Dachfonds für Nothilfe – Sardinien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Sardinien unterstützen gemeinsam Unternehmen in der Region, die von der Coronapandemie betroffen sind.
Im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) haben die EIB und die Regione Autonoma della Sardegna einen Dachfonds für den Programmzeitraum 2014–2020 eingerichtet. Die EIB verwaltet für die Region 150 Millionen Euro.
Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.
Der Fonds gehört zu einer von der EIB konzipierten multiregionalen Plattform, mit der die EIB ähnliche Finanzierungsinstrumente in anderen italienischen Regionen einrichten will.
Unterstützung für Unternehmen auf Sardinien
Das Finanzierungsinstrument soll Mittel für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen auf Sardinien bereitstellen, die besonders stark unter der Krise leiden oder Kapital benötigen, damit sie ihr Geschäft fortführen oder wiederaufbauen können.
Verfügbare Darlehen
Kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Großunternehmen stehen zwei Haupttypen von Darlehen zur Verfügung (siehe unten). Ausgewählte Finanzintermediäre können Finanzierungen mit Laufzeiten von bis zu 15 Jahren für Betriebskapital und bis zu 20 Jahren für Investitionen vergeben.
Typ 1 – bis zu 800 000 Euro
- Zinslos gemäß Artikel 3.1 des befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von Covid-19
Typ 2 – bis zu 5 000 000 Euro
- Zu vergünstigten Zinssätzen gemäß Artikel 3.3 des befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von Covid-19
Was ist förderfähig?
- Investitionen zur Unterstützung und Stärkung der Geschäftstätigkeit in Reaktion auf die Coronapandemie bzw. Investitionen in Sektoren, die für die regionale Wirtschaft strategisch wichtig sind (z. B. Tourismus)
- Betriebskapital, damit die förderfähigen Endbegünstigten ihre betrieblichen Aufwendungen bestreiten und die Krise besser überstehen können
Wo können Finanzierungen beantragt werden?
Klicken Sie auf die Logos für weitere Informationen:
Über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds
Die Europäische Union (EU) nutzt die Finanzierungsinstrumente der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) für lokale und regionale Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und zu einer nachhaltigen und gesunden Wirtschaft in Europa beitragen.
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung ist einer von fünf verfügbaren ESI-Fonds. Er stärkt den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union, indem er Ungleichgewichte zwischen den Regionen abbaut.