Dachfonds StudioSì für Studierende – Italien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Italien unterstützen gemeinsam Studierende, die in Italien oder im Ausland studieren oder an Postgraduiertenprogrammen teilnehmen.

Im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) haben die EIB und das italienische Ministerium für Hochschulen und Forschung für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 den Dachfonds Fondo StudioSì eingerichtet. Die EIB verwaltet 100 Millionen Euro im Rahmen des nationalen operativen Programms für Forschung und Innovation.

Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.