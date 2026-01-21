Dachfonds Andalusien – Spanien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Regierung der spanischen Provinz Andalusien fördern gemeinsam die Stadtentwicklung in der Region.
Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) haben die EIB und die andalusische Regierung einen Dachfonds für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 eingerichtet. Die EIB verwaltet 300 Millionen Euro für die andalusische Regierung.
Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.
Investitionen in die Stadtentwicklung
Bei diesem Finanzierungsinstrument stellt die EIB über zwei Finanzintermediäre Eigenkapital, Quasi-Eigenkapital und Darlehen für Stadtentwicklungs- und -sanierungsprojekte in Andalusien bereit.
Was ist förderfähig?
Die Projekte müssen mit Strategien zur nachhaltigen Stadtentwicklung in Einklang stehen, finanziell tragfähig sein und Erträge erwirtschaften können, sei es in Form von Einnahmen oder von messbaren Einsparungen.
- Einrichtung von Informations- und Kommunikationstechnologien auf kommunaler Ebene
- Energieeffizienzinvestitionen in öffentliche Infrastruktur und Gebäude
- Städtische Verkehrsinfrastruktur wie U-Bahnen und Straßenbahnen sowie Förderung eines öffentlichen und sauberen Nahverkehrs
- Abfallmanagementinfrastruktur (Recyclingzentren, Abfallumschlaganlagen, Aufbereitungsanlagen und Deponien)
- Verbesserung und Modernisierung der Wasser- und Abwassernetze und Infrastruktur für die kommunale Abwasseraufbereitung
- Infrastruktur für die Instandsetzung und Verbesserung von kulturellem und touristischem Erbe
- Projekte zur Verbesserung des städtischen Umfelds
- Öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur
- Verbesserung der Wohnbedingungen
Weitere Informationen und Einzelheiten finden Sie im Leitfaden zur Förderfähigkeit (in Spanisch).
Wer kann Finanzierungen beantragen?
Öffentliche, private oder öffentlich-private Einrichtungen, die förderfähige Projekte gemäß den Vorgaben und Anforderungen des Leitfadens zur Förderfähigkeit entwickeln.
Wo können Finanzierungen beantragt werden?
Klicken Sie auf die Logos für weitere Informationen:
Über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds
Die Europäische Union (EU) nutzt die Finanzierungsinstrumente der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) für lokale und regionale Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und zu einer nachhaltigen und gesunden Wirtschaft in Europa beitragen.
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung ist einer von fünf verfügbaren ESI-Fonds. Er stärkt den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union, indem er Ungleichgewichte zwischen den Regionen abbaut.