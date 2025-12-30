Risikokapitalfazilität für die Länder der südlichen Nachbarschaft

Mikrofinanzierungen schaffen Arbeitsplätze. Deshalb hilft die EIB in den südlichen Nachbarländern vor allem Mikrofinanzinstituten, ihre Kunden mit Krediten zu versorgen.

Intermediäre

Die ausgewählten Finanzinstitute vergeben Kredite an Kleinst- und Kleinunternehmen sowie Personen mit geringem Einkommen. Zu den Intermediären gehören neue und etablierte Mikrofinanzinstitute, Kreditgenossenschaften und Genossenschaftsbanken sowie Banken, die verstärkt kleinere Firmen unterstützen wollen, aber auch andere Finanzinstitute wie Mikrofinanzfonds und Mikrofinanzgesellschaften.

Besonderes Augenmerk legt die EIB auf Nichtregierungsorganisationen (NGO), die zu kommerziellen Unternehmen werden, sowie auf neue und etablierte Institute, die ihr Mikrokreditportfolio ausweiten wollen. Zudem kann die EIB den Mikrofinanzdienstleistern Mittel über Mikrofinanzfonds zur Verfügung stellen.

Angebotene Instrumente:

Die EIB bietet:

langfristiges Fremdkapital

Eigenkapital und Quasi-Eigenkapital

Nachrangdarlehen und Garantien

Die Instrumente werden auf die Bedürfnisse des jeweiligen Intermediärs und auf den einheimischen Markt zugeschnitten.