Dachfonds Litauen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die litauischen Ministerien für Finanzen und für Umwelt fördern gemeinsam Energieeffizienzmaßnahmen in Litauen.
Unter dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) haben die EIB und die Ministerien für Finanzen und für Umwelt einen Dachfonds für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 eingerichtet. Im Rahmen des Regionalprogramms verwaltet die EIB 250 Millionen Euro an EU-Geldern und nationalen Mitteln.
Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.
Investitionen in Energieeffizienz
Die Finanzierungsinstrumente fördern Investitionen in die Energieeffizienz von Mehrfamilienhäusern, die privaten Eigentümern gehören. Darunter fallen rund 66 Prozent des gesamten Wohnimmobilienbestands in Litauen. Die Energieeffizienz der vor 1993 errichteten Wohnungen ist im Vergleich zu modernem Wohnbauten gering. Ein geringerer Energieverbrauch dieser Gebäude verbessert die Energieeffizienz des litauischen Wohnungssektors und hebt den Lebensstandard der Bewohner.
Was ist förderfähig?
Die Instrumente können für zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden:
- Wärmedämmung von Fassaden und Beseitigung von Schäden an Wänden und Grundmauern
- Verglasung von Balkonen und Loggien, Verstärkung der bestehenden Bausubstanz oder Neubau von Balkonen
- Ersatz von Wohnungstüren und Fenstern in allen Wohnungen durch neue Elemente mit besserer Wärmedämmung
- Isolierung der Kellerdecken
- Modernisierung der Aufzüge
- Renovierung anderer gemeinsam genutzter Systeme
- Andere Maßnahmen, die in direktem Zusammenhang mit den durchgeführten Arbeiten stehen, z. B. Installationen für die Nutzung erneuerbarer Energien in den Gebäuden und Instandhaltung der Treppenhäuser
Die entsprechenden Projekte sind förderfähig, wenn das Gebäude nach Abschluss der Arbeiten mindestens die Energieeffizienzklasse C erreicht.
Über 80 Prozent der Projektmittel müssen in die oben angeführten oder vergleichbare Energieeffizienzmaßnahmen fließen.
Bei denkmalgeschützten Gebäuden gilt eine Sonderregelung, nach der die Energieeffizienz geringer sein darf (Energieeinsparung von mindestens 25 Prozent).
Wer kann Finanzierungen beantragen?
Finanzierungen können vergeben werden an:
- Bewohner von Mehrfamilienhäusern, die privaten Eigentümern gehören
- Gebäudeverwaltungen, die zugunsten oder im Namen der Wohnungseigentümer als Endbegünstigte handeln (z. B. Eigentümervereinigungen, von der Gemeinde benannte Institutionen oder Personen, die über eine entsprechende Vollmacht der Eigentümergemeinschaft verfügen)
Wo können Anträge gestellt werden?
Klicken Sie auf das Logo für weitere Informationen:
Projektbeispiele
Neue Wärmepumpen in Alytus
Die Wohnungseigentümer installierten im Zuge der Sanierung Wärmepumpen.
Das Heizungs- und Belüftungssystem des Hauses kombiniert drei Energiequellen: die Sonne, Wärmepumpen und Erdwärme. Dabei nutzt die Lüftungsanlage Erdwärme zur Kühlung des Gebäudes.
Solarheizung in Panevėžys
Das Gebäude verfügt als erstes Mehrfamilienhaus in Litauen über eine Solarheizung und über eine wärmegedämmte Außenfassade.
Die Wohnungsgesellschaft nahm 2010 als erste ein neues Modernisierungsprogramm für Mehrfamilienhäuser im Rahmen von JESSICA in Angriff, das Anfang 2012 abgeschlossen wurde. Dabei wurden zwei Häuser aus dem Jahr 1958 mit besonders hohem Heizenergiebedarf und entsprechenden Wohnnebenkosten saniert. Das Projekt ist heute ein Vorzeigebeispiel für zeitgemäße Sanierung in Litauen. Es gilt als eines der erfolgreichsten Projekte im Baltikum und in ganz Europa.
Über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds
Die Europäische Union (EU) nutzt die Finanzierungsinstrumente der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) für lokale und regionale Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und zu einer nachhaltigen und gesunden Wirtschaft in Europa beitragen.
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung ist einer von fünf verfügbaren ESI-Fonds. Er stärkt den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union, indem er Ungleichgewichte zwischen den Regionen abbaut.