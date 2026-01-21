Innovationsfonds – Unterstützung bei der Projektentwicklung

Der Beratungsdienst der Europäischen Investitionsbank und die Europäische Kommission unterstützen gezielt die Entwicklung innovativer Projekte. Dadurch können Projektträger leichter Mittel aus dem Innovationsfonds und anderen EU-Finanzierungsprogrammen abrufen, nationale Zuschüsse in Anspruch nehmen und privates Kapital anziehen. Ziel ist es, die Projekte finanziell und technisch umsetzungsreif zu machen. Gefördert werden Vorhaben, die maßgeblich zur Treibhausgasminderung beitragen können.

Der Innovationsfonds gehört weltweit zu den größten Förderprogrammen für die Demonstration innovativer CO 2 -armer Technologien. Er hilft, industrielle Lösungen auf den Markt zu bringen, die Europa dekarbonisieren, den Übergang zur Klimaneutralität fördern und dabei europäische Unternehmen wettbewerbsfähiger machen. Im Zeitraum 2020–2030 stellen wir dafür rund 40 Milliarden Euro bereit (bei einem CO 2 -Preis von 75 Euro pro Tonne CO 2 ).

Umgesetzt wird der Innovationsfonds von der Europäischen Kommission mit Unterstützung der Europäischen Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt.