende 2017 eingeführten Transparenzmaßnahmen bei externen Stakeholdern stark an Akzeptanz gewonnen.

Dieser unabhängige Evaluierungsbericht ist Teil des umfassenden Berichts 2021 über die Funktionsweise des EFSI, den die EIB-Gruppe dem Europäischen Parlament, der Kommission und dem Rat gemäß Artikel 18 Absatz 3 der EFSI-Verordnung vorgelegt hat. Der umfassende Bericht 2021 enthält auch einen Bericht über die makroökonomischen Auswirkungen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen, den die für volkswirtschaftliche Analysen zuständigen Teams der EIB-Gruppe verfasst haben.