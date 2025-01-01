Dachfonds Forschung und Innovation

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Italien fördern gemeinsam Investitionen in Forschung und Innovation in Süditalien.

Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) haben die EIB und das italienische Ministerium für Hochschulen und Forschung für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 den Dachfonds Fondo di Fondi Ricerca e Innovazione eingerichtet. Die EIB verwaltet 270 Millionen Euro unter dem nationalen operativen Programm für Forschung und Innovation.

Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.