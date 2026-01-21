Holding Fund Andalucía RDI and Digital – Spanien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die andalusische Regierung arbeiten gemeinsam daran, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in der Autonomen Gemeinschaft Andalusien mehr Finanzierungen für Forschung, Entwicklung, Innovation und Digitalisierung zugänglich zu machen.

Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) haben die EIB und die andalusische Regierung einen Holdingfonds für den Programmplanungszeitraum 2021–2027 eingerichtet. Die EIB verwaltet 100 Millionen Euro für die andalusische Regierung.

Der Holdingfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung