Vorrangige Bereiche

Die EFSD-Garantie deckt Investitionen, die in die folgenden fünf thematischen Investitionsfenster fallen:

Finanzierungen für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU)

nachhaltige Energie und Konnektivität

nachhaltige Landwirtschaft, ländliche Betriebe und Agroindustrie

Digitalisierung für Entwicklung

nachhaltige Städte

Die Garantie kann auch für Finanzierungen im Gesundheitssektor verwendet werden, vor allem für bessere Labor- und Diagnosedienste für Menschen mit niedrigem Einkommen.

Diese Projekte haben in der Regel ein höheres Risikoprofil als diejenigen, die förderfähige Partner bei ihrer üblichen Investitionsstrategie ohne EFSD-Garantie im Portfolio haben.

Die Finanzierungen können mit technischer Hilfe bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Projekten kombiniert werden.

Mithilfe des EFSD soll die KMU-Initiative für besseren Zugang zu Finanzierungen kleinen und mittleren Unternehmen in den Nachbarländern der EU und in Subsahara-Afrika den Zugang zu Kapital erleichtern.

Außerdem unterstützt der EFSD auch die Europäische Gesundheitsplattform EHP. Über ihre Impfstoffkomponente trägt die Plattform zur Beschaffung von Coronaimpfstoffen durch die COVAX-Fazilität der Gavi in Subsahara-Afrika und in der EU-Nachbarschaft bei. Über ihre Diagnostikkomponente soll die Plattform den Zugang und die Qualität von Labor- und Diagnosediensten für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen in Subsahara-Afrika deutlich verbessern.

Die EFSD-Garantie ermöglichte u. a. die folgenden Finanzierungen: