Die EIB bietet eine Vielzahl von Garantieinstrumenten an, die Risiken einzelner oder mehrerer Projekte absichern. Durch unsere Garantien werden neue Mittel für KMU und Midcap-Unternehmen frei, weil wir einen Teil der möglichen Verluste aus einem Kreditportfolio abdecken.

In manchen Fällen stellt die Bank auch Garantien für Projekte, um zusätzliche Investitionen anzustoßen.