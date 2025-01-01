Dachfonds Forschung und Innovation

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Italien fördern gemeinsam Investitionen in Forschung und Innovation in Süditalien.
Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) haben die EIB und das italienische Ministerium für Hochschulen und Forschung für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 den Dachfonds Fondo di Fondi Ricerca e Innovazione eingerichtet. Die EIB verwaltet 270 Millionen Euro unter dem nationalen operativen Programm für Forschung und Innovation.
Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.
Förderung von Innovation und Forschung
Die Finanzierungsinstrumente sollen industrielle Forschung und experimentelle Innovationsvorhaben in Süditalien unterstützen und Schlüsseltechnologien aus den zwölf Bereichen fördern, die in der nationalen Strategie für intelligente Spezialisierung genannt sind, z. B. Raumfahrt, Energie oder nachhaltige Mobilität.
Was ist förderfähig?
- Industrielle Forschung oder noch nicht abgeschlossene experimentelle Innovationsvorhaben zu Schlüsseltechnologien mit einem Technologie-Reifegrad zwischen zwei und acht.
- Vorhaben aus einem der Themenbereiche der nationalen Strategie für intelligente Spezialisierung: Luftfahrt; Landwirtschaft und Ernährung; blaues Wachstum; grüne Chemie; Design, Kreativität und Made in Italy; Energie; Smart Factory; nachhaltige Mobilität; Gesundheit; smarte, sichere und inklusive Gemeinden; Technologien für ein besseres Lebensumfeld und Technologien für Kulturerbe
Wer kann Finanzierungen beantragen?
- Kleine und mittlere Unternehmen
- Midcap-Unternehmen
- Großunternehmen
- Öffentliche und private Forschungseinrichtungen
- Universitäten
Die Projekte sollten einer der acht Regionen Süditaliens zugutekommen oder dort durchgeführt werden (Abruzzen, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Molise, Apulien, Sardinien und Sizilien); unter bestimmten Bedingungen können auch Projekte in anderen italienischen Regionen unterstützt werden.
Projektauswahlverfahren
Alle Projekte werden anhand folgender Kriterien beurteilt und ausgewählt:
- Formelle/administrative Anforderungen, z. B. Projektstandort, Nutzen für die Zielregionen, Vollständigkeit der Dokumentation
- Wissenschaftliche Konsistenz und Kohärenz des Projekts, z. B. Reifegrad der Technologie, Schlüsseltechnologie, Qualität, Auswirkungen der Innovation
- Übereinstimmung mit dem nationalen operativen Programm
Wo können Anträge gestellt werden?
Die ausgewählten Finanzintermediäre (siehe unten) beurteilen den Bedarf der Endbegünstigten und entscheiden, welches Produkt am besten geeignet ist.
Darlehen
Über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds
Die Europäische Union (EU) nutzt die Finanzierungsinstrumente der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) für lokale und regionale Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und zu einer nachhaltigen und gesunden Wirtschaft in Europa beitragen.
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung ist einer von fünf verfügbaren ESI-Fonds. Er stärkt den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union, indem er Ungleichgewichte zwischen den Regionen abbaut.