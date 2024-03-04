Hintergrund
Der Europäische Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD) ist die erste Säule der Investitionsoffensive für Drittländer. Er bietet ein integriertes Finanzpaket für die Finanzierung von Investitionen in den Ländern südlich der Sahara und der EU-Nachbarschaft. Er umfasst Mittelkombinationen und Garantien.
Die EFSD-Garantie unterstützt Finanzierungen, die
- Marktversagen oder suboptimalen Investitionsbedingungen entgegenwirken
- Komplementarität mit anderen Initiativen aufweisen
- Interessenkongruenz durch eine angemessene Risikoteilung zwischen den Partnern gewährleisten
- wirtschaftlich und finanziell tragfähig sind (in einigen Fällen können Vorzugsbedingungen eingeräumt werden)
- technisch machbar und aus ökologischer und sozialer Sicht nachhaltig sind
- privates Kapital maximal mobilisieren
Vorrangige Bereiche
Die EFSD-Garantie deckt Investitionen, die in die folgenden fünf thematischen Investitionsfenster fallen:
- Finanzierungen für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU)
- nachhaltige Energie und Konnektivität
- nachhaltige Landwirtschaft, ländliche Betriebe und Agroindustrie
- Digitalisierung für Entwicklung
- nachhaltige Städte
Die Garantie kann auch für Finanzierungen im Gesundheitssektor verwendet werden, vor allem für bessere Labor- und Diagnosedienste für Menschen mit niedrigem Einkommen.
Diese Projekte haben in der Regel ein höheres Risikoprofil als diejenigen, die förderfähige Partner bei ihrer üblichen Investitionsstrategie ohne EFSD-Garantie im Portfolio haben.
Die Finanzierungen können mit technischer Hilfe bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Projekten kombiniert werden.
Mithilfe des EFSD soll die KMU-Initiative für besseren Zugang zu Finanzierungen kleinen und mittleren Unternehmen in den Nachbarländern der EU und in Subsahara-Afrika den Zugang zu Kapital erleichtern.
Außerdem unterstützt der EFSD auch die Europäische Gesundheitsplattform EHP. Über ihre Impfstoffkomponente trägt die Plattform zur Beschaffung von Coronaimpfstoffen durch die COVAX-Fazilität der Gavi in Subsahara-Afrika und in der EU-Nachbarschaft bei. Über ihre Diagnostikkomponente soll die Plattform den Zugang und die Qualität von Labor- und Diagnosediensten für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen in Subsahara-Afrika deutlich verbessern.
Die EFSD-Garantie ermöglichte u. a. die folgenden Finanzierungen:
- COVID-19 SME ACCESS TO FINANCE INITIATIVE, unter der die folgenden Fazilitäten genehmigt wurden:
- COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION (COVAX)
- COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION II - EFSD+
Geografischer Geltungsbereich
Die EFSD-Garantie finanziert Projekte in Subsahara-Afrika sowie der Östlichen Nachbarschaft und der Südlichen Nachbarschaft der EU.
Die Investitionsoffensive für Drittländer
Die Investitionsoffensive für Drittländer soll Investitionen in den Partnerländern der EU in Afrika und der Östlichen und Südlichen Nachbarschaft ankurbeln. Sie fördert Wachstum, an dem alle teilhaben, die Schaffung von Arbeitsplätzen und eine nachhaltige Entwicklung. Auf diese Weise beseitigt sie einige der Hauptursachen für irreguläre Migration.
Die Investitionsoffensive verfolgt einen integrierten Ansatz, der aus drei Säulen besteht:
- Säule 1: der Europäische Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD)
- Säule 2: technische Hilfe für Behörden und Unternehmen bei der Entwicklung tragfähiger Projekte
- Säule 3: Aktivitäten zur Förderung eines günstigen Investitionsklimas durch breitere Partnerschaften zwischen der EU und ihren Partnerländern
Der EFSD umfasst neben der EFSD-Garantie zwei regionale Plattformen für Mittelkombination:
Was verbirgt sich hinter einer Mittelkombination?
Bei einer Mittelkombination, dem sogenannten „Blending“, werden Zuschüsse gezielt eingesetzt, um zusätzliche Finanzierungsmittel für Entwicklungsprojekte zu mobilisieren. Kombiniert werden Zuschüsse häufig mit Darlehen, Eigenkapital, eigenen Mitteln der Empfänger oder anderen Finanzierungsformen. Damit sinken die Risiken von Projekten, und sie kommen für eine Bankfinanzierung infrage. Beim Blending können die Partner ihre Zuschüsse optimal einsetzen und den Entwicklungseffekt ihrer Arbeit steigern.
Unsere Kombinationsinstrumente
