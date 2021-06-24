© HeHop Sandy Bekys mobile App hilft Missbrauchsopfern, Beweise zu sammeln, falls ein Missbrauch vor Gericht kommt

Einzigartig durch Blockchain

Ein Blick auf Bekys Lebenslauf verrät, dass sie vor neuen Herausforderungen nicht zurückschreckt. Sie wuchs in Madagaskar auf und lebte in Belgien, Italien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. In Paris gründete sie das Start-up Kyosei Solutions Lab, das Workshops und Trainings zu innovativen Management- und Führungsmodellen anbietet.

Bekys Projekt einer Blockchain-App war ungewöhnlich. Blockchain ist die Basis von Bitcoin und wird außerdem genutzt, um Transaktionen in Lieferketten aufzuzeichnen und die Abläufe in großen Unternehmen zu verbessern. Beky suchte Menschen in ihrem Umfeld, die ihr bei ihrem Plan helfen könnten. Dabei stieß sie auf Marc Couloigner, einen französischen Blockchain-Experten. Er war begeistert von der HeHop-Idee und wurde Mitbegründer der Pariser Non-Profit-Organisation. Gemeinsam mit einem kleinen Team entwickelten sie die App.

Im Juni 2020 ging He Hop schließlich an den Start. Die App ist kostenlos und derzeit nur in Frankreich verfügbar.

Dort setzen mehrere Kommunen und Polizeibehörden sie in Pilotprojekten ein. Rund 700 Personen haben die App heruntergeladen, und mehr als 3 500 Dateien wurden in die Blockchain hochgeladen.

2019 gewann HeHop den Wettbewerb für soziale Innovation, mit dem das EIB-Institut Unternehmen unterstützt, die kreative Lösungen für gesellschaftliche Probleme anbieten.

Geplante Neuerungen

Mit der App können bis zu 20 Minuten Audio- und 5 Minuten Videomaterial sowie Fotos aufgenommen werden. Nach der Aufnahme werden die Dateien automatisch in der Blockchain-Datenbank gespeichert. Die Aufnahmedauer musste begrenzt werden, damit die Dateien problemlos hochgeladen werden können, so Beky. Sofort danach ist die App für weitere Aufnahmen bereit.

Zurzeit arbeitet das HeHop-Team an Verbesserungen. Künftig soll die App auch ferngesteuert werden können, entweder über ein Schlüsselwort oder einen Fernbedienungsknopf in der Tasche. So lässt sich die App im Ernstfall gefahrloser und einfacher aktivieren, ohne den Täter zu warnen.