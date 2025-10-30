Durchleitungsdarlehen für KMU, Midcap-Unternehmen und andere Prioritäten

Unsere Durchleitungsdarlehen dienen zur Finanzierung kleinerer Projekte:

KMU und Midcap-Unternehmen: Investitionen in materielles und immaterielles Vermögen (Anschaffung oder Modernisierung von Anlagen, langfristiges Betriebskapital etc.).

Gebietskörperschaften und Einrichtungen des öffentlichen Sektors oder private Projektträger jeder Größe: Die finanzierten Vorhaben müssen in mindestens einen der Förderbereiche der EIB fallen.

Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate or third party resources.