Dachfonds Litauen

Investitionen in Energieeffizienz

Die Finanzierungsinstrumente fördern Investitionen in die Energieeffizienz von Mehrfamilienhäusern, die privaten Eigentümern gehören. Darunter fallen rund 66 Prozent des gesamten Wohnimmobilienbestands in Litauen. Die Energieeffizienz der vor 1993 errichteten Wohnungen ist im Vergleich zu modernem Wohnbauten gering. Ein geringerer Energieverbrauch dieser Gebäude verbessert die Energieeffizienz des litauischen Wohnungssektors und hebt den Lebensstandard der Bewohner.

Was ist förderfähig?

Die Instrumente können für zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden:

Wärmedämmung von Fassaden und Beseitigung von Schäden an Wänden und Grundmauern

Verglasung von Balkonen und Loggien, Verstärkung der bestehenden Bausubstanz oder Neubau von Balkonen

Ersatz von Wohnungstüren und Fenstern in allen Wohnungen durch neue Elemente mit besserer Wärmedämmung

Isolierung der Kellerdecken

Modernisierung der Aufzüge

Renovierung anderer gemeinsam genutzter Systeme

Andere Maßnahmen, die in direktem Zusammenhang mit den durchgeführten Arbeiten stehen, z. B. Installationen für die Nutzung erneuerbarer Energien in den Gebäuden und Instandhaltung der Treppenhäuser

Die entsprechenden Projekte sind förderfähig, wenn das Gebäude nach Abschluss der Arbeiten mindestens die Energieeffizienzklasse C erreicht.

Über 80 Prozent der Projektmittel müssen in die oben angeführten oder vergleichbare Energieeffizienzmaßnahmen fließen.

Bei denkmalgeschützten Gebäuden gilt eine Sonderregelung, nach der die Energieeffizienz geringer sein darf (Energieeinsparung von mindestens 25 Prozent).

Wer kann Finanzierungen beantragen?

Finanzierungen können vergeben werden an:

Bewohner von Mehrfamilienhäusern, die privaten Eigentümern gehören

Gebäudeverwaltungen, die zugunsten oder im Namen der Wohnungseigentümer als Endbegünstigte handeln (z. B. Eigentümervereinigungen, von der Gemeinde benannte Institutionen oder Personen, die über eine entsprechende Vollmacht der Eigentümergemeinschaft verfügen)

Wo können Anträge gestellt werden?

