Vier wichtige Vorteile
Maßgeschneiderte Finanzierung
Wir bieten Garantien mit und ohne weitere Mittelbereitstellung an.
Risikominderung
Unsere Garantien sichern Kreditrisiken ab und können den ökonomischen Kapitalverbrauch eines Portfolios mindern.
Flexible Laufzeiten
Die Laufzeiten unserer Garantien orientieren sich am Laufzeitenprofil des jeweiligen Engagements.
Signalwirkung
Die Finanzierung durch die EIB gilt oftmals als Gütesiegel. Das hilft, weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.
Garantieprodukte
Garantien zur Förderung von KMU, Midcap-Unternehmen und anderen Zielen
Durch unsere Garantien werden neue Mittel für KMU und Midcap-Unternehmen frei, weil wir einen Teil der möglichen Verluste aus einem Kreditportfolio abdecken.
Bonitätsverbesserung bei Projektfinanzierungen
Nachrangige Finanzierungen, Garantien mit und ohne weitere Mittelbereitstellung sowie vorsorgliche Kreditlinien zur Verbesserung der Kreditqualität/Bonitätseinstufung des vorrangigen Fremdkapitals.
