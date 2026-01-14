Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Darlehen für den öffentlichen Sektor

Darlehen ab 25 Millionen Euro an Einrichtungen des öffentlichen Sektors für einzelne große Investitionsprojekte oder Investitionsprogramme. Die finanzierten Vorhaben müssen in mindestens einen der Förderbereiche der EIB fallen.

Fünf wichtige Vorteile

Was unsere Darlehen für den öffentlichen Sektor auszeichnet

Attraktive Konditionen

Wir geben die günstigen Zinsen, zu denen wir Mittel am Markt aufnehmen, an unsere Kunden weiter.

Lange Laufzeiten

Die Laufzeiten unserer Darlehen entsprechen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Projekte – in manchen Fällen über 30 Jahre!

Maßgeschneiderte Finanzierung

Wir vergeben besicherte und unbesicherte Darlehen mit unterschiedlichem Rang.

Projektunterstützung

Wir bringen unsere Erfahrung in der finanziellen und technischen Vorbereitung von Projekten ein.

Signalwirkung

Die Finanzierung durch die EIB gilt oftmals als Gütesiegel. Das hilft, weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.

Förderfähigkeit

Vielleicht können wir auch für Sie etwas tun

Wer ist förderfähig?
  • Staaten
  • Staatliche Behörden, Ämter, Einrichtungen und Ministerien
  • Regionale oder kommunale Gebietskörperschaften
  • Unternehmen des öffentlichen Sektors (z. B. Versorger)
Was ist förderfähig?

Investitionskosten, normalerweise über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren, gegebenenfalls aber auch länger. Die Bank der EU finanziert normalerweise bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten eines Projekts und vergibt Darlehen ab 25 Millionen Euro.

Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.

Für eine grüne Zukunft

Wir haben all unsere Finanzierungen auf das Pariser Abkommen ausgerichtet und einen Weg hin zu niedrigeren Treibhausgasemissionen und einer klimaresilienten Entwicklung eingeschlagen.

Mehr dazu  

Ihr Weg zur Finanzierung

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Projektzyklus

Ein EIB-finanziertes Projekt durchläuft normalerweise sieben Phasen: Vorschlag, Prüfung, Genehmigung, Unterzeichnung, Auszahlung, Überwachung/Berichterstattung und Rückzahlung. 
Mehr zum Projektzyklus  

Weitere Informationen

Lesen Sie, wie wir mit unseren Produkten der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze schaffen und die Chancengleichheit fördern.

