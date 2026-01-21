Die Aufbau- und Resilienzfazilität in Rumänien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem rumänischen Ministerium für europäische Investitionen und Projekte eine Finanzierungsvereinbarung zur Einrichtung des ARF-Dachfonds unterzeichnet. Die Initiative ist Teil der Darlehenskomponente des rumänischen Aufbau- und Resilienzplans.

Der Dachfonds wird über Partner umgesetzt. Die von der EIB ausgewählten Finanzpartner vergeben Mittel für:

Klimaprojekte

Digitalisierung

Investitionsprojekte, die Rumäniens wirtschaftliche Erholung unterstützen

Die Investitionen sollen bis zum 30. Juni 2026 erfolgen.

Der Dachfonds ist eines von mehreren Finanzierungsinstrumenten, die die Bank in EU-Ländern nutzt. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung