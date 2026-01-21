Dachfonds für Nothilfe – Sizilien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Sizilien unterstützen gemeinsam die wirtschaftliche Erholung der Region von der Coronapandemie.
Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) haben die EIB und Sizilien für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 einen Dachfonds eingerichtet, den die Region aus eigenen Mitteln ergänzt. Die EIB verwaltet 50 Millionen Euro für Sizilien.
Der Dachfonds zählt zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu den Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.
Der Fonds gehört zu einer multiregionalen Plattform, auf der die EIB ähnliche Finanzierungsinstrumente auch in anderen italienischen Regionen einrichtet.
Unterstützung für Unternehmen auf Sizilien
Der Dachfonds stellt Mittel für kleine und mittlere Unternehmen auf Sizilien bereit, die besonders stark unter der Krise leiden (vor allem im Tourismus).
Verfügbare Darlehen
Für Darlehen gilt der Mindestzins nach der in der Mitteilung 2008/C 14/02 der Kommission genannten Methode oder ein Nullzins nach den Bedingungen des „Befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von Covid-19“ (2020/C 91 I/01) in der verlängerten und geänderten Fassung.
Darlehensmerkmale:
- Betrag: zwischen 500 000 Euro und 5 000 000 Euro
- Zinssatz:
- während der Geltungsdauer des Befristeten Rahmens: Darlehen bis zu 2 300 000 Euro sind zinslos. Darlehen zwischen 2 300 000 Euro und 5 000 000 Euro sind bis zum Betrag von 2 300 000 Euro zinslos; der darüber liegende Betrag wird zum Marktzins gemäß der Mitteilung 2008/C 14/02 der Kommission verzinst
- nach Ablauf der Geltungsdauer des Befristeten Rahmens: Marktzins gemäß der Mitteilung 2008/C 14/02 der Kommission
- Garantien: Im Antrag ist anzugeben, welche Garantien gestellt werden. Der Finanzintermediär behält sich vor, weitere Garantien zu verlangen
- Laufzeit: Es werden Darlehen mit kurzer, mittlerer oder langer Laufzeit vergeben. Für Investitionsvorhaben beträgt die Laufzeit maximal 20 Jahre, für Betriebskapital 15 Jahre einschließlich einer tilgungsfreien Zeit von höchstens 24 Monaten
- Tilgung: vierteljährlich
Welche Projekte werden unterstützt?
Ziele des Nothilfe-Dachfonds für Sizilien:
- Investitionen, die pandemiegeschädigte Unternehmen stärken, und Investitionen in Sektoren, die für die regionale Wirtschaft strategisch wichtig sind (z. B. Tourismus)
- Betriebskapital, damit die förderfähigen Endbegünstigten ihre Betriebskosten tragen und die Krise besser überstehen können
Wer kommt für eine Förderung in Betracht?
Kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit vor dem 31. Dezember 2019 aufgenommen haben und zu diesem Zeitpunkt keine finanziellen Schwierigkeiten hatten. Die Unternehmen müssen ihren rechtlichen oder operativen Sitz auf Sizilien haben.
Wo können Finanzierungen beantragt werden?
Klicken Sie auf das Logo für weitere Informationen:
Über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds
Die Europäische Union (EU) nutzt die Finanzierungsinstrumente der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) für lokale und regionale Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und zu einer nachhaltigen und gesunden Wirtschaft in Europa beitragen.
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung ist einer von fünf verfügbaren ESI-Fonds. Er stärkt den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union, indem er Ungleichgewichte zwischen den Regionen abbaut.