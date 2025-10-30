Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Durchleitungsdarlehen für KMU, Midcap-Unternehmen und andere Prioritäten

Wir vergeben Darlehen an Finanzinstitute, die diese Mittel an Endkreditnehmer weiterleiten. So können KMU und Midcap-Unternehmen leichter und zu günstigeren Konditionen Kredite erhalten.

Vier wichtige Vorteile

Was unsere Durchleitungsdarlehen für KMU, Midcap-Unternehmen und andere Prioritäten auszeichnet

Attraktive Konditionen

Wir geben die günstigen Zinsen, zu denen wir Mittel am Markt aufnehmen, an unsere Kunden weiter.

Lange Laufzeiten

Unsere Finanzierungsbedingungen orientieren sich an der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Projekte.

Signalwirkung

Die Finanzierung durch die EIB gilt oftmals als Gütesiegel. Das hilft, weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.

Förderung kleinerer Unternehmen

An kleine und mittlere Unternehmen vergeben unsere Finanzierungspartner Kredite von bis zu 12,5 Millionen Euro.

Förderfähigkeit

Vielleicht können wir auch für Sie etwas tun

KMU, Midcap-Unternehmen und Gebietskörperschaften Finanzintermediäre
Wer ist förderfähig

Je nach vereinbarten Kriterien können die Partnerinstitute Kredite an folgende Kunden vergeben:

Was ist förderfähig

Unsere Durchleitungsdarlehen dienen zur Finanzierung kleinerer Projekte:

  • KMU und Midcap-Unternehmen :Investitionen in materielles und immaterielles Vermögen (Anschaffung oder Modernisierung von Anlagen, langfristiges Betriebskapital etc.).
  • Gebietskörperschaften und Einrichtungen des öffentliche n Sektors oder private Projektträger jeder Größe: Die finanzierten Vorhaben müssen in mindestens einen der Förderbereiche der EIB  fallen.
Finanzierungsmöglichkeiten

Sie benötigen als KMU oder ein Midcap-Unternehmen einen Kredit?

Die EIB arbeitet mit zahlreichen Partnerinstituten zusammen, über die sie Finanzprodukte für kleinste, kleine und mittelgroße Unternehmen anbietet.

Ihr Weg zur Finanzierung  
Qredits
Wer ist förderfähig

Als zwischengeschaltete Finanzinstitute:

  • Geschäftsbanken
  • Leasinggesellschaften
  • Nationale Förderbanken und -institute
Wer ist förderfähig

Unsere Durchleitungsdarlehen dienen zur Finanzierung kleinerer Projekte:

  • KMU und Midcap-Unternehmen: Investitionen in materielles und immaterielles Vermögen (Anschaffung oder Modernisierung von Anlagen, langfristiges Betriebskapital etc.).
  • Gebietskörperschaften und Einrichtungen des öffentlichen Sektors oder private Projektträger jeder Größe: Die finanzierten Vorhaben müssen in mindestens einen der Förderbereiche der EIB fallen.

Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate or third party resources.

Finanzierungsmöglichkeiten
  • Darlehen für KMU und Midcap-Unternehmen
  • Darlehen für andere Prioritäten
  • Mikrofinanzierung

Ihr Weg zu einem EIB-Darlehen

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Kommt Ihr Projekt für eine grüne Finanzierung in Frage?

Mit dem „Green Eligibility Checker“ können Partnerbanken der EIB einfach und effizient prüfen, ob kleine, standardisierte Projekte ihrer Kunden für eine grüne Finanzierung der EIB in Frage kommen.

Der Checker hilft ihnen bei der Anbahnung, Prüfung und Berichterstattung über grüne Projekte, die sie mit den Fremdkapitalprodukten der EIB finanzieren.

Zum „Green Eligibility Checker“  
©v2osk/Unsplash

Projektzyklus

Ein EIB-finanziertes Projekt durchläuft normalerweise sieben Phasen: Vorschlag, Prüfung, Genehmigung, Unterzeichnung, Auszahlung, Überwachung/Berichterstattung und Rückzahlung. 
Mehr zum Projektzyklus  

Ihr Weg zur Finanzierung

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Für eine grüne Zukunft

Wir haben all unsere Finanzierungen auf das Pariser Abkommen ausgerichtet und einen Weg hin zu niedrigeren Treibhausgasemissionen und einer klimaresilienten Entwicklung eingeschlagen.

Mehr dazu  

Im Fokus

TechEU: Für schnellere Innovationen in Europa

TechEU ist die Plattform der EIB-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Wir bringen Innovatoren mit der richtigen Mischung aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen – für mehr Wachstum und mehr revolutionäre Technologien.

Kontaktieren Sie uns  
©spainter_vfx/iStock

Weitere Informationen

Lesen Sie, wie wir mit unseren Produkten der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze schaffen und die Chancengleichheit fördern.

  •
    30 Oktober 2025

    A dream from drips and drops

    Innovative sustainable practices and renewable energy revive citrus farming in water-scarce Morocco

    Water SMEs Climate Energy savings Water, wastewater management Solar power Climate action Development solutions Sustainability Morocco Southern Neighbourhood Agriculture and bioeconomy Global development Climate and environment Energy
  • 15 Oktober 2025

    Alles auf grün

    EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen

    KMU Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klima Advisory services Erneuerbare Energien Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Nordmazedonien Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 4 September 2025

    Von Koffein zu Kilowatt

    Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand

    KMU Klima Energieumwandlung Griechenland Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 17 Juli 2025

    Intelligente Technik für eine saubere Zukunft

    Kreditvergabe aus EU-Mitteln an kleine Betriebe in Nordmazedonien stärkt Privatsektor und fördert erneuerbare Energien

    KMU Klima Erneuerbare Energien Technologie Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Nordmazedonien Erweiterungsländer Westbalkan Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 29 Mai 2025

    Tech-Mekka Zypern

    33East gibt Risikokapital für Tech-Start-ups – und könnte junge Talente zurück in die Heimat locken

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Institutional KMU Digitales und Telekommunikation EIF Künstliche Intelligenz Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
  • 16 April 2025

    Auf der Sonnenseite der Energiewende

    Mit reichlich Wind, Sonne, kritischen Rohstoffen und einer ehrgeizigen Strategie kann Chile ein Vorreiter bei Erneuerbaren werden

    KMU Windenergie Klima Dekarbonisierung Erneuerbare Energien Solarkraft Energieeffizienz Energieumwandlung Chile Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 3 April 2025

    Der Ferrari unter den Verdickern

    Das marokkanische Kosmetik- und Lebensmittelunternehmen Santis modernisiert Fabriken und unterstützt die Landwirtschaft, um von der steigenden Nachfrage nach Johannisbrotkernmehl zu profitieren

    Agrarindustrie KMU Marokko Südliche Nachbarschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit
  • 3 Dezember 2024

    Eine leckere Lösung

    Oceanloop aus München macht Aquakultur nachhaltig und holt die Garnelenzucht mit Hightech ins 21. Jahrhundert

    Risikokapital und Eigenkapital Ozeane Risikokapital Forstwirtschaft KMU Bioökonomie Umwelt Klima Nahrungsmittelindustrie Venture Debt Klimaschutz Spanien Deutschland Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 2 Dezember 2024

    Effizienz als Dienstleistung

    Anlagen nicht kaufen, sondern nur für ihre Leistung bezahlen. So senken KMU ihre Ausgaben und erhöhen ihre Effizienz – dank innovativer Finanzierung

    KMU Umwelt Klimawandel Klima Energieeinsparungen Dekarbonisierung Energieeffizienz Klimaschutz Europäische Union Klima und Umwelt Energie