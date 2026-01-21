Aufbau- und Resilienzfazilität in Italien

Überblick

Die EIB hat mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet, um den ARF-Dachfonds für Italien (Artikel 8 und 21) einzurichten.

Gemäß dieser Vereinbarung verwalten wir bis zu 772 Millionen Euro aus Mitteln des nationalen Aufbau- und Resilienzplans Italiens und der Aufbau- und Resilienzfazilität unter NextGenerationEU, die hilft, die europäische Wirtschaft nach der Covid-19-Krise wiederanzukurbeln.

Der ARF-Dachfonds soll

den Tourismus nachhaltiger gestalten

die Wirtschaft durch bessere Erreichbarkeit und Infrastruktur revitalisieren

Er umfasst zwei Themenfonds – einen für nachhaltigen Tourismus und einen für integrierte Stadtentwicklungspläne.

Die Investitionen können bis Ende 2026 erfolgen.

Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung