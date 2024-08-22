Stellen Sie sich vor, Sie sind alleinerziehende Mutter, freiberuflicher Schriftsteller, Hundebesitzerin oder Migrant auf Wohnungssuche. Sie haben ein Einkommen und bezahlen stets Ihre Rechnungen. Und trotzdem wird Ihre Bewerbung immer wieder abgelehnt. Der Grund: Ihr Profil macht Vermietende nervös.

„Wir haben leider nicht alle die gleichen finanziellen Möglichkeiten“, sagt Sarah Wernér, Mitgründerin des Fintech-Unternehmens Husmus. „Über Erfolg und Misserfolg entscheidet oft unsere Kreditwürdigkeit – aber die beruht oft auf Vorurteilen und ist ungenau. Das kann böse Auswirkungen haben, zum Beispiel wenn jemand eine Wohnung sucht.“

Als Wernér 2019 ihr Elternhaus in England erbte, wurde sie plötzlich selbst Vermieterin. Das öffnete ihr die Augen und irritierte sie zugleich. Denn auch sie vermietete lieber an Menschen mit „guten“ Jobs, etwa Ärztinnen oder Anwälte.

„Ich weiß, dass wir alle unbewusst voreingenommen sind, und trotzdem passierte es auch mir“, erinnert sie sich. „Ich dachte: ‚Was ist da los? Warum tust du das?‘ Und dann verstand ich: Es waren finanzielle Gründe. Wir Menschen handeln so, weil wir Angst haben, Geld zu verlieren.“

2021 gründete Sarah Wernér gemeinsam mit ihrem schwedischen Ehemann Mattias die Plattform Husmus (schwedisch für ‚Hausmaus‘). Ihr Ziel: zuverlässigen Wohnungssuchenden eine faire Chance auf ein Zuhause zu geben.