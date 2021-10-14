Entwickelt hat das neue „Dendronic“-Verfahren Lixea-Mitgründerin Florence Gschwend während ihrer Promotion am Imperial College London. Dabei wird mit ionischen Flüssigkeiten aus Biomasse Zellulose für die Herstellung von Papier, Kleidung und Kunststoffen isoliert. Auch das herausgelöste Lignin lässt sich industriell weiterverwerten, unter anderem für Biokraftstoffe. Das Gleiche gilt für Bauabfälle, die noch von Schwermetallen befreit werden. Das Verfahren eignet sich für alles, was Zellulose und Lignin enthält.

Für mehr Nachhaltigkeit

„Das Tolle an unserem Verfahren ist, dass es jede Art organischer Biomasse aufspalten kann. Sogar Pflanzenabfälle“, so Krisztina Kovacs-Schreiner. „Den meisten Branchen bleibt bisher nichts anderes übrig, als solche Abfälle zu verbrennen oder zu deponieren.“

Beim Wettbewerb für Soziale Innovation des EIB-Instituts war Lixea 2019 unter den Preisträgern. Der Wettbewerb fördert kreative Umwelt- und Sozialunternehmen. Lixea hat mehrere weitere renommierte Auszeichnungen und Fördergelder erhalten, darunter zwei Millionen Euro aus dem Fonds des Europäischen Innovationsrats (EIC) sowie Mittel aus dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“.

„Alles begann vor fünf Jahren – mit einer Person und einer Idee. Inzwischen sind wir zehn Leute und haben mehr als vier Millionen Euro auf dem Konto“, freut sich Geschäftsführerin Kovacs-Schreiner, die schon seit mehr als zehn Jahren im Bereich Bioökonomie und seit März 2020 für das Start-up tätig ist. Für sie bietet die Arbeit im Lixea-Team eine Chance, die Welt nachhaltiger zu machen.

„Ich will diesen Job nicht unbedingt als Berufung bezeichnen, aber er begeistert mich wirklich jeden Tag aufs Neue.“