Dachfonds für Nothilfe – Sardinien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Sardinien unterstützen gemeinsam Unternehmen in der Region, die von der Coronapandemie betroffen sind.

Im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) haben die EIB und die Regione Autonoma della Sardegna einen Dachfonds für den Programmzeitraum 2014–2020 eingerichtet. Die EIB verwaltet für die Region 150 Millionen Euro.

Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.

Der Fonds gehört zu einer von der EIB konzipierten multiregionalen Plattform, mit der die EIB ähnliche Finanzierungsinstrumente in anderen italienischen Regionen einrichten will.