KMU-Initiative für besseren Zugang zu Finanzierungen

Was ist die KMU-Initiative?

Die KMU-Initiative ist ein gemeinsames Programm der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Union und soll den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern. Sie richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie an unterversorgte Segmente wie Start-ups und Unternehmen, die von Frauen und jungen Leuten geführt werden.

Die Initiative soll in den südlichen und östlichen Nachbarländern der Europäischen Union und in Subsahara-Afrika den Privatsektor und die Krisenfestigkeit der Wirtschaft stärken sowie Arbeitsplätze schaffen und sichern.

Sie stützt sich auf den Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD), eine wichtige Säule der europäischen Investitionsoffensive für Drittländer.