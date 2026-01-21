Dachfonds Andalusien – Spanien

Junta de Andalucía

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Regierung der spanischen Provinz Andalusien fördern gemeinsam die Stadtentwicklung in der Region.

Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) haben die EIB und die andalusische Regierung einen Dachfonds für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 eingerichtet. Die EIB verwaltet 300 Millionen Euro für die andalusische Regierung.

Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.