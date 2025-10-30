Vier wichtige Vorteile
Was unsere Durchleitungsdarlehen für KMU, Midcap-Unternehmen und andere Prioritäten auszeichnet
Attraktive Konditionen
Wir geben die günstigen Zinsen, zu denen wir Mittel am Markt aufnehmen, an unsere Kunden weiter.
Lange Laufzeiten
Unsere Finanzierungsbedingungen orientieren sich an der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Projekte.
Signalwirkung
Die Finanzierung durch die EIB gilt oftmals als Gütesiegel. Das hilft, weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.
Förderung kleinerer Unternehmen
An kleine und mittlere Unternehmen vergeben unsere Finanzierungspartner Kredite von bis zu 12,5 Millionen Euro.
Förderfähigkeit
Vielleicht können wir auch für Sie etwas tun
Je nach vereinbarten Kriterien können die Partnerinstitute Kredite an folgende Kunden vergeben:
- Kleinstunternehmen
- KMU und Midcap-Unternehmen
- Großunternehmen
- Staatliche Behörden, Ämter, Einrichtungen und Ministerien
- Regionale oder kommunale Gebietskörperschaften
Unsere Durchleitungsdarlehen dienen zur Finanzierung kleinerer Projekte:
- KMU und Midcap-Unternehmen :Investitionen in materielles und immaterielles Vermögen (Anschaffung oder Modernisierung von Anlagen, langfristiges Betriebskapital etc.).
- Gebietskörperschaften und Einrichtungen des öffentliche n Sektors oder private Projektträger jeder Größe: Die finanzierten Vorhaben müssen in mindestens einen der Förderbereiche der EIB fallen.
Darlehen über Partnerinstitute: So können die EIB und ihre Partnerinstitute bei der Gründung oder Expansion Ihres Unternehmens helfen
- Mehr über Finanzierungen des EIF für KMU
Als zwischengeschaltete Finanzinstitute:
- Geschäftsbanken
- Leasinggesellschaften
- Nationale Förderbanken und -institute
Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate or third party resources.
- Darlehen für KMU und Midcap-Unternehmen
- Darlehen für andere Prioritäten
- Mikrofinanzierung
Projektzyklus
Ein EIB-finanziertes Projekt durchläuft normalerweise sieben Phasen: Vorschlag, Prüfung, Genehmigung, Unterzeichnung, Auszahlung, Überwachung/Berichterstattung und Rückzahlung.
Ihr Weg zur Finanzierung
Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.
Weitere Informationen
Lesen Sie, wie wir mit unseren Produkten der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze schaffen und die Chancengleichheit fördern.
