Lewis Hornbys Großmutter litt schon seit Jahren an Demenz, als sie 2018 ganz plötzlich ins Krankenhaus musste. Erst dachte die Familie, ihr Zustand habe sich wegen der Krankheit verschlimmert. Tatsächlich aber war sie stark dehydriert. Dank einer Infusion kam sie schnell wieder auf die Beine.

Lewis studierte damals Innovationsdesign am Royal College of Art und am Imperial College in London. Schnell fand er heraus, dass Demenzkranke oft austrocknen.

Für seine Masterarbeit suchte er sich deshalb ein Projekt, mit dem er seiner Großmutter und anderen Betroffenen helfen wollte.

„Flüssigkeitsmangel ist sehr gefährlich und kommt leider viel zu häufig vor, nicht nur bei Demenzkranken“, erklärt Lewis. „Einer von fünf Pflegeheimbewohnern ist leicht dehydriert.“

Wie er im Gespräch mit Fachleuten erfuhr, gibt es mehrere Gründe, warum Demenzkranke oft nicht ausreichend trinken.

„Sie haben vergessen, dass Trinken den Durst löscht oder wofür ein Becher überhaupt da ist, oder sie können ihn nicht selbst halten.

Lewis zog einen Monat in das Pflegeheim seiner Großmutter und machte sich selbst ein Bild. „Wenn ich einfach nur durch das Heim ging, war ich Luft für die Bewohnerinnen und Bewohner“, erzählt er. „Aber hatte ich eine Pralinenschachtel dabei, griffen sie gerne zu und fingen an zu plaudern.