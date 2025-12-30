Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die EIB bietet eine Vielzahl von Garantieinstrumenten an, die Risiken einzelner oder mehrerer Projekte absichern. Durch unsere Garantien werden neue Mittel für KMU und Midcap-Unternehmen frei, weil wir einen Teil der möglichen Verluste aus einem Kreditportfolio abdecken.

In manchen Fällen stellt die Bank auch Garantien für Projekte, um zusätzliche Investitionen anzustoßen.

Unser Produktkatalog  

Vier wichtige Vorteile

Maßgeschneiderte Finanzierung

Wir bieten Garantien mit und ohne weitere Mittelbereitstellung an.

Risikominderung

Unsere Garantien sichern Kreditrisiken ab und können den ökonomischen Kapitalverbrauch eines Portfolios mindern.

Flexible Laufzeiten

Die Laufzeiten unserer Garantien orientieren sich am Laufzeitenprofil des jeweiligen Engagements.

Signalwirkung

Die Finanzierung durch die EIB gilt oftmals als Gütesiegel. Das hilft, weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.

Garantieprodukte

Garantien zur Förderung von KMU, Midcap-Unternehmen und anderen Zielen

Durch unsere Garantien werden neue Mittel für KMU und Midcap-Unternehmen frei, weil wir einen Teil der möglichen Verluste aus einem Kreditportfolio abdecken.

Mehr dazu  

Bonitätsverbesserung bei Projektfinanzierungen

Nachrangige Finanzierungen, Garantien mit und ohne weitere Mittelbereitstellung sowie vorsorgliche Kreditlinien zur Verbesserung der Kreditqualität/Bonitätseinstufung des vorrangigen Fremdkapitals. 

Mehr dazu  

Ihr Weg zur Finanzierung

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Produkte und Dienstleistungen der EIB

