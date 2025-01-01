Dachfonds StudioSì für Studierende – Italien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Italien unterstützen gemeinsam Studierende, die in Italien oder im Ausland studieren oder an Postgraduiertenprogrammen teilnehmen.
Im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) haben die EIB und das italienische Ministerium für Hochschulen und Forschung für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 den Dachfonds Fondo StudioSì eingerichtet. Die EIB verwaltet 100 Millionen Euro im Rahmen des nationalen operativen Programms für Forschung und Innovation.
Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.
Mehr Geld für Studierende in Italien
StudioSì deckt Studiengebühren und Lebenshaltungskosten. Das erleichtert vor allem Studierenden aus Süditalien den Hochschulzugang und verbessert ihre Berufschancen. Ein Teil der Mittel kann an Studierende aus anderen Regionen vergeben werden, die an süditalienischen Universitäten studieren wollen.
Die Gelder sind für das Studium in einem der zwölf Bereiche der nationalen Strategie für intelligente Spezialisierung bestimmt, darunter Landwirtschaft und Ernährung, Design, Energie und nachhaltige Mobilität.
Was ist förderfähig?
- Studiengänge nach der ersten Stufe der tertiären Bildung: grundständige Studiengänge, Master-Studiengänge, Postgraduiertenstudiengänge der ersten und zweiten Ebene und vom italienischen Ministerium für Hochschulen und Forschung anerkannte Programme an Fachschulen (ohne Stipendien/Vergütung).
- Die Förderung umfasst die (jährlichen) Studiengebühren und studienbezogene Kosten (z. B. Lebensunterhalt).
- Der Abschluss ist bis zum 31. Dezember 2025 zu erwerben, und die Studierenden müssen zwischenzeitliche Leistungsnachweise erbringen.
Wer kann Studienkredite beantragen?
- Studierende aus den acht Regionen Süditaliens (Abruzzen, Kalabrien, Kampanien, Basilicata, Molise, Apulien, Sardinien und Sizilien), die in Italien oder im Ausland studieren, sich eingeschrieben haben oder zum Studium zugelassen worden sind
- Studierende aus anderen Regionen als den oben genannten, die an einer Universität in den süditalienischen Regionen studieren, sich dort eingeschrieben haben oder zum Studium zugelassen worden sind
Finanzierungsprodukte
Kredite von bis zu 50 000 Euro, die zinslos und ohne Bürgschaft der Begünstigten oder Dritter vergeben werden. Neben den Studiengebühren können damit auch studienbezogene Aufwendungen gedeckt werden.
Wo können Kredite beantragt werden?
Klicken Sie auf die Logos für weitere Informationen:
Über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds
Die Europäische Union (EU) nutzt die Finanzierungsinstrumente der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) für lokale und regionale Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und zu einer nachhaltigen und gesunden Wirtschaft in Europa beitragen.
Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist einer von fünf verfügbaren ESI-Fonds. Der ESF ist das wichtigste EU-Instrument zur Beschäftigungsförderung – er ebnet den Weg zu besseren Arbeitsplätzen und schafft fairere Beschäftigungschancen für alle Menschen in Europa.