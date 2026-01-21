Dachfonds für Nothilfe – Sizilien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Sizilien unterstützen gemeinsam die wirtschaftliche Erholung der Region von der Coronapandemie.

Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) haben die EIB und Sizilien für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 einen Dachfonds eingerichtet, den die Region aus eigenen Mitteln ergänzt. Die EIB verwaltet 50 Millionen Euro für Sizilien.

Der Dachfonds zählt zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu den Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.

Der Fonds gehört zu einer multiregionalen Plattform, auf der die EIB ähnliche Finanzierungsinstrumente auch in anderen italienischen Regionen einrichtet.