Aufbau- und Resilienzfazilität und Finanzierungsinstrumente

Die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) ist eine Leitinitiative der EU mit dem Ziel, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Coronapandemie abzufedern. Sie soll die europäischen Volkswirtschaften und Gesellschaften nachhaltiger, widerstandfähiger und besser gerüstet für die Herausforderungen und Chancen des grünen und digitalen Wandels machen.

Wie bei den Fonds mit geteilter Mittelverwaltung können die EU-Mitgliedstaaten über Finanzierungsinstrumente ARF-Mittel in förderfähige Projekte investieren. Mit der Umsetzung dieser Instrumente können sie die Europäische Investitionsbank beauftragen. Neben der Verwaltung der ARF-Mittel für die EU-Mitgliedstaaten kann die EIB weitere Finanzierungen und gezielte Beratung bereitstellen.