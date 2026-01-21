Aufbau- und Resilienzfazilität in Italien

Überblick
Die EIB hat mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet, um den ARF-Dachfonds für Italien (Artikel 8 und 21) einzurichten.
Gemäß dieser Vereinbarung verwalten wir bis zu 772 Millionen Euro aus Mitteln des nationalen Aufbau- und Resilienzplans Italiens und der Aufbau- und Resilienzfazilität unter NextGenerationEU, die hilft, die europäische Wirtschaft nach der Covid-19-Krise wiederanzukurbeln.
Der ARF-Dachfonds soll
- den Tourismus nachhaltiger gestalten
- die Wirtschaft durch bessere Erreichbarkeit und Infrastruktur revitalisieren
Er umfasst zwei Themenfonds – einen für nachhaltigen Tourismus und einen für integrierte Stadtentwicklungspläne.
Die Investitionen können bis Ende 2026 erfolgen.
Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung
Ihre Vorteile
Gemeinsam mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium und dem Tourismusministerium helfen wir italienischen Tourismusunternehmen, nachhaltiger zu werden. Der Themenfonds für nachhaltigen Tourismus vergibt aus Mitteln des nationalen Aufbau- und Resilienzplans Italiens neue Finanzierungen von 500 Millionen Euro.
Der Themenfonds stellt Finanzierungen für Unternehmen bereit, die
- im oder für den Tourismussektor in Italien tätig sind und
- dazu beitragen, den Sektor durch Nutzung von Synergien nachhaltiger und wettbewerbsfähiger zu machen.
Die Hälfte der Mittel fließt in Energieeffizienzprojekte, 40 Prozent sind für Investitionen in Süditalien vorgesehen.
Der Fonds bietet Darlehen, Eigenkapital und Quasi-Eigenkapital für den Investitions- und Betriebskapitalbedarf.
Die Gelder werden über Partnerinstitute für finanziell nachhaltige Projekte bereitgestellt. Im Rahmen der Sorgfaltsprüfung wird zudem geprüft, ob die einzelnen Projekte
- die Know-Your-Customer-Anforderungen erfüllen
- den Anti-Geldwäsche-Anforderungen genügen
- dem Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH-Grundsatz) folgen
Mehr zum Themenfonds für nachhaltigen Tourismus.
Wir bieten finanzielle Unterstützung für Investitionen in folgenden Bereichen:
- Bau, Sanierung und Modernisierung touristischer Infrastruktur wie Beherbergungseinrichtungen
- Übergang zu einem grünen, nachhaltigen Tourismus
- Projekte zur Digitalisierung und entsprechende Personalschulungen
- saubere, nachhaltige und vernetzte Mobilität für den Tourismus
Im Rahmen eines öffentlichen Aufrufs zur Interessenbekundung haben wir folgende Partnerinstitute ausgewählt: Mehr Informationen per Klick auf das jeweilige Logo:
Gemeinsam mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium und dem Innenministerium unterstützen wir private Investitionen in den Bereichen Umweltsanierung und Stadterneuerung. Aus dem Themenfonds für integrierte Stadtentwicklungspläne werden aus Mitteln des nationalen Aufbau- und Resilienzplans Italiens neue Finanzierungen von 272 Millionen Euro vergeben.
Der Themenfonds vergibt Mittel an private Projektträger und öffentlich-private Partnerschaften (mit einem öffentlichen Anteil von mindestens 50 Prozent), die sich an Projekten für Stadterneuerung und Umweltsanierung beteiligen und damit den integrierten Stadtentwicklungsplänen der italienischen Metropolitanstädte entsprechen.
Der Fonds bietet Darlehen, Eigenkapital und Quasi-Eigenkapital für den Investitions- und Betriebskapitalbedarf. Er kann Investitionen unterstützen, die mit den integrierten Stadtentwicklungsplänen der italienischen Metropolitanstädte in Einklang stehen.
Die Gelder werden über Partnerinstitute für finanziell nachhaltige Projekte bereitgestellt. Im Rahmen der Sorgfaltsprüfung wird zudem geprüft, ob die einzelnen Projekte
- die Know-Your-Customer-Anforderungen erfüllen
- den Anti-Geldwäsche-Anforderungen genügen
- dem Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH-Grundsatz) folgen
Mehr zum Themenfonds für integrierte Stadtentwicklungspläne.
Wir bieten finanzielle Unterstützung für Investitionen in folgenden Bereichen:
- Umweltsanierung und Stadterneuerung, einschließlich Technologien mit geringerem CO2-Ausstoß in städtischen Gebieten
- soziale und wirtschaftliche Neubelebung im Rahmen integrierter Stadtentwicklungspläne, u. a. die Erneuerung, Sanierung und Inwertsetzung untergenutzter oder nicht genutzter städtischer Gebiete (Brachland und unerschlossene Flächen) sowie die Verbesserung grüner, nachhaltiger und intelligenter lokaler Mobilitätssysteme
- digitaler Wandel
- Kohäsion und soziale Inklusion, etwa die Einrichtung städtischer Parks und sozialer Infrastruktur für den Aufbau nachhaltiger Kommunen sowie die Aufwertung städtischer Gebiete für mehr Sicherheit
- Maßnahmen für bessere Wohnbedingungen für Beschäftigte in der Landwirtschaft und der Industrie
Mehr Informationen per Klick auf das jeweilige Logo unserer Partnerinstitute:
Die Aufbau- und Resilienzfazilität in Italien
Die Covid-19-Pandemie hat Gesellschaft und Wirtschaft erschüttert. Deshalb soll die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) – das Herzstück des Programms NextGenerationEU – allen EU-Ländern wieder schnell auf die Beine helfen.
Die italienische Republik hat dazu einen nationalen Aufbau- und Resilienzplan erstellt. Er umfasst verschiedene Investitionen und Reformen auf nationaler Ebene, die über die ARF finanziert werden sollen. Außerdem enthält er Etappenziele und Zielwerte, die zwischen den italienischen Behörden und der Europäischen Kommission abgestimmt wurden.